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5000 series智能門鎖

DDL502Q00BB/00

優雅而輕巧的設計

採用時尚輕巧設計，Philips DDL502-13HBS 可以快速簡單設定，無需鎖體。最適合居家、工作室、辦公室或店鋪的使用環境。告別鑰匙，使用這款產品享受輕鬆進入您的專屬空間的體驗。

查看所有優點

輕鬆設定，節省時間

優雅而輕巧的設計

  • 簡易組裝

  • 半導體指紋識別

  • 應用程式智能操作

  • 自動鎖定

輕輕一觸，即時解鎖

輕輕一觸，即時解鎖

DDL502-13HBS 採用半導體指紋感應器，用指尖輕輕一按即可開門。識別速度少於 0.5 秒*，提供快速便捷的開門體驗。

以多合一方案管理門鎖

以多合一方案管理門鎖

只要將 DDL502-13HBS 鎖連接 Philips EasyKey Plus 應用程式，即可存取電池電量和活動紀錄等資訊，甚至最遠可於 10 米*距離內用手機一鍵開門。

關門時自動上鎖

關門時自動上鎖

我們的門鎖採用霍爾感應器，自動模式下可於關門後立即自動鎖門。門栓會即時彈出，讓您出門時倍感安心。

技術規格

為本產品獲取支援

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免責聲明

  1. 0.5 秒：數據來源於內部測試報告。

  2. 應用程式：指「Philips EasyKey Plus」應用程式（注意：門鎖需連接應用程式，門鎖資料才可上載至應用程式）。

  3. 10 米：距離從內部實驗室測試得出，或因使用環境和網絡訊號而略有不同。更準確的結果概以實際使用情況為準。

  4. 真人語音導航功能：預設為英文，但可透過門鎖設定輕鬆切換為其他語言。

  5. 10 個月：這是內部測試數據，實際持續時間可能會因使用頻率而異。

  6. 本產品圖片中顯示的數碼鍵盤效果可能與實際顯示效果不一致。請以實際使用情境下的數碼鍵盤顯示狀態為準。