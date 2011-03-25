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CSP6910/00
您的移動音樂廳
透過 Philips 汽車立體聲喇叭 CSP6910 欣賞音樂。這些 16x24 厘米三向喇叭的峰值功率為 300 瓦，具有獨特的帶軟質 PEI 半球形高音喇叭的輕型聚丙烯錐形筒，使您可盡享音樂細節與深厚的重低音。
6 x 9 吋
3 向
峰值功率 300 瓦
簡單接入指定喇叭終端
鐵氧體是一種輕型、但擁有永久性和連貫性磁場的強大物質。該物質是喇叭的主要組成部分，其中包括語音線圈和薄膜的運動。當收到輸入訊號時，語音線圈作為電磁鐵使低音和高音薄膜要麼吸引要麼排斥。鐵氧體磁鐵產生均勻的磁場便於薄膜平滑運動，從而確保順暢的輸出音效，産生更小的失真。使用此類可靠和高度強制性磁鐵（如鐵氧體），語音線圈可以在保持音頻平穩的同時，產生響亮的聲音。
將具有高度響應性的丁基合成橡膠將低音喇叭薄膜連接到喇叭框架，形成一個環迴懸掛系統。當聲音訊號到達低音喇叭內側的錐形筒時，堅硬而富有彈性的丁基合成橡膠環迴配件將錐形筒保持在適當位置，當訊號強度變得很強時，保護它免受可能會出現的強勁向上力或向下力的衝擊。這樣，低音喇叭才可以承受住徒然激增的強勁旋律，甚至可從小型喇叭提供流暢的低音反應，並將聲音失真降至最低。