格內其他項目
- 複合影像線 (Y)
- AC 電源線
- FM 天線
- 3.5 毫米立體聲輸入電線
- 保用證
- IFU / 用戶手冊
DCD7010/12
享受高品質的音樂和電影
透過此款配備 Hi-Fi 半球形高音喇叭的華麗鋁製 Philips DCD7010/12 組合，盡享清晰細膩及自然的視聽效果。收聽光碟，或者播放 iPod/iPhone/iPad，同時進行充電。以 HDMI 1080p 解像度加強技術觀賞 DVD，投入豐富精彩的電影體驗。查看各種好處
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RMS 指均方根，是音訊功率的一種常用測量方式，或者指從音訊放大器傳遞到喇叭的電功率，測量單位是瓦。傳遞給喇叭的電功率的大小及其靈敏度確定產生的聲功率。本質上，放大器受所能放大的電能的限制，喇叭受可轉換為聲音能量的電能的控制，而不會使音訊信號產生畸變。電壓越高，喇叭發出的聲功率就越大。
鋁印模鑄造重量輕，能承受高溫環境，高強度及硬度，防侵蝕性高。
杜比數碼是世界領先的多聲道音響標準，參考人類雙耳平時處理聲音的方式，讓你體驗具有真實空間感覺、品質絕佳的環迴音效。
MP3 Link 連接可透過便攜式媒體播放機直接播放 MP3 內容。MP3 Link 除了可讓你享受音響系統發出超凡音效的最愛音樂以外，使用也非常方便。你所需要做的就是將你的便攜式 MP3 播放機插入到音響系統。
一邊為 iPod/iPhone/iPad 充電，一邊享受最愛的 MP3 音樂！您可透過機座將便攜式裝置直接連接到 Philips 系統，便能夠以超凡音效聆聽最愛的音樂。您還可在播放 iPod/iPhone/iPad 的同時為其充電，以便在享受音樂的時候無需擔心便攜式播放機電池電量不足。將便攜式裝置連接至機座時，系統會自動為其充電。
Philips 播放機可兼容市面大多數 DVD 與 CD 碟片。DVD、DivX® Ultra、MP3/WMA-CD、CD 與 CD-RW - 所有這些光碟均可適用於此播放機。DivX® Ultra 結合了 DivX® 播放技術，具備強勁功能，將整合字幕、多種音訊語言、多重曲目及功能表等多種功能集成至一個方便的檔案格式。CD-RW 是 CD 磁碟機的一種縮寫，可接受一般的可燒錄 CD 格式。
只要將你的 USB 裝置插到系統上，即可與親友分享當中的數碼音樂和相片。
相對於傳統的 click-fit 連接器，鍍金的喇叭連接器確保更優質的音訊傳輸。它能夠把擴音器和喇叭盒之間的電訊流失減至最低，確保原音重現。
高低音控制屬於調平器功能，分別控制高頻和低頻聲音的音量。高音專門控制音樂中高音部份的放大等級，而低音控制低音部份的放大等級。使用上下鍵，聆聽者可以方便地強化高低音效果，也可以不作更改，以原來的錄音設定播放音樂。高低音控制功能，讓你可以按照自己喜歡的方式欣賞音樂。
Class D 數碼放大器接收類比訊號，將其轉換為數碼訊號，然後以數碼方式加以放大。此訊號再進入解調濾波器，得到最後輸出。經放大後的數碼輸出訊號含有數碼音訊的全部優點，包括音質的改善。此外，與傳統 AB 放大器相比，D 級數碼放大器的效率超過 90% 以上。因此，可以在很小的地方放置此功能強大的放大器。
HDMI 1080p 加強技術可提供水晶般清淨影像。以真正高清晰解像度享受標準解像度中的電影 - 可以使畫面更細膩、更逼真。逐行掃描（以「1080p」中的「p」表示），消除電視畫面上普遍存在的線路結構，再次確保清晰銳利的影像。要實現此功能，可直接數碼連接 HDMI 以傳送未經壓縮的數碼 HD 影像和數碼多聲道音效，不必轉換成類比訊號 - 可為您呈現出完美的畫質與音質而不受雜訊干擾。
Hi-Fi 半球形高音喇叭可重現清晰的中高頻音域，從而提昇喇叭音效的總體清晰度。傳遞不失真而自然的寬音域音效之和諧組合，樂音清晰細膩，樂器音調純淨 - 與低音喇叭組合時可取得整體音效的平衡。
聲音
喇叭
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播放聲音
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舒適
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