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色差 DVD 微型系統

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    色差 DVD 微型系統

    DCD322/12

    執著於音

    透過此款配備杜比數碼的 Philips 色差 DVD 微型系統，體驗電影的驚人魔力；可欣賞 Divx Ultra 電影、MP3-CD、MP3 連線及 USB Direct，並隨時播放 iPod/iPhone 或充電。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$1,590.00

    色差 DVD 微型系統

    執著於音

    透過此款配備杜比數碼的 Philips 色差 DVD 微型系統，體驗電影的驚人魔力；可欣賞 Divx Ultra 電影、MP3-CD、MP3 連線及 USB Direct，並隨時播放 iPod/iPhone 或充電。 查看各種好處

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      執著於音

      讓美妙的音樂和電影放鬆您的身心

      • iPod/iPhone 機座
      • 60 瓦
      動態低音增強效果，提供更深沉、震撼的音效

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      動態低音增強可在音量設定範圍內加重音樂的低音部份，讓你獲得極致的音樂享受 - 從低音到高音，只要一個按鍵即可設定完成！當音量設定比較低時，最低的低音頻率經常會遺失。為免發生此類問題，可以開啟動態低音增強效果，強化低音部份，這樣，即使你減小音量也可以欣賞到同樣的音效。

      數碼音效控制，提供最佳的樂風設定

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      數碼音效控制 (Digital Sound Control) 可讓你在各種預設音效中進行選擇 - 爵士樂、搖滾樂、流行或古典。你可以使用這些選擇來優化不同樂風的頻率範圍。每種模式均使用圖形等化技術自動調節音效平衡，並在你選擇的音樂中增強重要頻率。如此一來，數碼音效控制便可依據你播放的音樂類型精確調節音效平衡，讓你在音樂中得到最大享受。

      杜比數碼為你帶來超凡電影體驗

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      杜比數碼是世界領先的多聲道音響標準，參考人類雙耳平時處理聲音的方式，讓你體驗具有真實空間感覺、品質絕佳的環迴音效。

      播放 DVD、DivX ® Ultra、MP3/WMA-CD、CD 以及 CD-RW

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      Philips 播放機可兼容市面大多數 DVD 與 CD 碟片。DVD、DivX® Ultra、MP3/WMA-CD、CD 與 CD-RW - 所有這些光碟均可適用於此播放機。DivX® Ultra 結合了 DivX® 播放技術，具備強勁功能，將整合字幕、多種音訊語言、多重曲目及功能表等多種功能集成至一個方便的檔案格式。CD-RW 是 CD 磁碟機的一種縮寫，可接受一般的可燒錄 CD 格式。

      備有預設數碼電台，使用額外方便

      備有預設數碼電台，使用額外方便

      只要調頻至你想要預設的電台，按住預設按鈕存儲頻率即可。透過儲存的預設收音機電台，你可快速存取常用電台且無需每次手動調諧頻率。

      適用於播放便攜音樂的 MP3 Link

      適用於播放便攜音樂的 MP3 Link

      MP3 Link 連接可透過便攜式媒體播放機直接播放 MP3 內容。MP3 Link 除了可讓你享受音響系統發出超凡音效的最愛音樂以外，使用也非常方便。你所需要做的就是將你的便攜式 MP3 播放機插入到音響系統。

      播放 iPod/iPhone 並同時為其充電

      播放 iPod/iPhone 並同時為其充電

      一邊為 iPod/iPhone 充電，一邊享受最愛 MP3 音樂！您可透過基座將便攜式裝置直接連接到 Docking 娛樂系統，便能夠以超凡音效聆聽最愛的音樂。您還可在播放 iPod/iPhone 的同時為其充電，以便在享受音樂的時候無需擔心便攜式播放機電池電量不足。將便攜式裝置連接至基座時，Docking 娛樂系統會自動為其充電。

      USB Direct 播放音樂及相片

      USB Direct 播放音樂及相片

      只要將你的 USB 裝置插到系統上，即可與親友分享當中的數碼音樂和相片。

      60 瓦 RMS 總輸出功率

      60 瓦 RMS 總輸出功率

      RMS 指均方根，是音訊功率的一種常用測量方式，或者指從音訊放大器傳遞到喇叭的電功率，測量單位是瓦。傳遞給喇叭的電功率的大小及其靈敏度確定產生的聲功率。本質上，放大器受所能放大的電能的限制，喇叭受可轉換為聲音能量的電能的控制，而不會使音訊信號產生畸變。電壓越高，喇叭發出的聲功率就越大。

