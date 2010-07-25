您的移動音樂廳
透過 Philips 汽車立體聲喇叭 CSQ606 欣賞音樂。這些 16 厘米雙向喇叭的峰值功率為 160 瓦，它們具有獨特的帶軟質 PEI 半球形高音喇叭的輕型聚丙烯錐形筒，您可享受具有清晰音質的動人音樂。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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在喇叭內側，一旦收到輸入訊號時，位於語音線圈頂部的薄膜就會產生訊號波形。然後，它將訊號波轉換成聲波。聚丙烯是迄今發明的最輕型的塑料之一，由於其重量輕、強度高、硬度高和耐高溫，是廣泛用於製造喇叭薄膜的極佳材料。這些聚丙烯錐形筒透過對甚至最小的聲音訊號作出反應以產生清晰、逼真的聲音，從而提供高品質的音樂。
高度靈敏的布質喇叭圈將低音喇叭薄膜連接到喇叭框架，形成一個環迴懸掛系統。當聲音訊號到達低音喇叭內側的錐形筒時，布質喇叭圈配件將錐形筒還原到適當位置，以準備接收另一個聲音訊號。這樣，低音喇叭可以捕捉到每一個訊號，並將聲音失真降至最低，從而提供清晰、流暢的聲音，無論所播放的音樂的音量有多高或多低。
由於聚醚酰亞胺 (PEI) 的重量輕、強度高、穩定性高和耐高溫，是用於製造半球形高音喇叭的理想材料。在高音喇叭內側，小型薄膜（半球形開口）可以產生高頻音。這些半球形 PEI 甚至可以捕捉到最高的音符，能讓您感受到流暢的音感和全音域的高音。半球形外形也可以將聲音擴散到四週，使您從汽車內的每個座位上都能聽到高音效果。
鐵氧體是一種輕型、但擁有永久性和連貫性磁場的強大物質。該物質是喇叭的主要組成部分，其中包括語音線圈和薄膜的運動。當收到輸入訊號時，語音線圈作為電磁鐵使低音和高音薄膜要麼吸引要麼排斥。鐵氧體磁鐵產生均勻的磁場便於薄膜平滑運動，從而確保順暢的輸出音效，産生更小的失真。使用此類可靠和高度強制性磁鐵（如鐵氧體），語音線圈可以在保持音頻平穩的同時，產生響亮的聲音。
在極端條件下保持持久穩定的性能。
簡單接入指定喇叭終端
由於聚丙烯適合全天候播放的卓越性能，是用於製造喇叭錐形筒薄膜的首選材料。當天氣潮濕時，錐形筒的重量增加；但這降低了靈敏度。當天氣炎熱時，錐形筒（或僅其部分）擴展變大。在這兩種情況下，聲音均將會失真。無論天氣怎樣，堅固的聚丙烯錐形筒不會受到這些問題的影響，並且每次它都可以產生清晰、動人的聲音。
可完美配合所有 16 厘米喇叭裝口。
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