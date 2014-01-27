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DVD 組件 Hi-Fi 系統

DCD7010/98
  • 享受高品質的音樂和電影 享受高品質的音樂和電影 享受高品質的音樂和電影
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    DVD 組件 Hi-Fi 系統

    DCD7010/98

    享受高品質的音樂和電影

    透過此款配備 Hi-Fi 半球形高音喇叭的華麗鋁製組合，盡享細節清晰細膩及自然的視聽效果。收聽光碟，或者播放 iPod/iPhone/iPad，同時進行充電。以 HDMI 1080p 解像度加強技術觀賞 DVD，投入豐富精彩的電影體驗。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    DVD 組件 Hi-Fi 系統

    享受高品質的音樂和電影

    透過此款配備 Hi-Fi 半球形高音喇叭的華麗鋁製組合，盡享細節清晰細膩及自然的視聽效果。收聽光碟，或者播放 iPod/iPhone/iPad，同時進行充電。以 HDMI 1080p 解像度加強技術觀賞 DVD，投入豐富精彩的電影體驗。 查看各種好處

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    透過此款配備 Hi-Fi 半球形高音喇叭的華麗鋁製組合，盡享細節清晰細膩及自然的視聽效果。收聽光碟，或者播放 iPod/iPhone/iPad，同時進行充電。以 HDMI 1080p 解像度加強技術觀賞 DVD，投入豐富精彩的電影體驗。 查看各種好處

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    DVD 組件 Hi-Fi 系統

    享受高品質的音樂和電影

    透過此款配備 Hi-Fi 半球形高音喇叭的華麗鋁製組合，盡享細節清晰細膩及自然的視聽效果。收聽光碟，或者播放 iPod/iPhone/iPad，同時進行充電。以 HDMI 1080p 解像度加強技術觀賞 DVD，投入豐富精彩的電影體驗。 查看各種好處

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      100W RMS 總輸出功率

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      RMS 指均方根，是音訊功率的一種常用測量方式，或者指從音訊放大器傳遞到喇叭的電功率，測量單位是瓦。傳遞給喇叭的電功率的大小及其靈敏度確定產生的聲功率。本質上，放大器受所能放大的電能的限制，喇叭受可轉換為聲音能量的電能的控制，而不會使音訊信號產生畸變。電壓越高，喇叭發出的聲功率就越大。

      適用於播放便攜音樂的 MP3 Link

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      MP3 Link 連接可透過便攜式媒體播放機直接播放 MP3 內容。MP3 Link 除了可讓你享受音響系統發出超凡音效的最愛音樂以外，使用也非常方便。你所需要做的就是將你的便攜式 MP3 播放機插入到音響系統。

      播放 DVD、DivX ® Ultra、MP3/WMA-CD、CD 以及 CD-RW

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      Philips 播放機可兼容市面大多數 DVD 與 CD 碟片。DVD、DivX® Ultra、MP3/WMA-CD、CD 與 CD-RW - 所有這些光碟均可適用於此播放機。DivX® Ultra 結合了 DivX® 播放技術，具備強勁功能，將整合字幕、多種音訊語言、多重曲目及功能表等多種功能集成至一個方便的檔案格式。CD-RW 是 CD 磁碟機的一種縮寫，可接受一般的可燒錄 CD 格式。

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      鋁印模鑄造重量輕，能承受高溫環境，高強度及硬度，防侵蝕性高。

      HDMI 1080p 加強技術帶來高清享受，讓畫面更銳利清晰

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      HDMI 1080p 加強技術可提供水晶般清淨影像。以真正高清晰解像度享受標準解像度中的電影 - 可以使畫面更細膩、更逼真。逐行掃描（以「1080p」中的「p」表示），消除電視畫面上普遍存在的線路結構，再次確保清晰銳利的影像。要實現此功能，可直接數碼連接 HDMI 以傳送未經壓縮的數碼 HD 影像和數碼多聲道音效，不必轉換成類比訊號 - 可為您呈現出完美的畫質與音質而不受雜訊干擾。

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      一邊為 iPod/iPhone/iPad 充電，一邊享受最愛的 MP3 音樂！您可透過機座將便攜式裝置直接連接到 Philips 系統，便能夠以超凡音效聆聽最愛的音樂。您還可在播放 iPod/iPhone/iPad 的同時為其充電，以便在享受音樂的時候無需擔心便攜式播放機電池電量不足。將便攜式裝置連接至機座時，系統會自動為其充電。

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      只要將你的 USB 裝置插到系統上，即可與親友分享當中的數碼音樂和相片。

      杜比數碼為你帶來超凡電影體驗

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      杜比數碼是世界領先的多聲道音響標準，參考人類雙耳平時處理聲音的方式，讓你體驗具有真實空間感覺、品質絕佳的環迴音效。

