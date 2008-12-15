格內其他項目
- USB 線
- 3.5 毫米立體聲輸入電線
- AC 電源線
- 遙控器
- 用戶手冊
- 保用證
專為商務用家設計的音樂系統
Philips Docking 娛樂系統 DC350 可播放 iPhone/iPod 及 收音機中的音樂。該裝置配備一個專用於 iPhone/iPod 的基座，可同步電腦中的音樂、日曆及待辦事項清單。Bluetooth® 接收器可讓您體驗免提手機通話或音樂串流功能。
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
專為商務用家設計的音樂系統
Philips Docking 娛樂系統 DC350 可播放 iPhone/iPod 及 收音機中的音樂。該裝置配備一個專用於 iPhone/iPod 的基座，可同步電腦中的音樂、日曆及待辦事項清單。Bluetooth® 接收器可讓您體驗免提手機通話或音樂串流功能。
專為商務用家設計的音樂系統
Philips Docking 娛樂系統 DC350 可播放 iPhone/iPod 及 收音機中的音樂。該裝置配備一個專用於 iPhone/iPod 的基座，可同步電腦中的音樂、日曆及待辦事項清單。Bluetooth® 接收器可讓您體驗免提手機通話或音樂串流功能。
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專為商務用家設計的音樂系統
Philips Docking 娛樂系統 DC350 可播放 iPhone/iPod 及 收音機中的音樂。該裝置配備一個專用於 iPhone/iPod 的基座，可同步電腦中的音樂、日曆及待辦事項清單。Bluetooth® 接收器可讓您體驗免提手機通話或音樂串流功能。
所有擁有藍芽功能的 Philips 車內裝置都備有內建藍芽配件，可供免提電話通話及具藍芽功能的電話或音響設備串流播放音樂。搭配過程就像設定一般藍芽手機一樣簡單。您可傳送您的電話聯絡並保存於系統內。您亦可輕易地將通話轉回電話以進行私人對話。有了藍芽，您就可輕鬆地接電話並雙手保持放在方向盤上安全地駕駛。
Philips 音響系統配備兩種不同的鬧鐘時間。將其中一種鬧鐘時間設為自己的起床鬧鐘，另一種設為同床伴侶的起床鬧鐘。
一邊為 iPod/iPhone 充電，一邊享受最愛 MP3 音樂！您可透過機座將便攜式裝置直接連接到 Philips 播放機，以超凡音效聆聽最愛的音樂。您還可在播放的同時為 iPod/iPhone 充電，以便在享受音樂的時候無需擔心便攜式裝置電池電量不足。使用遙控器導覽、選擇並播放 iPod/iPhone 上儲存的音樂。將便攜式裝置連接至機座時，將自動為其充電。
iPhone 兼容性
兼容 iPod
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播放聲音
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