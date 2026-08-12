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5000 Series智能門鎖

DDL505Z00KB

DDL505-5HBS-H

2 獎項

耐熱及抵抗各種天氣

DDL505-5HBS-H 專為戶外環境而設，具備提升防塵及防水效能。經測試可於 70°C* 下穩定運作 8 小時，能抵禦陽光、雨水及極端天氣，在各種環境下為您的家居提供保護。

查看所有優點

專為戶外環境而設，堅固耐用

耐熱及抵抗各種天氣

  • IP55 認證*

  • 可承受高達 70°C 高溫

  • 需搭配 Home Access 應用程式使用*

  • 自動鎖定

  • 趟門版本

迎戰高溫挑戰

DDL505-5HBS-H 已於 -25°C 及 70°C 下各進行 8 小時測試，證實能於極端溫度下穩定運作。產品能抵禦高溫、嚴寒及顯著溫差，為您的門戶提供可靠保護。

為戶外環境提供可靠防護

DDL505-5HBS-H 已通過 IP55* 防護測試，具備可靠的防塵及防水能力。產品能有效防止塵埃進入，並可承受來自各方位的水柱噴射，確保於戶外環境下亦能穩定運作，即使在惡劣天氣下亦能保持可靠表現。

外出期間隨時掌握門前動態

DDL505-5HBS-H 可配合 Home Access 應用程式使用，讓您透過網關連接至網絡。您可隨時於應用程式內輕鬆查閱門鎖操作記錄、門鈴通知及進出記錄。異常警報會以彈出通知方式發送，讓您即時掌握門前狀況，安心無憂。

技術規格

為本產品獲取支援

尋找常見問題、用戶手冊、安全資訊及貼士

獎項

  • Award image AWARD-16952304
  • Award image AWARD-16952303
免責聲明

  1. 70°C：內部測試顯示，裝置可於 70°C 環境下持續運作 8 小時，並能繼續正常運作。

  2. 趟門版本：趟門版本的門閂形狀可能與產品圖片所示有所不同。請以實際使用產品的鎖芯及門閂配置為準。

  3. IP55：IP 等級用於界定外殼的防護水平。第一個「5」代表防塵，表示有限的灰塵進入不會影響正常運作。第二個「5」代表防水，確保在持續低壓水柱噴射下，設備能夠正常運作，測試時間不少於 3 分鐘。

  4. 應用程式：DDL505-5HBS-H 可配合 Home Access 應用程式使用。

  5. 進出 PIN：泛指各項臨時 PIN 碼解決方案，包括一次性密碼、重複密碼和限時密碼。

  6. 一次性密碼：1 小時內最多可產生 10 個唯一限時一次性密碼。

  7. 重複密碼：每週特定時間可以重複使用的密碼。

  8. 限時密碼：設定為在特定時間內有效的密碼。

  9. 6 個月：這是內部測試數據，實際電池使用時間可能會因使用次數而有所不同。

  10. 其他範圍：隨附的安裝套件適用於上述厚度的門。對於厚度超出此範圍的門，請聯絡授權客戶服務中心或指定線下經銷商。