      鍍金的喇叭連接器確保最優質的音訊傳輸

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      相對於傳統的 click-fit 連接器，鍍金的喇叭連接器確保更優質的音訊傳輸。它能夠把擴音器和喇叭盒之間的電訊流失減至最低，確保原音重現。

      可以輕鬆設定高低音的高低音控制功能

      高低音控制屬於調平器功能，分別控制高頻和低頻聲音的音量。高音專門控制音樂中高音部份的放大等級，而低音控制低音部份的放大等級。使用上下鍵，聆聽者可以方便地強化高低音效果，也可以不作更改，以原來的錄音設定播放音樂。高低音控制功能，讓你可以按照自己喜歡的方式欣賞音樂。

      Class ‘D’ 數碼放大器提供高品質音效

      Class D 數碼放大器接收類比訊號，將其轉換為數碼訊號，然後以數碼方式加以放大。此訊號再進入解調濾波器，得到最後輸出。經放大後的數碼輸出訊號含有數碼音訊的全部優點，包括音質的改善。此外，與傳統 AB 放大器相比，D 級數碼放大器的效率超過 90% 以上。因此，可以在很小的地方放置此功能強大的放大器。

      Hi-Fi 半球形高音喇叭，發出細膩自然的音質

      Hi-Fi 半球形高音喇叭可重現清晰的中高頻音域，從而提昇喇叭音效的總體清晰度。傳遞不失真而自然的寬音域音效之和諧組合，樂音清晰細膩，樂器音調純淨 - 與低音喇叭組合時可取得整體音效的平衡。

      技術規格

      • 聲音

        輸出功率（RMS）
        2 x 50 瓦
        音效系統
        杜比數碼解碼器
        音效增強
        • Class D 數碼放大器
        • 高、低音控制
        • 音量

      • 喇叭

        喇叭類型
        半球形高音喇叭
        主喇叭
        • 5 吋低音喇叭
        • 雙聲道
        • 低音反射式喇叭系統
        • 可拆式喇叭網
        喇叭增強功能
        鍍金的喇叭連接器

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        播放媒體
        • CD
        • CD-R/RW
        • MP3-CD
        • WMA-CD
        • USB 快閃磁碟
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        ID3-tag 支援

      • 影像播放

        播放媒體
        • DVD
        • DVD-Video
        • DVD+R/+RW
        • DVD-R/-RW
        • DivX Ultra
        • 影像 CD/SVCD
        • USB 快閃磁碟
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        • 監管控制
        • 光碟功能表
        • OSD
        DVD 區域碼
        3
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        • 視訊像素倍增技術 (Video Upscaling)
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        JPEG
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        • CD-R/RW
        • DVD+R/+RW
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      • 連接

        前方/側面連接
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        3.5 毫米立體聲輸入端子
        耳筒
        3.5 毫米
        後方連接
        • HDMI 輸出
        • 複合影像 (CVBS) 輸出
        • 數碼同軸輸出
        • 輔助輸入
        • 輸出端子
        • FM 天線
        • 左右喇叭

      • 舒適

        鬧鐘
        • CD 鬧鐘
        • 收音機鬧鐘
        • USB 鬧鐘
        • iPod 鬧鐘
        時鐘
        在主屏幕上
        顯示類型
        VFD 顯示
        指示功能
        DIM 模式
        屏幕操作系統語言
        • 繁體中文
        • 繁體中文
        • 簡體中文
        • 泰文
        EasyLink（HDMI-CEC）
        • 一鍵播放
        • 單鍵待機
        • 系統音量控制

      • 配件

        附配件
        • 複合影像線 (Y)
        • AC 電源線
        • FM 天線
        • 3.5 毫米立體聲輸入電線
        • 保用證
        遙控器
        44 鍵遙控，附 2 粒 AAA 電池
        用戶手冊
        英文、繁體中文

      • 尺寸

        主機闊度
        250  毫米
        主機高度
        92  毫米
        主機深度
        285  毫米
        主喇叭寬度
        174  毫米
        主喇叭高度
        260  毫米
        主喇叭深度
        240  毫米
        包裝寬度
        425  毫米
        包裝高度
        441  毫米
        包裝深度
        310  毫米

      • 電源

        電源
        110-127V / 220-240V，~50-60Hz

      • iPad 兼容性

        兼容
        iPad

      • iPhone 兼容性

        兼容
        • iPhone
        • iPhone 3G
        • iPhone 3GS
        • iPhone 4

      • 兼容 iPod

        兼容
        • iPod mini
        • 第一代 iPod nano
        • 第二代 iPod nano
        • 第三代 iPod nano
        • 第四代 iPod nano
        • 第 5 代 iPod nano
        • 第 6 代 iPod nano
        • iPod touch
        • 第二代 iPod touch
        • 第 3 代 iPod touch
        • 第 4 代 iPod touch

      包裝盒内容

      格內其他項目

      • 複合影像線 (Y)
      • AC 電源線
      • FM 天線
      • 3.5 毫米立體聲輸入電線
      • 保用證

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