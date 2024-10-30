訪客進入，暢順無阻

DDL610-5HBS 連接至網關後，利用應用程式遙距產生和分享臨時密碼*。面對不同的訪客使用情景，您可從有效期為 6 小時的一次性密碼*、週期性密碼* 或時間段密碼*中選擇 ，專為滿足各種訪客需求而度身訂製。