      技術規格

      • 聲音

        輸出功率 (RMS)
        2 x 30 瓦
        音效增強
        • 數碼音效控制
        • Dynamic Bass Boost
        • 音量
        音效系統
        杜比數碼解碼器

      • 喇叭

        主喇叭
        • 雙聲道
        • 3.5 吋低音喇叭
        • 低音反射式喇叭系統
        • 可拆式喇叭網

      • 連接

        前方/側面連接
        USB 2.0
        後方連接
        • 輔助輸入
        • 色差視訊輸出
        • 複合影像 (CVBS) 輸出
        • 數碼同軸輸出
        • FM 天線
        • 左右喇叭
        • S-Video 輸出
        • 左/右類比音訊輸出
        3.5 毫米立體聲輸入端子
        MP3 連線
        耳機
        3.5 毫米

      • 選台器/接收/傳送

        自動數碼選台
        選台器增強功能
        自動儲存
        選台器波段
        FM 立體聲
        記憶選台
        20
        RDS
        • 節目類型
        • 無線電文字
        • 電台名稱

      • 舒適

        鬧鐘
        • CD 鬧鐘
        • 定時關機
        • 收音機鬧鐘
        • USB 鬧鐘
        • iPod 鬧鐘
        顯示類型
        LCD
        屏幕操作系統語言
        • 丹麥文
        • 荷蘭文
        • 繁體中文
        • 芬蘭文
        • 法文
        • 德文
        • 意大利文
        • 挪威文
        • 抛光
        • 葡萄牙文
        • 西班牙文
        • 瑞典文
        • 土耳其文
        時鐘
        在主屏幕上
        指示功能
        DIM 模式

      • 電源

        電源
        • 220-240V
        • 50 赫

      • 配件

        連接線
        MP3 輸入線
        附配件
        • AC 電源線
        • FM 天線
        • 複合影像線 (Y)
        • 全球保用證
        快速入門指南
        英語、德語、荷蘭語、法語、西班牙語、意大利語
        遙控器
        使用鋰電池的 40 鍵遙控
        用戶手冊
        16 種語言

      • 尺寸

        包裝深度
        300  毫米
        調整寬度
        223  毫米
        包裝高度
        310  毫米
        調整高度
        88  毫米
        包裝寬度
        500  毫米
        調整深度
        242  毫米
        主喇叭深度
        206  毫米
        主喇叭寬度
        140  毫米
        主喇叭高度
        220  毫米

      • 播放聲音

        光碟播放模式
        • 可編排 20 首曲目
        • 重複/單一/全部/節目
        • 隨機播放
        • 快速前進 / 反帶
        • 下一首 / 上一首曲目搜尋
        播放媒體
        • WMA-CD
        • MP3-CD
        • CD
        • CD-R
        • CD-RW
        • USB 快閃磁碟
        ID3-tag 支援
        USB Direct 模式
        • 快退 / 快進
        • 播放/暫停
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        • 重複
        • 隨機播放
        • 停止
        載入器類型
        • 機動化
        • 光碟盤
        機座播放模式
        • 為 iPhone 充電
        • 為 iPod 充電
        • 快進及反帶
        • 功能表，上和下
        • 下一及上一曲目
        • 播放及暫停

      • 兼容 iPod

        兼容
        • iPod classic
        • iPod mini
        • 第一代 iPod nano
        • 第二代 iPod nano
        • 第三代 iPod nano
        • 第四代 iPod nano
        • 第 5 代 iPod nano
        • iPod touch
        • 第 2 代 iPod touch 8/16/32GB
        • 第二代 iPod touch
        • 第 5 代 iPod
        • 第 6 代 iPod nano

      • iPhone 兼容性

        兼容
        • iPhone
        • iPhone 3G
        • iPhone 3GS

      • 靜態照片播放

        影像壓縮格式
        JPEG
        播放媒體
        • Picture CD
        • CD-R/RW
        • DVD+R/+RW
        影像增強功能
        幻燈片展示連 MP3 播放功能

      • 影像播放

        播放媒體
        • DVD-Video
        • DVD+R/+RW
        • DVD-R/-RW
        • CD
        • CD-R/CD-RW
        • DivX Ultra
        • DVD
        • USB 快閃磁碟
        • VCD
        光碟播放模式
        • A-B 重複
        • 角度
        • 縮放
        • 光碟功能表
        • 從停止狀態恢復播放
        • 暫停
        • 重複
        • 向前搜尋/反向搜尋
        • 跳過
        • 慢速播放
        • 標準播放
        DVD 區域碼
        2

      包裝盒内容

      格內其他項目

      • AC 電源線
      • FM 天線
      • 複合影像線 (Y)
      • 全球保用證

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