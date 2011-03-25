提供平壁式、定點式或表面安裝等幾種安裝選項。這些汽車立體聲喇叭將可輕鬆安裝到任何汽車內，便於您升級出廠安裝的立體聲系統，並按可定向信號源為您提供最佳收聽體驗。
釹是一種輕巧但是非常結實的磁性材料。與鐵氧體和鋇或壓電晶體等傳統的喇叭磁性材料相比，釹磁石的穩定性、強度和尺寸均使其成為製造小型高音喇叭的理想選擇。即使是很小的喇叭，釹磁石也能確保重現穩定的高頻聲音。
簡單接入指定喇叭終端
豐富重低音發射裝置配備 10 瓦輸出功率，可讓小號喇叭更有效地重現低音頻率，且無需增加喇叭尺寸。因此，您可在獲得更出色低音的同時節省空間！
可完美配合所有 25 厘米喇叭裝口。
由於絲質的重量輕、靈敏度和穩定性高、以及其耐高溫等特性，是用於製造半球形高音嗽的理想材料。在高音喇叭內側，小型薄膜（半球形開口）可以產生高頻音。這些柔軟的輕型半球形絲質甚至可以捕捉到最高音符，讓您感受到充滿高保真細節的音樂，例如柔和的中頻聲樂和動人的逼真高音。半球形外形也可以將聲音擴散到四週，使您從汽車內的每個座位上都能聽到高音。
高頻音具有方向性。如果汽車內的高音喇叭未指向正確的位置，則您可能會收聽不到最佳的音質。這些 Philips 汽車喇叭內的高音喇叭均能夠旋轉，允許您將它們的方向最多調整 90 度，以指向能夠收聽到最佳音質的方向，不論將它們安裝在汽車內的哪個位置都是如此。
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