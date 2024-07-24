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美好生活由此開始
Philips 智能門鎖 Alpha-VP-5HWS 融合貓眼、門鈴及門鎖功能，採用 200 萬像素廣角相機並支援 Wi-Fi 網絡，讓您透過應用程式查看門口情況，帶來看得見的安全保障。
遙距視像對講
4 吋 IPS 螢幕
實時 Wi-Fi 連接
自動鎖定
Philips Alpha-VP-5HWS 透過 Wi-Fi 連接確保實時連接至網絡。連結 Philips EasyKey 應用程式後，即可查看門鎖的存取紀錄、遙距發送臨時密碼，並點擊視像按鈕以實時查看門口情況。
當訪客按門鈴時，系統會立即推送訊息至流動應用程式。您可以點擊訊息框與應用程式連接以啟動雙向音訊。當門鈴響起時，視像鎖會自動錄製影片，即使您不在家中，也不會錯過任何訪客訊息。
室內組件配備 4 吋 IPS 螢幕。您可以點擊螢幕按鈕查看訪客和門口情況。再次點擊按鈕即可關閉螢幕，對於長者和兒童更方便。此外，您還可以透過移動應用程式調整螢幕亮度和睡眠模式逾時時間。
3 米：PIR 動態偵測的最大距離是 3 米，可透過流動應用程式設定為 1 米、2 米 及 3 米。
其他範圍：隨附的安裝配件包適用於上述厚度的門。對於厚度超出此範圍的門，請聯絡 Philips 智能門鎖授權客戶服務中心或指定線下經銷商。
產品相片中顯示的數碼鍵盤可能與實際顯示有所不同。實際使用時請以數碼鍵盤外觀為準。
3 個月：這是內部測試數據，實際使用時長可能會因使用次數而有所不同。