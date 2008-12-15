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Docking 娛樂系統

DC350/12
1 獎項
  • 專為商務用家設計的音樂系統 專為商務用家設計的音樂系統 專為商務用家設計的音樂系統
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    Docking 娛樂系統

    DC350/12
    1 獎項

    專為商務用家設計的音樂系統

    Philips Docking 娛樂系統 DC350 可播放 iPhone/iPod 及 收音機中的音樂。該裝置配備一個專用於 iPhone/iPod 的基座，可同步電腦中的音樂、日曆及待辦事項清單。Bluetooth® 接收器可讓您體驗免提手機通話或音樂串流功能。

    此產品已不再銷售。

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    專為商務用家設計的音樂系統

    Philips Docking 娛樂系統 DC350 可播放 iPhone/iPod 及 收音機中的音樂。該裝置配備一個專用於 iPhone/iPod 的基座，可同步電腦中的音樂、日曆及待辦事項清單。Bluetooth® 接收器可讓您體驗免提手機通話或音樂串流功能。

    專為商務用家設計的音樂系統

    Philips Docking 娛樂系統 DC350 可播放 iPhone/iPod 及 收音機中的音樂。該裝置配備一個專用於 iPhone/iPod 的基座，可同步電腦中的音樂、日曆及待辦事項清單。Bluetooth® 接收器可讓您體驗免提手機通話或音樂串流功能。

    此產品已不再銷售。

    Docking 娛樂系統

    專為商務用家設計的音樂系統

    Philips Docking 娛樂系統 DC350 可播放 iPhone/iPod 及 收音機中的音樂。該裝置配備一個專用於 iPhone/iPod 的基座，可同步電腦中的音樂、日曆及待辦事項清單。Bluetooth® 接收器可讓您體驗免提手機通話或音樂串流功能。

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      藍芽功能可實現免提通話

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      所有擁有藍芽功能的 Philips 車內裝置都備有內建藍芽配件，可供免提電話通話及具藍芽功能的電話或音響設備串流播放音樂。搭配過程就像設定一般藍芽手機一樣簡單。您可傳送您的電話聯絡並保存於系統內。您亦可輕易地將通話轉回電話以進行私人對話。有了藍芽，您就可輕鬆地接電話並雙手保持放在方向盤上安全地駕駛。

      雙響鬧時間

      雙響鬧時間

      Philips 音響系統配備兩種不同的鬧鐘時間。將其中一種鬧鐘時間設為自己的起床鬧鐘，另一種設為同床伴侶的起床鬧鐘。

      支援藍芽功能的手機

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      享受來自多個訊源的音樂

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      iPhone、iPod、收音機和 MP3 連結

      iPhone、iPod、收音機和 MP3 連結

      為您的 iPod 及 iPhone 充電

      一邊為 iPod/iPhone 充電，一邊享受最愛 MP3 音樂！您可透過機座將便攜式裝置直接連接到 Philips 播放機，以超凡音效聆聽最愛的音樂。您還可在播放的同時為 iPod/iPhone 充電，以便在享受音樂的時候無需擔心便攜式裝置電池電量不足。使用遙控器導覽、選擇並播放 iPod/iPhone 上儲存的音樂。將便攜式裝置連接至機座時，將自動為其充電。

      技術規格

      • iPhone 兼容性

        兼容於
        • iPhone
        • iPhone 3G

      • 兼容 iPod

        兼容於
        • iPod
        • iPod mini
        • 擁有彩色顯示功能的 iPod
        • 第 5 代 iPod
        • iPod classic
        • 第一代 iPod nano
        • 第二代 iPod nano
        • 第三代 iPod nano
        • 第四代 iPod nano
        • iPod touch
        • 第二代 iPod touch

      • 選台器/接收/傳送

        選台器波段
        FM
        記憶選台
        20
        選台器增强功能
        自動儲存
        天線
        FM 天線

      • 播放聲音

        機座播放模式
        • 為 iPhone 充電
        • 為 iPod 充電
        • 播放及暫停
        • 下一及上一曲目
        • 快進及反帶

      • 連接

        藍牙
        藍牙規格
        • 免提
        • 耳機
        • A2DP
        • AVRCP
        藍牙範圍
        視線內 10 米或 30 尺
        藍芽版本
        2.0+EDR
        MP3-Link
        是，3.5 毫米插孔

      • 便利

        時鐘/版本
        數碼
        鬧鐘
        • 雙響鬧時間
        • 收音機鬧鐘
        • 重複鬧鐘（小睡功能）
        • 24 小時鬧鐘重設
        • 蜂鳴鬧鐘
        顯示類型
        LCD
        背光時間
        背光燈顏色
        白色
        方便使用者
        定時關機
        遙控器
        多功能

      • 音效

        輸出功率（RMS）
        2 x 3 瓦
        音效系統
        立體聲
        音效增強
        動態低音增強效果
        音量控制
        音量控制增加/減少

      • 喇叭

        內置喇叭
        2
        釹質磁性系統

      • 功率

        主要電源
        電源
        100-240VAC, 50/60Hz

      • 尺寸

        産品深度
        144  毫米
        産品高度
        184  毫米
        産品寬度
        173  毫米
        重量
        1.37  千克
        包裝深度
        192  毫米
        包裝高度
        221  毫米
        包裝寬度
        213  毫米
        重量（含包裝）
        1.65  千克

      • 配件

        附配件
        • USB 線
        • 3.5 毫米立體聲輸入電線
        • AC 電源線
        • 遙控器
        • 用戶手冊
        • 保用證

      包裝盒内容

      格內其他項目

      • USB 線
      • 3.5 毫米立體聲輸入電線
      • AC 電源線
      • 遙控器
      • 用戶手冊
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