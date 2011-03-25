柔軟半球形高音喇叭可儲存高保真音樂細節

由於絲質的重量輕、靈敏度和穩定性高、以及其耐高溫等特性，是用於製造半球形高音嗽的理想材料。在高音喇叭內側，小型薄膜（半球形開口）可以產生高頻音。這些柔軟的輕型半球形絲質甚至可以捕捉到最高音符，讓您感受到充滿高保真細節的音樂，例如柔和的中頻聲樂和動人的逼真高音。半球形外形也可以將聲音擴散到四週，使您從汽車內的每個座位上都能聽到高音。