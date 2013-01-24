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iPhone/iPod 專用鬧鐘收音機

DC220/12
  • 按照您自己的方式開始一天的生活！ 按照您自己的方式開始一天的生活！ 按照您自己的方式開始一天的生活！
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    iPhone/iPod 專用鬧鐘收音機

    DC220/12

    按照您自己的方式開始一天的生活！

    Philips 鬧鐘收音機帶您開始新一天的生活，iPhone/ iPod 以非凡音效播放出您最喜愛的廣播節目。可為工作日和週末選擇不同鬧鐘設定，FM 收音機和 MP3 連線為您提供更多音樂選擇。

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$899.00
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    iPhone/iPod 專用鬧鐘收音機

    按照您自己的方式開始一天的生活！

    Philips 鬧鐘收音機帶您開始新一天的生活，iPhone/ iPod 以非凡音效播放出您最喜愛的廣播節目。可為工作日和週末選擇不同鬧鐘設定，FM 收音機和 MP3 連線為您提供更多音樂選擇。

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    Philips 鬧鐘收音機帶您開始新一天的生活，iPhone/ iPod 以非凡音效播放出您最喜愛的廣播節目。可為工作日和週末選擇不同鬧鐘設定，FM 收音機和 MP3 連線為您提供更多音樂選擇。

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      在 iPhone/iPod 的音調中悠然醒來

      工作日 / 週末響鬧設定配合您的生活方式

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      專為現代生活方式設計。此款鬧鐘收音機具有雙響鬧功能，可讓您為工作日和週末設定不同的響鬧時間，還可以視乎夫婦不同的生活方式而設定不同的響鬧。響鬧設定可量身調整為一整週（從週一至週日）均在同一時間響鬧。或者您也可以設定工作日（週一至週五）內響鬧較早，週末（週六至週日）響鬧較晚。無論您選擇哪種響鬧方式，此款鬧鐘收音機的便利響鬧功能均可讓您無需再在每晚設定不同的響鬧時間。

      輕柔的響鬧鈴聲，音量會逐漸提高

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      在漸強響閙鈴聲中悠然醒來，開始你全新的一日。普通響閙的預設音量不是低得難以將你喚醒，便是過份刺耳而令你驚醒。你可選擇自己喜歡的音樂、電台或蜂鳴響鬧作為喚醒鈴聲。柔和的喚醒鈴聲會從輕微低音逐漸增強到響亮聲響，從而溫柔地將你喚醒。

      低音反射喇叭系統發出深厚有力的低音

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      低音反射喇叭系統透過小巧的喇叭音箱系統，為你提供低沉的低音體驗。它與傳統喇叭音箱系統不同，附加了已與低音喇叭進行聲學校正的低音管線，優化系統的低頻下降狀況，呈現更深沉的低音和更小的失真。此系統令低音管線中的空氣發生共振，像傳統低音喇叭一樣震動。系統結合了低音喇叭的響應，延伸了全部低頻音效，建立了全新的低音境界。

      即使在外殼內都可連接 iPod/iPhone

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      設計精巧的彈簧式機座插槽能夠有效連接任何 iPod 或 iPhone，無需特殊轉接器。更重要的是，即使在最嚴格的保護下也能正常工作 — 只需按例接入 iPod 或 iPhone。現在，您便可真正無憂無慮地享受美妙音樂了。

      設有預設功能的 FM 數碼選台

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      數碼 FM 收音機可讓您對 Philips 音響系統上的音樂收藏執行其他音樂選項。只要調頻至您想要預設的電台，按住預設按鈕存儲頻率即可。透過儲存的預設收音機電台，您可快速存取常用電台且無需每次手動調諧頻率。

      適用於播放便攜音樂的 MP3 Link

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      MP3 Link 連接可透過便攜式媒體播放機直接播放 MP3 內容。MP3 Link 除了可讓你享受音響系統發出超凡音效的最愛音樂以外，使用也非常方便。你所需要做的就是將你的便攜式 MP3 播放機插入到音響系統。

      播放 iPod/iPhone 並同時為其充電

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      一邊為 iPod/iPhone 充電，一邊享受最愛 MP3 音樂！您可透過基座將便攜式裝置直接連接到 Docking 娛樂系統，便能夠以超凡音效聆聽最愛的音樂。您還可在播放 iPod/iPhone 的同時為其充電，以便在享受音樂的時候無需擔心便攜式播放機電池電量不足。將便攜式裝置連接至基座時，Docking 娛樂系統會自動為其充電。

      5W RMS 總輸出功率

      這系統擁有 5 瓦 RMS 總輸出功率。 RMS 即是 Root Mean Square ，是用來量度聲音，又或者是由擴音器傳到喇叭的電力的典型量度法，以瓦為單位。傳到喇叭的電力多少及其感度決定產生出來的聲音。 瓦數愈高，從喇叭傳出的聲音愈好。

      技術規格

      • iPhone 兼容性

        兼容於
        • iPhone
        • iPhone 3G
        • iPhone 3GS

      • 兼容 iPod

        兼容於
        • iPod classic
        • iPod mini
        • iPod nano
        • 第一代 iPod nano
        • 第二代 iPod nano
        • 第三代 iPod nano
        • 第四代 iPod nano
        • 第五代 iPod nano
        • iPod touch
        • 第二代 iPod touch
        • 第二代 iPod touch 8/16/32GB
        • 擁有彩色顯示功能的 iPod
        • 第 5 代 iPod

      • 播放聲音

        插座播放模式
        • 快進及反帶
        • 下一及上一曲目
        • 播放及暫停

      • 選台器/接收/傳送

        選台器波段
        FM
        記憶選台
        20
        天線
        FM 天線
        接收器增強
        自動數碼選台

      • 便利

        鬧鐘
        • 蜂鳴鬧鐘
        • 收音機鬧鐘
        • 重複鬧鐘（小睡功能）
        • 雙重響鬧
        背光燈顏色
        白色
        時鐘
        • 數碼
        • 定時關機
        顯示類型
        液晶屏
        充電設備
        • iPhone
        • iPod

      • 音效

        音效系統
        立體聲
        音量控制
        上 / 下
        輸出功率
        2 X 2.5 瓦

      • 喇叭

        內置喇叭數量
        2

      • 連接

        MP3 Link
        3.5 毫米立體聲輸入端子

      • 功率

        電源
        100 - 240V AC, 50/60Hz
        電源類型
        AC 輸入端子

      • 尺寸

        外箱寬度
        566  毫米
        總重量
        1.15  千克
        外箱高度
        165  毫米
        外箱深度
        261  毫米
        外箱數量
        4
        紙箱重量
        4.9  千克
        包裝寬度
        255  毫米
        包裝高度
        153  毫米
        包裝深度
        139  毫米
        重量
        0.89  千克
        主機深度
        139.4  毫米
        主機高度
        105  毫米
        主機闊度
        216.9  毫米

      • 配件

        電線 / 連接
        • 3.5 毫米立體聲輸入電線
        • 交流-直流變壓器
        其他
        • 快速入門指南
        • 用戶手冊
        保用
        保用證

      包裝盒内容

      格內其他項目

      • 3.5 毫米立體聲輸入電線
      • AC/DC 轉接器
      • 用戶手冊
      • 快速入門指南

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