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    Harmony DVD 組件 Hi-Fi 系統

    DCD7010/12

    享受高品質的音樂和電影

    透過此款配備 Hi-Fi 半球形高音喇叭的華麗鋁製 Philips DCD7010/12 組合，盡享清晰細膩及自然的視聽效果。收聽光碟，或者播放 iPod/iPhone/iPad，同時進行充電。以 HDMI 1080p 解像度加強技術觀賞 DVD，投入豐富精彩的電影體驗。

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    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$2,790.00

    Harmony DVD 組件 Hi-Fi 系統

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    享受高品質的音樂和電影

    附 Hi-Fi 半球形高音喇叭

    • iPod/iPhone/iPad 機座
    • HDMI 1080p
    100W RMS 總輸出功率

    100W RMS 總輸出功率

    RMS 指均方根，是音訊功率的一種常用測量方式，或者指從音訊放大器傳遞到喇叭的電功率，測量單位是瓦。傳遞給喇叭的電功率的大小及其靈敏度確定產生的聲功率。本質上，放大器受所能放大的電能的限制，喇叭受可轉換為聲音能量的電能的控制，而不會使音訊信號產生畸變。電壓越高，喇叭發出的聲功率就越大。

    鋁質外殼帶來高質外型及質感

    鋁質外殼帶來高質外型及質感

    鋁印模鑄造重量輕，能承受高溫環境，高強度及硬度，防侵蝕性高。

    杜比數碼為你帶來超凡電影體驗

    杜比數碼為你帶來超凡電影體驗

    杜比數碼是世界領先的多聲道音響標準，參考人類雙耳平時處理聲音的方式，讓你體驗具有真實空間感覺、品質絕佳的環迴音效。

    適用於播放便攜音樂的 MP3 Link

    適用於播放便攜音樂的 MP3 Link

    MP3 Link 連接可透過便攜式媒體播放機直接播放 MP3 內容。MP3 Link 除了可讓你享受音響系統發出超凡音效的最愛音樂以外，使用也非常方便。你所需要做的就是將你的便攜式 MP3 播放機插入到音響系統。

    播放您的 iPod/iPhone/iPad 並為其充電

    播放您的 iPod/iPhone/iPad 並為其充電

    一邊為 iPod/iPhone/iPad 充電，一邊享受最愛的 MP3 音樂！您可透過機座將便攜式裝置直接連接到 Philips 系統，便能夠以超凡音效聆聽最愛的音樂。您還可在播放 iPod/iPhone/iPad 的同時為其充電，以便在享受音樂的時候無需擔心便攜式播放機電池電量不足。將便攜式裝置連接至機座時，系統會自動為其充電。

    播放 DVD、DivX ® Ultra、MP3/WMA-CD、CD 以及 CD-RW

    播放 DVD、DivX ® Ultra、MP3/WMA-CD、CD 以及 CD-RW

    Philips 播放機可兼容市面大多數 DVD 與 CD 碟片。DVD、DivX® Ultra、MP3/WMA-CD、CD 與 CD-RW - 所有這些光碟均可適用於此播放機。DivX® Ultra 結合了 DivX® 播放技術，具備強勁功能，將整合字幕、多種音訊語言、多重曲目及功能表等多種功能集成至一個方便的檔案格式。CD-RW 是 CD 磁碟機的一種縮寫，可接受一般的可燒錄 CD 格式。

    USB Direct 播放音樂及相片

    USB Direct 播放音樂及相片

    只要將你的 USB 裝置插到系統上，即可與親友分享當中的數碼音樂和相片。

    鍍金的喇叭連接器確保最優質的音訊傳輸

    鍍金的喇叭連接器確保最優質的音訊傳輸

    相對於傳統的 click-fit 連接器，鍍金的喇叭連接器確保更優質的音訊傳輸。它能夠把擴音器和喇叭盒之間的電訊流失減至最低，確保原音重現。

    可以輕鬆設定高低音的高低音控制功能

    高低音控制屬於調平器功能，分別控制高頻和低頻聲音的音量。高音專門控制音樂中高音部份的放大等級，而低音控制低音部份的放大等級。使用上下鍵，聆聽者可以方便地強化高低音效果，也可以不作更改，以原來的錄音設定播放音樂。高低音控制功能，讓你可以按照自己喜歡的方式欣賞音樂。

    Class ‘D’ 數碼放大器提供高品質音效

    Class D 數碼放大器接收類比訊號，將其轉換為數碼訊號，然後以數碼方式加以放大。此訊號再進入解調濾波器，得到最後輸出。經放大後的數碼輸出訊號含有數碼音訊的全部優點，包括音質的改善。此外，與傳統 AB 放大器相比，D 級數碼放大器的效率超過 90% 以上。因此，可以在很小的地方放置此功能強大的放大器。

