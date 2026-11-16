IP65：一項國際防護標準，用以衡量電氣外殼對異物（如塵埃及水分）進入的防護能力。在 IP65 等級中，「6」代表最高級別的防塵保護，即產品完全防塵；而「5」則表示防水能力，即產品能夠承受來自任何方向的水柱沖擊。實際效能可能會因應環境及使用情況而有所不同。