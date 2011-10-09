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讓您盡情欣賞音樂和電影。
使用此 Philips DVD 微型系統享受精彩的電影和體驗音樂。播放並為 iPod/iPhone/iPad 充電，或者透過 USB Direct 和 MP3 Link 享受 DVD、DivX、MP3-CD 和便攜式播放機 - 一切呈現出低音反射喇叭的優良低音效果。
iPod/iPhone/iPad 機座
低音反射喇叭系統透過小巧的喇叭音箱系統，為您提供低沉的低音體驗。它與傳統喇叭音箱系統不同，附加了已與低音喇叭進行聲學校正的低音管線，優化系統的低頻下降狀況，呈現更深沉的低音和更小的失真。此系統令低音管線中的空氣發生共振，像傳統低音喇叭一樣震動。系統結合了低音喇叭的響應，延伸了全部低頻音效，建立了全新的低音境界。
杜比數碼讓您體驗具有真實空間感覺、品質絕佳的環迴音效。無論您在觀看什麼 - DVD 或藍光光碟、電視還是下載的內容 - 均能夠體驗品質同樣出色的杜比數碼音效。更好的是，您絕對可以聆聽得到音訊想要表達的聲音，因為杜比數碼亦同時創作電影和遊戲的影視歌曲。杜比數碼提供如電影院般和為家居而設的優質環迴音效。
數碼音效控制 (Digital Sound Control) 可讓你在各種預設音效中進行選擇 - 爵士樂、搖滾樂、流行或古典。你可以使用這些選擇來優化不同樂風的頻率範圍。每種模式均使用圖形等化技術自動調節音效平衡，並在你選擇的音樂中增強重要頻率。如此一來，數碼音效控制便可依據你播放的音樂類型精確調節音效平衡，讓你在音樂中得到最大享受。