    HDMI 1080p 加強技術帶來高清享受，讓畫面更銳利清晰

    HDMI 1080p 加強技術可提供水晶般清淨影像。以真正高清晰解像度享受標準解像度中的電影 - 可以使畫面更細膩、更逼真。逐行掃描（以「1080p」中的「p」表示），消除電視畫面上普遍存在的線路結構，再次確保清晰銳利的影像。要實現此功能，可直接數碼連接 HDMI 以傳送未經壓縮的數碼 HD 影像和數碼多聲道音效，不必轉換成類比訊號 - 可為您呈現出完美的畫質與音質而不受雜訊干擾。

    Hi-Fi 半球形高音喇叭，發出細膩自然的音質

    Hi-Fi 半球形高音喇叭可重現清晰的中高頻音域，從而提昇喇叭音效的總體清晰度。傳遞不失真而自然的寬音域音效之和諧組合，樂音清晰細膩，樂器音調純淨 - 與低音喇叭組合時可取得整體音效的平衡。

    技術規格

    • 聲音

      輸出功率 (RMS)
      2 x 50 瓦
      音效增強
      • Class D 數碼放大器
      • 高、低音控制
      • 音量
      音效系統
      杜比數碼解碼器

    • 喇叭

      喇叭類型
      半球形高音喇叭
      主喇叭
      • 5 吋低音喇叭
      • 雙聲道
      • 低音反射式喇叭系統
      • 可拆式喇叭網
      喇叭增強功能
      鍍金的喇叭連接器

    • 連接

      前方/側面連接
      USB 2.0
      後方連接
      • HDMI 輸出
      • 複合影像 (CVBS) 輸出
      • 數碼同軸輸出
      • 輔助輸入
      • 輸出端子
      • FM 天線
      • 左右喇叭
      MP3 連線
      3.5 毫米立體聲輸入端子
      耳機
      3.5 毫米

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      調諧器波段
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      • 節目類型
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      接收器增強
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      • 自動數碼選台
      • 自動掃描

    • 舒適

      鬧鐘
      • CD 鬧鐘
      • 收音機鬧鐘
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      • iPod 鬧鐘
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      EasyLink (HDMI-CEC)
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      時鐘
      在主屏幕上
      指示功能
      DIM 模式

    • 電源

      電源
      • 220-240V
      • 50 赫

    • 配件

      附配件
      • 複合影像線 (Y)
      • AC 電源線
      • FM 天線
      • 3.5 毫米立體聲輸入電線
      • 保用證
      • IFU / 用戶手冊
      遙控器
      44 鍵遙控，附 2 粒 AAA 電池

    • 尺寸

      總重量
      10  千克
      淨重量
      8.5  千克
      主喇叭深度
      240  毫米
      主喇叭寬度
      174  毫米
      主機深度
      285  毫米
      主機高度
      92  毫米
      主機闊度
      250  毫米
      包裝高度
      441  毫米
      包裝寬度
      425  毫米
      包裝深度
      310  毫米
      主喇叭高度
      260  毫米

    • 兼容 iPod

      兼容
      • iPod mini
      • 第一代 iPod nano
      • 第二代 iPod nano
      • 第三代 iPod nano
      • 第四代 iPod nano
      • 第 5 代 iPod nano
      • 第 6 代 iPod nano
      • iPod touch
      • 第二代 iPod touch
      • 第 3 代 iPod touch
      • 第 4 代 iPod touch

    • 影像/顯示

      影像增強功能
      • 視訊像素倍增技術 (Video Upscaling)
      • 高清 (720p、1080i、1080p)

    • iPhone 兼容性

      兼容
      • iPhone
      • iPhone 3G
      • iPhone 3GS
      • iPhone 4

    • iPad 兼容性

      兼容
      iPad

    • 數碼相片播放

      影像壓縮格式
      JPEG
      播放媒體
      • CD-R/RW
      • DVD+R/+RW
      • DVD-R/-RW
      • USB 快閃磁碟
      影像增强功能
      • 高清解像度
      • 旋轉
      • 幻燈片展示連 MP3 播放功能
      • 縮放

    • 影像播放

      播放媒體
      • DVD
      • DVD-Video
      • DVD+R/+RW
      • DVD-R/-RW
      • DivX Ultra
      • 影像 CD/SVCD
      • USB 快閃磁碟
      光碟播放模式
      • 標準播放
      • 向前搜尋/反向搜尋
      • 快速反帶
      • 快速前進
      • 暫停
      • 跳過
      • 從停止狀態恢復播放
      • A-B 重複
      • 重複
      • 角度
      • 慢動作
      • 縮放
      • 監管控制
      • 光碟功能表
      • OSD
      DVD 區域碼
      2

    包裝盒内容

    格內其他項目

    • 複合影像線 (Y)
    • AC 電源線
    • FM 天線
    • 3.5 毫米立體聲輸入電線
    • 保用證
    • IFU / 用戶手冊
    Badge-D2C

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