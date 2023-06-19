DDL502Q00BB/00
優雅而輕巧的設計
採用時尚輕巧設計，Philips DDL502-13HBS 可以快速簡單設定，無需鎖體。最適合居家、工作室、辦公室或店鋪的使用環境。告別鑰匙，使用這款產品享受輕鬆進入您的專屬空間的體驗。
簡易組裝
半導體指紋識別
應用程式智能操作
自動鎖定
DDL502-13HBS 採用半導體指紋感應器，用指尖輕輕一按即可開門。識別速度少於 0.5 秒*，提供快速便捷的開門體驗。
只要將 DDL502-13HBS 鎖連接 Philips EasyKey Plus 應用程式，即可存取電池電量和活動紀錄等資訊，甚至最遠可於 10 米*距離內用手機一鍵開門。
我們的門鎖採用霍爾感應器，自動模式下可於關門後立即自動鎖門。門栓會即時彈出，讓您出門時倍感安心。
0.5 秒：數據來源於內部測試報告。
應用程式：指「Philips EasyKey Plus」應用程式（注意：門鎖需連接應用程式，門鎖資料才可上載至應用程式）。
10 米：距離從內部實驗室測試得出，或因使用環境和網絡訊號而略有不同。更準確的結果概以實際使用情況為準。
真人語音導航功能：預設為英文，但可透過門鎖設定輕鬆切換為其他語言。
10 個月：這是內部測試數據，實際持續時間可能會因使用頻率而異。
本產品圖片中顯示的數碼鍵盤效果可能與實際顯示效果不一致。請以實際使用情境下的數碼鍵盤顯示狀態為準。