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6000 series智能執手門鎖

DDL610LKAKB/00

遙距智控

享受實時遠程智能控制的門鎖體驗！飛利浦DDL610-5HBS通過連接網關，並綁定手機後可實現遙距一鍵解鎖，還能隨時隨地查看門鎖出入記錄和警報提示等門鎖動態信息，在線守護您的家門安全。

查看所有優點

多元交互，在線守護

遙距智控

  • 網關*聯動

  • 遙距解鎖

  • 「0」鍵靜音

  • 防貓眼解鎖

  • IP65 認證

隨時了解門戶的最新狀況

隨時了解門戶的最新狀況

DDL610-5HBS連接網關後， 可讓您透過手機應用程式輕鬆監控門鎖狀態、存取開鎖記錄、門鈴記錄以及查看警報提示等記錄，且不受距離限制。

開門一鍵到位

開門一鍵到位

DDL610-5HBS連接網關後，點擊應用程式的開鎖按鈕可實現遙距開鎖 。無論您在家中或外出時，都可隨時隨地享受一鍵開門的便利。

訪客進入，暢順無阻

訪客進入，暢順無阻

DDL610-5HBS 連接至網關後，利用應用程式遙距產生和分享臨時密碼*。面對不同的訪客使用情景，您可從有效期為 6 小時的一次性密碼*、週期性密碼* 或時間段密碼*中選擇 ，專為滿足各種訪客需求而度身訂製。

技術規格

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免責聲明

  1. 網關：隨附配件，DDL610-5HBS 透過網關連接至網絡進行遙距操作。

  2. 臨時密碼：一次性密碼、週期密碼和時間段密碼，統稱為臨時 密碼。

  3. 一次性密碼：1 小時內最多可產生 10 個非重複性限時使用的一次性密碼。

  4. 週期性密碼：每週特定時間可以重複使用的密碼。

  5. 時間段密碼：設定為在特定時間內有效的密碼。

  6. 0.5 秒：來自內部測試報告資料。

  7. 10 個月：這是內部測試數據，實際持續時間可能會因使用次數而有所不同。

  8. 其他範圍：如果門厚度超出這些範圍，請諮詢 Philips 智能門鎖授權客戶服務中心或指定線下經銷商。

  9. 產品相片中顯示的數碼鍵盤可能與實際顯示有所不同。實際使用時請以數碼鍵盤外觀為準。