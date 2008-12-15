為您的 iPod 及 iPhone 充電

一邊為 iPod/iPhone 充電，一邊享受最愛 MP3 音樂！您可透過機座將便攜式裝置直接連接到 Philips 播放機，以超凡音效聆聽最愛的音樂。您還可在播放的同時為 iPod/iPhone 充電，以便在享受音樂的時候無需擔心便攜式裝置電池電量不足。使用遙控器導覽、選擇並播放 iPod/iPhone 上儲存的音樂。將便攜式裝置連接至機座時，將自動為其充電。