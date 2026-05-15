外出期間隨時掌握門前動態

DDL611S-5HBS 可配合 Home Access 應用程式使用，讓您透過網關連接至網絡。您可隨時於應用程式內輕鬆查閱門鎖操作記錄、門鈴通知及進出紀錄。異常警報會以彈出通知方式發送，讓您即時掌握門前狀況，安心無憂。