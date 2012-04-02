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DCB852/10
聲音的魅力
以此 Philips 微型 Hi-Fi 音效系統走在時代尖端。享受清透及無干擾 DAB+ 收音機，以免費數碼電台應用程式全面操控及通過 RadioVIS獲取豐富的視覺享受。透過 USB 或 MP3-Link 播放 CD 及隨身裝置。
iPod/iPhone/iPad 機座
DAB+
數碼音效控制 (Digital Sound Control) 可讓你在各種預設音效中進行選擇 - 爵士樂、搖滾樂、流行或古典。你可以使用這些選擇來優化不同樂風的頻率範圍。每種模式均使用圖形等化技術自動調節音效平衡，並在你選擇的音樂中增強重要頻率。如此一來，數碼音效控制便可依據你播放的音樂類型精確調節音效平衡，讓你在音樂中得到最大享受。
運用 RadioDNS（將 DAB 電台連結至互聯網的組織）提供的強勁功能 RadioVIS 調頻至收音機額外內容。全賴 RadioVIS，收音機透過即時互聯網內容令體驗更多姿多采。能指定網絡資訊新增至收音機功能的方式，為您提供 DAB 廣播，更附上新聞、交通更新、廣告等等的逼真幻燈片（視乎收音機電台提供的資訊而定）。如要享用 RadioVis，只須前往 Apple App Store 下載免費 Philips DigitalRadio 應用程式即可。應用程式亦為您提供所有 DAB+ 及 FM 收音機的完整控制功能。
不支援有數碼內容管理的音樂。