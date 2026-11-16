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DDL610LCGBW
DDL610-5HWS-HK
防水、防塵及耐熱
耐熱穩定，防潮可靠，防塵設計。Philips DDL610-5HWS-HK 能在各種環境下保持穩定效能，為您帶來持久的安全保障，讓您安心無憂。
IP65 認證
耐熱高達 85°C
雙鎖聯動
遙距開鎖
成功連接後，DDL610-5HWS-HK 可讓您即時監察門鎖狀態、開鎖及門鈴記錄，並透過應用程式隨時隨地接收推送通知。
DDL610-5HWS-HK 採用無間斷的網絡連接，全天候保持在線。即使出門在外，只需在應用程式上一按，即可隨時隨地遙距開門。
DDL610-5HWS-HK 支援雙鎖聯動功能，讓您可透過應用程式輕鬆設定聯動鎖。當聯動鎖開鎖後，DDL610-5HWS-HK 亦會自動開鎖，為您帶來無縫且安心的進出體驗。
應用程式：DDL610-5HWS-HK 可配合「Home Access」應用程式使用。
臨時 PIN 碼：一次性、重複和限時密碼，統稱為臨時 PIN 碼。
一次性密碼：1 小時內最多可產生 10 個唯一限時一次性密碼。
重複密碼：每週特定時間可以重複使用的密碼。
限時密碼：設定為在特定時間內有效的密碼。
0.5 秒：來自內部測試報告資料。
IP65：一項國際防護標準，用以衡量電氣外殼對異物（如塵埃及水分）進入的防護能力。在 IP65 等級中，「6」代表最高級別的防塵保護，即產品完全防塵；而「5」則表示防水能力，即產品能夠承受來自任何方向的水柱沖擊。實際效能可能會因應環境及使用情況而有所不同。
遙控器：可可選件，需另行購買。
3 個月：這是內部測試數據，實際電池使用時間可能會因使用次數而有所不同。
其他範圍：隨附的安裝套件適用於上述厚度的門。對於厚度超出此範圍的門，請聯絡授權客戶服務中心或指定線下經銷商。