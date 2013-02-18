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融入您家的音效
這款 Philips 微型音響系統與 iPhone 5 和 iPad mini 的 Lightning 連接器兼容，主要特色有可帶來強勁低音效果的主動重低音揚聲器。定點喇叭設計可帶來廣闊的立體聲音效體驗，單聲道阻隔設計可與各種家居環境完美配合。
具備 Lightning 連接器
iPod/iPhone/iPad 適用
CD、MP3-CD、USB、FM
最大值 80 瓦、2.1 系統
通過全新的 Lightning 連接器，您不但可一邊欣賞您最愛的音樂，還可同時為 iPod/iPhone/iPad 充電！只要將裝置直接接上喇叭，即可以一流的音質播放自己親手挑選的音樂。連接器還可一邊播放音樂，一邊為裝置充電，這樣就再也不用擔心電池會沒電。
使用 USB Direct 模式，只要將 USB 裝置插入 Philips 裝置的 USB 連接埠，數碼音樂就會直接在 Philips 裝置中播放。
音訊輸入連接可透過便攜式媒體播放機直接播放音訊內容。音訊輸入除了可讓您享受音響系統發出超凡音效的最愛音樂之外，使用起來也非常方便。只需將便攜式 MP3 播放機插入音響系統即可。