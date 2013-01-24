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iPod/iPhone/iPad 專用擴充機座

DC291/98
  • 叫您起床，同時提供照明 叫您起床，同時提供照明 叫您起床，同時提供照明
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    iPod/iPhone/iPad 專用擴充機座

    DC291/98

    叫您起床，同時提供照明

    此款時尚鋁質機座系統，從 iPod/iPhone/iPad 以富並清晰的音響將音樂完全釋放。能夠同時播放並為裝置充電，或用作鬧鐘，以您最愛的音樂或電台喚醒您。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$1,299.00
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    此款時尚鋁質機座系統，從 iPod/iPhone/iPad 以富並清晰的音響將音樂完全釋放。能夠同時播放並為裝置充電，或用作鬧鐘，以您最愛的音樂或電台喚醒您。 查看各種好處

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      享受來自 iPod/iPhone/iPad 的美妙音樂

      • 鋁質
      工作日 / 週末響鬧設定配合您的生活方式

      工作日 / 週末響鬧設定配合您的生活方式

      專為現代生活方式設計。此款鬧鐘收音機具有雙響鬧功能，可讓您為工作日和週末設定不同的響鬧時間，還可以視乎夫婦不同的生活方式而設定不同的響鬧。響鬧設定可量身調整為一整週（從週一至週日）均在同一時間響鬧。或者您也可以設定工作日（週一至週五）內響鬧較早，週末（週六至週日）響鬧較晚。無論您選擇哪種響鬧方式，此款鬧鐘收音機的便利響鬧功能均可讓您無需再在每晚設定不同的響鬧時間。

      10 瓦 RMS 總輸出功率

      10 瓦 RMS 總輸出功率

      RMS 指均方根，是音訊功率的一種常用測量方式，或者指從音訊放大器傳遞到喇叭的電功率，測量單位是瓦。傳遞給喇叭的電功率的大小及其靈敏度確定產生的聲功率。本質上，放大器受所能放大的電能的限制，喇叭受可轉換為聲音能量的電能的控制，而不會使音訊信號產生畸變。電壓越高，喇叭發出的聲功率就越大。

      鋁質外殼帶來高質外型及質感

      鋁質外殼帶來高質外型及質感

      鋁印模鑄造重量輕，能承受高溫環境，高強度及硬度，防侵蝕性高。

      備有預設數碼電台，使用額外方便

      備有預設數碼電台，使用額外方便

      只要調頻至你想要預設的電台，按住預設按鈕存儲頻率即可。透過儲存的預設收音機電台，你可快速存取常用電台且無需每次手動調諧頻率。

      適用於播放便攜音樂的 MP3 Link

      適用於播放便攜音樂的 MP3 Link

      MP3 Link 連接可透過便攜式媒體播放機直接播放 MP3 內容。MP3 Link 除了可讓你享受音響系統發出超凡音效的最愛音樂以外，使用也非常方便。你所需要做的就是將你的便攜式 MP3 播放機插入到音響系統。

      播放您的 iPod/iPhone/iPad 並為其充電

      播放您的 iPod/iPhone/iPad 並為其充電

      一邊為 iPod/iPhone/iPad 充電，一邊享受最愛的 MP3 音樂！您可透過機座將便攜式裝置直接連接到 Philips 系統，便能夠以超凡音效聆聽最愛的音樂。您還可在播放 iPod/iPhone/iPad 的同時為其充電，以便在享受音樂的時候無需擔心便攜式播放機電池電量不足。將便攜式裝置連接至機座時，系統會自動為其充電。

      溫和響鬧，帶來愉悅的蘇醒體驗

      溫和響鬧，帶來愉悅的蘇醒體驗

      在漸強響閙鈴聲中悠然醒來，開始你全新的一日。普通響閙的預設音量不是低得難以將你喚醒，便是過份刺耳而令你驚醒。你可選擇自己喜歡的音樂、電台或蜂鳴響鬧作為喚醒鈴聲。柔和的喚醒鈴聲會從輕微低音逐漸增強到響亮聲響，從而溫柔地將你喚醒。

