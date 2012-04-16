立體微型音響系統 DCM1075/98
融入您家的音效
接上 iPhone/iPod 播放機，透過單一簡易的控制器聆聽音樂。音色出眾、設計時尚，讓你可盡情放鬆，全日以個人方式享受你的音樂。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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低音反射喇叭系統發出深厚有力的低音
低音反射喇叭系統透過小巧的喇叭音箱系統，為你提供低沉的低音體驗。它與傳統喇叭音箱系統不同，附加了已與低音喇叭進行聲學校正的低音管線，優化系統的低頻下降狀況，呈現更深沉的低音和更小的失真。此系統令低音管線中的空氣發生共振，像傳統低音喇叭一樣震動。系統結合了低音喇叭的響應，延伸了全部低頻音效，建立了全新的低音境界。
數碼音效控制，提供最佳的樂風設定
數碼音效控制 (Digital Sound Control) 可讓你在各種預設音效中進行選擇 - 爵士樂、搖滾樂、流行或古典。你可以使用這些選擇來優化不同樂風的頻率範圍。每種模式均使用圖形等化技術自動調節音效平衡，並在你選擇的音樂中增強重要頻率。如此一來，數碼音效控制便可依據你播放的音樂類型精確調節音效平衡，讓你在音樂中得到最大享受。
備有預設數碼電台，使用額外方便
只要調頻至你想要預設的電台，按住預設按鈕存儲頻率即可。透過儲存的預設收音機電台，你可快速存取常用電台且無需每次手動調諧頻率。
動態低音增強效果，提供更深沉、震撼的音效
動態低音增強可在音量設定範圍內加重音樂的低音部份，讓你獲得極致的音樂享受 - 從低音到高音，只要一個按鍵即可設定完成！當音量設定比較低時，最低的低音頻率經常會遺失。為免發生此類問題，可以開啟動態低音增強效果，強化低音部份，這樣，即使你減小音量也可以欣賞到同樣的音效。
適用於播放便攜音樂的 MP3 Link
MP3 Link 連接可透過便攜式媒體播放機直接播放 MP3 內容。MP3 Link 除了可讓你享受音響系統發出超凡音效的最愛音樂以外，使用也非常方便。你所需要做的就是將你的便攜式 MP3 播放機插入到音響系統。
播放 iPod/iPhone 並同時為其充電
一邊為 iPod/iPhone 充電，一邊享受最愛 MP3 音樂！您可透過基座將便攜式裝置直接連接到 Docking 娛樂系統，便能夠以超凡音效聆聽最愛的音樂。您還可在播放 iPod/iPhone 的同時為其充電，以便在享受音樂的時候無需擔心便攜式播放機電池電量不足。將便攜式裝置連接至基座時，Docking 娛樂系統會自動為其充電。
播放 MP3/WMA-CD、CD 及 CD-RW
音訊壓縮技術可將大型數碼音樂檔案壓縮為原始大小的十分之一，但音質卻絲毫不減。壓縮格式分為 MP3 和 WMA 兩種，可讓您透過 Philips 播放機暢遊數碼音樂世界。您可以從授權的互聯網音樂網站下載 MP3 或 WMA 歌曲，或者透過開啟音樂 CD 並將其中的音樂傳輸至播放機上來建立個人 MP3 或 WMA 音樂檔案。
用於 MP3/WMA 音樂播放的 USB Direct
使用 USB Direct 模式，只要將 USB 裝置插入 Philips 裝置的 USB 連接埠，數碼音樂就會直接在 Philips 裝置中播放。
技術規格
-
播放聲音
- 播放媒體
-
-
CD
-
CD-R
-
CD-RW
-
MP3-CD
-
WMA-CD
- 光碟播放模式
-
-
快速前進 / 反帶
-
下一首 / 上一首曲目搜尋
-
重複 / 隨機 / 節目
- 其他
-
ID3-tag 支援
- USB Direct 播放模式
-
-
快退 / 快進
-
播放 / 暫停
-
前一首 / 下一首
-
編排播放
-
重複
-
隨機播放
-
停止
- 插座播放模式
-
-
音效
- 音效增強
-
- 音量控制
-
上 / 下
- 最大輸出功率（RMS）
-
24 瓦
-
喇叭
- 喇叭驅動器
-
3 吋低音喇叭
- 喇叭種類
-
低音反射式喇叭系統
-
選台器/接收/傳送
- 選台器波段
-
FM 立體聲
- 記憶選台
-
20
- 接收器增強
-
自動數碼選台
-
連接
- 影音輸出
-
耳筒（3.5 毫米）
- MP3 Link
-
3.5 毫米立體聲輸入端子
-
便利
- 鬧鐘
-
-
CD 鬧鐘
-
收音機鬧鐘
-
iPod 鬧鐘
-
USB 鬧鐘
- 載入器類型
-
機頂
- 時鐘
-
- 顯示類型
-
液晶屏
- 背光燈顏色
-
白色
- 充電設備
-
-
配件
- 電線 / 連接
-
MP3 Link 連接線
- 遙控器
-
2 枚 AAA 電池
- 用戶手冊
-
多語言
- 其他
-
快速入門指南
- 保用
-
全球保用證書
-
尺寸
- 主喇叭寬度
-
140
毫米
- 主喇叭高度
-
143
毫米
- 主喇叭深度
-
198
毫米
- 主機闊度
-
140
毫米
- 主機高度
-
143
毫米
- 主機深度
-
250
毫米
- 包裝寬度
-
516
毫米
- 包裝高度
-
308
毫米
- 包裝深度
-
195
毫米
- 總重量
-
3.5
千克
-
功率
- 電源
-
110-240 伏特，50/60Hz
-
兼容 iPod
- 兼容於
-
-
iPod
-
iPod mini
-
iPod nano
-
擁有彩色顯示功能的 iPod
-
第 5 代 iPod
-
iPod touch
-
iPod classic
-
第一代 iPod nano
-
第二代 iPod nano
-
第三代 iPod nano
-
第四代 iPod nano
-
第二代 iPod touch
-
第 6 代 iPod
-
第五代 iPod nano
-
第六代 iPod nano
-
iPod 隨機播放
-
第三代 iPod touch
-
第四代 iPod touch
-
iPhone 兼容性
- 兼容於
-
-
iPhone
-
iPhone 3G
-
iPhone 3GS
-
iPhone 4
-
iPhone 4S
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