Harmony DVD 組件 Hi-Fi 系統
自然逼真的音效
清脆聲音、逼真細節，一切盡在 ClariSound。此款裝置嵌入鋁材之中，令人驚艷，播放 iPod/iPhone/iPad 並同時為其充電。亦可播放 CD 及 DVD，將影片提升至 HDMI 1080p 享受清晰影像。 查看各種好處
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建議零售價: HK$3,990.00
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自然逼真的音效
執著於音
- iPod/iPhone/iPad 機座
- HDMI 1080p
160 瓦 RMS 總輸出功率
RMS 指均方根，是音訊功率的一種常用測量方式，或者指從音訊放大器傳遞到喇叭的電功率，測量單位是瓦。傳遞給喇叭的電功率的大小及其靈敏度確定產生的聲功率。本質上，放大器受所能放大的電能的限制，喇叭受可轉換為聲音能量的電能的控制，而不會使音訊信號產生畸變。電壓越高，喇叭發出的聲功率就越大。
鋁質外殼帶來高質外型及質感
鋁印模鑄造重量輕，能承受高溫環境，高強度及硬度，防侵蝕性高。
ClariSound 帶來自然逼真的音效細節
ClariSound 以自然逼真及圓潤的音效細節，為您喜愛的音樂賦予新生命。頂部高音喇叭播放超清晰的聲音，而超高效的玻璃纖維低音喇叭錐形筒産生廣闊的音域，保證讓聲音傳遍任何空間。全靠 Philips 創新的低音連接埠技術，讓完美低音與簡潔聲音表現取得平衡。柔軟的半球形保證製造的聲音及樂器細節自然逼真，您可欣賞到所有原本製造的澎湃及情感音樂細節。
鍍金的喇叭連接器確保最優質的音訊傳輸
相對於傳統的 click-fit 連接器，鍍金的喇叭連接器確保更優質的音訊傳輸。它能夠把擴音器和喇叭盒之間的電訊流失減至最低，確保原音重現。
杜比數碼為你帶來超凡電影體驗
杜比數碼是世界領先的多聲道音響標準，參考人類雙耳平時處理聲音的方式，讓你體驗具有真實空間感覺、品質絕佳的環迴音效。
播放您的 iPod/iPhone/iPad 並為其充電
一邊為 iPod/iPhone/iPad 充電，一邊享受最愛的 MP3 音樂！您可透過機座將便攜式裝置直接連接到 Philips 系統，便能夠以超凡音效聆聽最愛的音樂。您還可在播放 iPod/iPhone/iPad 的同時為其充電，以便在享受音樂的時候無需擔心便攜式播放機電池電量不足。將便攜式裝置連接至機座時，系統會自動為其充電。
播放 DVD、DivX ® Ultra、MP3/WMA-CD、CD 以及 CD-RW
Philips 播放機可兼容市面大多數 DVD 與 CD 碟片。DVD、DivX® Ultra、MP3/WMA-CD、CD 與 CD-RW - 所有這些光碟均可適用於此播放機。DivX® Ultra 結合了 DivX® 播放技術，具備強勁功能，將整合字幕、多種音訊語言、多重曲目及功能表等多種功能集成至一個方便的檔案格式。CD-RW 是 CD 磁碟機的一種縮寫，可接受一般的可燒錄 CD 格式。
USB Direct 播放音樂及相片
只要將你的 USB 裝置插到系統上，即可與親友分享當中的數碼音樂和相片。
HDMI 1080p 加強技術帶來高清享受，讓畫面更銳利清晰
HDMI 1080p 加強技術可提供水晶般清淨影像。以真正高清晰解像度享受標準解像度中的電影 - 可以使畫面更細膩、更逼真。逐行掃描（以「1080p」中的「p」表示），消除電視畫面上普遍存在的線路結構，再次確保清晰銳利的影像。要實現此功能，可直接數碼連接 HDMI 以傳送未經壓縮的數碼 HD 影像和數碼多聲道音效，不必轉換成類比訊號 - 可為您呈現出完美的畫質與音質而不受雜訊干擾。
技術規格
-
聲音
- 輸出功率 (RMS)
-
2 x 80 瓦
- 音效增強
-
- 音效系統
-
杜比數碼解碼器
-
喇叭
- 喇叭類型
-
半球形高音喇叭
- 主喇叭
-
-
5.25 吋低音喇叭
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雙聲道
-
低音反射式喇叭系統
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可拆式喇叭網