      在插入插座時自動跟 iPod/iPhone/iPad 時鐘同步

      在插入插座時自動跟 iPod/iPhone/iPad 時鐘同步

      接上機座後，這機座的時鐘會自動在數秒內跟您的 iPod/iPhone/iPad 進行同步。有了這方便的功能，您毋需再手動設定時間了。

      即使在外殼內都可連接 iPod/iPhone

      即使在外殼內都可連接 iPod/iPhone

      設計精巧的彈簧式機座插槽能夠有效連接您的 iPod 或 iPhone，無需特殊轉接器。更重要的是，即使套上保護外殼也能正常使用 — 只需按例接入 iPod 或 iPhone。現在，您便可真正無憂無慮地享受美妙音樂了。

      在 iPod/iPhone/iPad 音樂或電台頻道中悠然醒來

      在您最喜歡的音樂中悠然醒來。從 iPod/ iPhone/iPad 中選擇您喜歡的電台頻道或柔和的聲音，帶來不一樣的早上。時鐘在開始時溫和地播放您選擇的音樂，然後漸漸提高音量，直到您所選擇的音量。現在您可以控制每一次起床的方式，展開新一天。

      技術規格

      • iPad 兼容性

        兼容於
        iPad

      • iPhone 兼容性

        兼容於
        • iPhone
        • iPhone 3G
        • iPhone 3GS
        • iPhone 4

      • 兼容 iPod

        兼容於
        • iPod touch
        • 第二代 iPod touch
        • 第三代 iPod touch
        • 第四代 iPod touch
        • 第一代 iPod nano
        • 第二代 iPod nano
        • 第三代 iPod nano
        • 第四代 iPod nano
        • 第五代 iPod nano
        • 第六代 iPod nano
        • iPod mini

      • 播放聲音

        插座播放模式
        • 快進及反帶
        • 功能表，上和下
        • 下一及上一曲目
        • 播放及暫停

      • 選台器/接收/傳送

        選台器波段
        FM
        自動數碼選台
        記憶選台
        20
        天線
        FM 天線
        選台器增强功能
        自動儲存

      • 便利

        鬧鐘
        • 雙響鬧時間
        • 蜂鳴鬧鐘
        • 收音機鬧鐘
        • 重復響鬧（小睡功能）
        • 溫和響鬧
        • 定時關機
        • iPod 鬧鐘
        時鐘
        數碼
        顯示類型
        液晶屏
        充電設備
        • iPad
        • iPhone
        • iPod

      • 音效

        輸出功率（RMS）
        2 x 5 瓦
        音效系統
        立體聲
        音量控制
        音量控制增加/減少
        音效增強
        • 數碼音效控制
        • 動態低音增強效果

      • 喇叭

        內置喇叭
        2
        喇叭驅動器
        釹質磁性系統
        喇叭種類
        低音反射式喇叭系統

      • 連接

        MP3 Link
        3.5 毫米立體聲輸入端子

      • 功率

        主要電源
        電源
        100-240VAC, 50/60Hz
        後備電池
        AAA 電池（不包括）

      • 配件

        附配件
        • 用戶手冊
        • 保用證
        • 遙控器
        • 3.5 毫米立體聲輸入電線

      • 尺寸

        外箱寬度
        330  毫米
        外箱高度
        351  毫米
        外箱深度
        243  毫米
        外箱數量
        2
        紙箱重量
        5  千克
        包裝寬度
        321  毫米
        包裝高度
        170  毫米
        包裝深度
        232  毫米
        重量（含包裝）
        2.4  千克
        産品寬度
        263  毫米
        産品高度
        114  毫米
        産品深度
        165  毫米
        重量
        1.4  千克

      包裝盒内容

      格內其他項目

      • 3.5 毫米立體聲輸入電線
      • 用戶手冊

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