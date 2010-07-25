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汽車重低音喇叭

CSP1200/00
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    汽車重低音喇叭

    CSP1200/00

    您的移動音樂廳

    透過 30 厘米 Philips 汽車功率重低音喇叭 CSP1200 感受純正音樂，峰值功率 1600 瓦，帶有高密度光纖複合錐形筒以及 4 層銅製語音線圈，此款重低音喇叭可帶來具有深沉重低音的強勁音符與旋律。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

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      強勁磁性可實現高功率播放

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      丁基合成橡膠喇叭圈釋放平滑彈性回蕩　

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      將具有高度響應性的丁基合成橡膠將低音喇叭薄膜連接到喇叭框架，形成一個環迴懸掛系統。當聲音訊號到達低音喇叭內側的錐形筒時，堅硬而富有彈性的丁基合成橡膠環迴配件將錐形筒保持在適當位置，當訊號強度變得很強時，保護它免受可能會出現的強勁向上力或向下力的衝擊。這樣，低音喇叭才可以承受住徒然激增的強勁旋律，甚至可從小型喇叭提供流暢的低音反應，並將聲音失真降至最低。

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      市面上具有各種電阻額定值的許多汽車放大器和重低音喇叭。雙語音線圈為您增強了線路靈活性，便於充分利用汽車立體聲系統。配有一套附加的語音線圈和連接器插頭，連接採用 2 歐、4 歐或 8 歐配置（取決於電阻額定值），快速簡便。連接另一個重低音喇叭可使重低音增強一倍，或達到汽車放大器的最大播放功率。

      在極端條件下保持持久穩定的性能

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      堅固的光纖複合錐形筒適合全天候播放

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      技術規格

      • 音效

        輸出功率（RMS）
        400 瓦
        峰值功率
        1600 瓦
        敏感度
        89dB
        頻率響應
        20-1500  Hz
        阻抗
        4 歐姆

      • 喇叭

        喇叭類型
        重低音喇叭
        喇叭尺寸
        30 厘米（12 吋）　
        喇叭數量
        1

      • 低音喇叭

        振動膜
        錐形筒
        薄膜材料
        光纖複合
        喇叭圈
        橡膠
        音圈
        音圈材料
        磁性
        鐵氧體
        磁力
        55.4 盎司
        減震器
        NC

      • 尺寸

        産品深度
        317  毫米
        産品高度
        155  毫米
        産品寬度
        317  毫米
        安裝深度
        145.5 毫米

      • 配件

        快速入門指南
        英語、簡體中文
        連接線
        喇叭線

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