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- 3.5 毫米立體聲輸入電線
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此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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專為現代生活方式設計。此款鬧鐘收音機具有雙響鬧功能，可讓您為工作日和週末設定不同的響鬧時間，還可以視乎夫婦不同的生活方式而設定不同的響鬧。響鬧設定可量身調整為一整週（從週一至週日）均在同一時間響鬧。或者您也可以設定工作日（週一至週五）內響鬧較早，週末（週六至週日）響鬧較晚。無論您選擇哪種響鬧方式，此款鬧鐘收音機的便利響鬧功能均可讓您無需再在每晚設定不同的響鬧時間。
RMS 指均方根，是音訊功率的一種常用測量方式，或者指從音訊放大器傳遞到喇叭的電功率，測量單位是瓦。傳遞給喇叭的電功率的大小及其靈敏度確定產生的聲功率。本質上，放大器受所能放大的電能的限制，喇叭受可轉換為聲音能量的電能的控制，而不會使音訊信號產生畸變。電壓越高，喇叭發出的聲功率就越大。
鋁印模鑄造重量輕，能承受高溫環境，高強度及硬度，防侵蝕性高。
只要調頻至你想要預設的電台，按住預設按鈕存儲頻率即可。透過儲存的預設收音機電台，你可快速存取常用電台且無需每次手動調諧頻率。
MP3 Link 連接可透過便攜式媒體播放機直接播放 MP3 內容。MP3 Link 除了可讓你享受音響系統發出超凡音效的最愛音樂以外，使用也非常方便。你所需要做的就是將你的便攜式 MP3 播放機插入到音響系統。
一邊為 iPod/iPhone/iPad 充電，一邊享受最愛的 MP3 音樂！您可透過機座將便攜式裝置直接連接到 Philips 系統，便能夠以超凡音效聆聽最愛的音樂。您還可在播放 iPod/iPhone/iPad 的同時為其充電，以便在享受音樂的時候無需擔心便攜式播放機電池電量不足。將便攜式裝置連接至機座時，系統會自動為其充電。
在漸強響閙鈴聲中悠然醒來，開始你全新的一日。普通響閙的預設音量不是低得難以將你喚醒，便是過份刺耳而令你驚醒。你可選擇自己喜歡的音樂、電台或蜂鳴響鬧作為喚醒鈴聲。柔和的喚醒鈴聲會從輕微低音逐漸增強到響亮聲響，從而溫柔地將你喚醒。
接上機座後，這機座的時鐘會自動在數秒內跟您的 iPod/iPhone/iPad 進行同步。有了這方便的功能，您毋需再手動設定時間了。
設計精巧的彈簧式機座插槽能夠有效連接您的 iPod 或 iPhone，無需特殊轉接器。更重要的是，即使套上保護外殼也能正常使用 — 只需按例接入 iPod 或 iPhone。現在，您便可真正無憂無慮地享受美妙音樂了。
在您最喜歡的音樂中悠然醒來。從 iPod/ iPhone/iPad 中選擇您喜歡的電台頻道或柔和的聲音，帶來不一樣的早上。時鐘在開始時溫和地播放您選擇的音樂，然後漸漸提高音量，直到您所選擇的音量。現在您可以控制每一次起床的方式，展開新一天。
iPad 兼容性
iPhone 兼容性
兼容 iPod
播放聲音
選台器/接收/傳送
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音效
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