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立體微型音響系統

DCM1075/98
  • 融入您家的音效 融入您家的音效 融入您家的音效
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    立體微型音響系統

    DCM1075/98

    融入您家的音效

    接上 iPhone/iPod 播放機，透過單一簡易的控制器聆聽音樂。音色出眾、設計時尚，讓你可盡情放鬆，全日以個人方式享受你的音樂。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

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      低音反射喇叭系統透過小巧的喇叭音箱系統，為你提供低沉的低音體驗。它與傳統喇叭音箱系統不同，附加了已與低音喇叭進行聲學校正的低音管線，優化系統的低頻下降狀況，呈現更深沉的低音和更小的失真。此系統令低音管線中的空氣發生共振，像傳統低音喇叭一樣震動。系統結合了低音喇叭的響應，延伸了全部低頻音效，建立了全新的低音境界。

      數碼音效控制，提供最佳的樂風設定

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      數碼音效控制 (Digital Sound Control) 可讓你在各種預設音效中進行選擇 - 爵士樂、搖滾樂、流行或古典。你可以使用這些選擇來優化不同樂風的頻率範圍。每種模式均使用圖形等化技術自動調節音效平衡，並在你選擇的音樂中增強重要頻率。如此一來，數碼音效控制便可依據你播放的音樂類型精確調節音效平衡，讓你在音樂中得到最大享受。

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      動態低音增強效果，提供更深沉、震撼的音效

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      動態低音增強可在音量設定範圍內加重音樂的低音部份，讓你獲得極致的音樂享受 - 從低音到高音，只要一個按鍵即可設定完成！當音量設定比較低時，最低的低音頻率經常會遺失。為免發生此類問題，可以開啟動態低音增強效果，強化低音部份，這樣，即使你減小音量也可以欣賞到同樣的音效。

      適用於播放便攜音樂的 MP3 Link

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      MP3 Link 連接可透過便攜式媒體播放機直接播放 MP3 內容。MP3 Link 除了可讓你享受音響系統發出超凡音效的最愛音樂以外，使用也非常方便。你所需要做的就是將你的便攜式 MP3 播放機插入到音響系統。

      播放 iPod/iPhone 並同時為其充電

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      一邊為 iPod/iPhone 充電，一邊享受最愛 MP3 音樂！您可透過基座將便攜式裝置直接連接到 Docking 娛樂系統，便能夠以超凡音效聆聽最愛的音樂。您還可在播放 iPod/iPhone 的同時為其充電，以便在享受音樂的時候無需擔心便攜式播放機電池電量不足。將便攜式裝置連接至基座時，Docking 娛樂系統會自動為其充電。

      播放 MP3/WMA-CD、CD 及 CD-RW

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      音訊壓縮技術可將大型數碼音樂檔案壓縮為原始大小的十分之一，但音質卻絲毫不減。壓縮格式分為 MP3 和 WMA 兩種，可讓您透過 Philips 播放機暢遊數碼音樂世界。您可以從授權的互聯網音樂網站下載 MP3 或 WMA 歌曲，或者透過開啟音樂 CD 並將其中的音樂傳輸至播放機上來建立個人 MP3 或 WMA 音樂檔案。

      用於 MP3/WMA 音樂播放的 USB Direct

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      使用 USB Direct 模式，只要將 USB 裝置插入 Philips 裝置的 USB 連接埠，數碼音樂就會直接在 Philips 裝置中播放。

      技術規格

      • 播放聲音

        播放媒體
        • CD
        • CD-R
        • CD-RW
        • MP3-CD
        • WMA-CD
        光碟播放模式
        • 快速前進 / 反帶
        • 下一首 / 上一首曲目搜尋
        • 重複 / 隨機 / 節目
        其他
        ID3-tag 支援
        USB Direct 播放模式
        • 快退 / 快進
        • 播放 / 暫停
        • 前一首 / 下一首
        • 編排播放
        • 重複
        • 隨機播放
        • 停止
        插座播放模式
        • 快進及反帶
        • 下一及上一曲目
        • 播放及暫停

      • 音效

        音效增強
        • 動態低音增強效果
        • 數碼音效控制
        音量控制
        上 / 下
        最大輸出功率（RMS）
        24 瓦

      • 喇叭

        喇叭驅動器
        3 吋低音喇叭
        喇叭種類
        低音反射式喇叭系統

      • 選台器/接收/傳送

        選台器波段
        FM 立體聲
        記憶選台
        20
        接收器增強
        自動數碼選台

      • 連接

        影音輸出
        耳筒（3.5 毫米）
        MP3 Link
        3.5 毫米立體聲輸入端子

      • 便利

        鬧鐘
        • CD 鬧鐘
        • 收音機鬧鐘
        • iPod 鬧鐘
        • USB 鬧鐘
        載入器類型
        機頂
        時鐘
        • 在主屏幕上
        • 定時關機
        顯示類型
        液晶屏
        背光燈顏色
        白色
        充電設備
        • iPhone
        • iPod

      • 配件

        電線 / 連接
        MP3 Link 連接線
        遙控器
        2 枚 AAA 電池
        用戶手冊
        多語言
        其他
        快速入門指南
        保用
        全球保用證書

      • 尺寸

        主喇叭寬度
        140  毫米
        主喇叭高度
        143  毫米
        主喇叭深度
        198  毫米
        主機闊度
        140  毫米
        主機高度
        143  毫米
        主機深度
        250  毫米
        包裝寬度
        516  毫米
        包裝高度
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        包裝深度
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        總重量
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      • 功率

        電源
        110-240 伏特，50/60Hz

      • 兼容 iPod

        兼容於
        • iPod
        • iPod mini
        • iPod nano
        • 擁有彩色顯示功能的 iPod
        • 第 5 代 iPod
        • iPod touch
        • iPod classic
        • 第一代 iPod nano
        • 第二代 iPod nano
        • 第三代 iPod nano
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        • 第二代 iPod touch
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        • 第六代 iPod nano
        • iPod 隨機播放
        • 第三代 iPod touch
        • 第四代 iPod touch

      • iPhone 兼容性

        兼容於
        • iPhone
        • iPhone 3G
        • iPhone 3GS
        • iPhone 4
        • iPhone 4S

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