- 喇叭增強功能
-
鍍金的喇叭連接器
-
連接
- 前方/側面連接
-
USB 2.0
- 後方連接
-
-
HDMI 輸出
-
複合影像 (CVBS) 輸出
-
數碼同軸輸出
-
輔助輸入
-
FM 天線
-
左右喇叭
-
輸出端子
-
MP3 Link
- 耳機
-
6.3 毫米
-
播放聲音
- 光碟播放模式
-
-
快速前進 / 反帶
-
下一首 / 上一首曲目搜尋
-
重複 / 隨機 / 節目
- 播放媒體
-
-
CD
-
CD-R/RW
-
MP3-CD
-
WMA-CD
-
USB 快閃磁碟
- 插座播放模式
-
-
播放及暫停
-
快進及反帶
-
功能表，上和下
-
下一及上一曲目
- 其他
-
ID3-tag 支援
- USB Direct 播放模式
-
-
播放 / 暫停
-
快退 / 快進
-
前一首 / 下一首
-
重複
-
隨機播放
-
停止
-
選台器/接收/傳送
- 天線
-
FM 天線（75 歐姆）
- 調諧器波段
-
- 記憶選台
-
20
- RDS
-
- 接收器增強
-
-
舒適
- 鬧鐘
-
-
CD 鬧鐘
-
收音機鬧鐘
-
USB 鬧鐘
-
iPod 鬧鐘
- 顯示類型
-
VFD 顯示
- EasyLink (HDMI-CEC)
-
- 屏幕操作系統語言
-
-
繁體中文
-
法文
-
德文
-
意大利文
-
丹麥文
-
荷蘭文
-
芬蘭文
-
挪威文
-
抛光
-
葡萄牙文
-
西班牙文
-
瑞典文
-
土耳其文
-
捷克文
-
希臘文
-
匈牙利文
-
羅馬尼亞文
-
斯洛伐克文
- 時鐘
-
在主屏幕上
- 指示功能
-
DIM 模式
-
電源
- 電源
-
-
配件
- 附配件
-
-
複合影像線 (Y)
-
AC 電源線
-
FM 天線
-
3.5 毫米立體聲輸入電線
-
保用證
- 遙控器
-
44 鍵遙控，附 2 粒 AAA 電池
- 用戶手冊
-
16 種語言
-
尺寸
- 總重量
-
16.5
千克
- 淨重量
-
14.5
千克
- 主喇叭深度
-
282
毫米
- 主喇叭寬度
-
180
毫米
- 主機深度
-
295
毫米
- 主機高度
-
142
毫米
- 主機闊度
-
270
毫米
- 包裝高度
-
350
毫米
- 包裝寬度
-
750
毫米
- 包裝深度
-
340
毫米
- 主喇叭高度
-
320
毫米
-
兼容 iPod
- 兼容
-
-
iPod mini
-
第一代 iPod nano
-
第二代 iPod nano
-
第三代 iPod nano
-
第四代 iPod nano
-
第 5 代 iPod nano
-
第 6 代 iPod nano
-
iPod touch
-
第二代 iPod touch
-
第 3 代 iPod touch
-
第 4 代 iPod touch
-
影像/顯示
- 影像增強功能
-
-
iPhone 兼容性
- 兼容
-
-
iPhone
-
iPhone 3G
-
iPhone 3GS
-
iPhone 4
-
iPad 兼容性
- 兼容
-
iPad
-
數碼相片播放
- 影像壓縮格式
-
JPEG
- 播放媒體
-
-
CD-R/RW
-
DVD+R/+RW
-
DVD-R/-RW
-
USB 快閃磁碟
- 影像增强功能
-
-
高清解像度
-
旋轉
-
幻燈片展示連 MP3 播放功能
-
縮放
-
影像播放
- 播放媒體
-
-
DVD
-
DVD-Video
-
DVD+R/+RW
-
DVD-R/-RW
-
DivX Ultra
-
影像 CD/SVCD
-
USB 快閃磁碟
- 光碟播放模式
-
-
標準播放
-
向前搜尋/反向搜尋
-
快速反帶
-
快速前進
-
暫停
-
跳過
-
從停止狀態恢復播放
-
A-B 重複
-
重複
-
角度
-
縮放
-
監管控制
-
光碟功能表
-
慢動作
-
OSD
- DVD 區域碼
-
2
包裝盒内容
格內其他項目
- 複合影像線 (Y)
- AC 電源線
- FM 天線
- 3.5 毫米立體聲輸入電線
- 保用證
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