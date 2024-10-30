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遙距智控
享受實時遠程智能控制的門鎖體驗！飛利浦DDL610-5HBS通過連接網關，並綁定手機後可實現遙距一鍵解鎖，還能隨時隨地查看門鎖出入記錄和警報提示等門鎖動態信息，在線守護您的家門安全。
網關*聯動
遙距解鎖
「0」鍵靜音
防貓眼解鎖
IP65 認證
DDL610-5HBS連接網關後， 可讓您透過手機應用程式輕鬆監控門鎖狀態、存取開鎖記錄、門鈴記錄以及查看警報提示等記錄，且不受距離限制。
DDL610-5HBS連接網關後，點擊應用程式的開鎖按鈕可實現遙距開鎖 。無論您在家中或外出時，都可隨時隨地享受一鍵開門的便利。
DDL610-5HBS 連接至網關後，利用應用程式遙距產生和分享臨時密碼*。面對不同的訪客使用情景，您可從有效期為 6 小時的一次性密碼*、週期性密碼* 或時間段密碼*中選擇 ，專為滿足各種訪客需求而度身訂製。
網關：隨附配件，DDL610-5HBS 透過網關連接至網絡進行遙距操作。
臨時密碼：一次性密碼、週期密碼和時間段密碼，統稱為臨時 密碼。
一次性密碼：1 小時內最多可產生 10 個非重複性限時使用的一次性密碼。
週期性密碼：每週特定時間可以重複使用的密碼。
時間段密碼：設定為在特定時間內有效的密碼。
0.5 秒：來自內部測試報告資料。
10 個月：這是內部測試數據，實際持續時間可能會因使用次數而有所不同。
其他範圍：如果門厚度超出這些範圍，請諮詢 Philips 智能門鎖授權客戶服務中心或指定線下經銷商。
產品相片中顯示的數碼鍵盤可能與實際顯示有所不同。實際使用時請以數碼鍵盤外觀為準。