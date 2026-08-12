IP55 認證*
可承受高達 70°C 高溫
需搭配 Home Access 應用程式使用*
自動鎖定
趟門版本
DDL505-5HBS-H 已於 -25°C 及 70°C 下各進行 8 小時測試，證實能於極端溫度下穩定運作。產品能抵禦高溫、嚴寒及顯著溫差，為您的門戶提供可靠保護。
DDL505-5HBS-H 已通過 IP55* 防護測試，具備可靠的防塵及防水能力。產品能有效防止塵埃進入，並可承受來自各方位的水柱噴射，確保於戶外環境下亦能穩定運作，即使在惡劣天氣下亦能保持可靠表現。
DDL505-5HBS-H 可配合 Home Access 應用程式使用，讓您透過網關連接至網絡。您可隨時於應用程式內輕鬆查閱門鎖操作記錄、門鈴通知及進出記錄。異常警報會以彈出通知方式發送，讓您即時掌握門前狀況，安心無憂。
獎項
70°C：內部測試顯示，裝置可於 70°C 環境下持續運作 8 小時，並能繼續正常運作。
趟門版本：趟門版本的門閂形狀可能與產品圖片所示有所不同。請以實際使用產品的鎖芯及門閂配置為準。
IP55：IP 等級用於界定外殼的防護水平。第一個「5」代表防塵，表示有限的灰塵進入不會影響正常運作。第二個「5」代表防水，確保在持續低壓水柱噴射下，設備能夠正常運作，測試時間不少於 3 分鐘。
應用程式：DDL505-5HBS-H 可配合 Home Access 應用程式使用。
進出 PIN：泛指各項臨時 PIN 碼解決方案，包括一次性密碼、重複密碼和限時密碼。
一次性密碼：1 小時內最多可產生 10 個唯一限時一次性密碼。
重複密碼：每週特定時間可以重複使用的密碼。
限時密碼：設定為在特定時間內有效的密碼。
6 個月：這是內部測試數據，實際電池使用時間可能會因使用次數而有所不同。
其他範圍：隨附的安裝套件適用於上述厚度的門。對於厚度超出此範圍的門，請聯絡授權客戶服務中心或指定線下經銷商。