DDL611LKPKB/00
32 毫米窄機身設計
DDL611S-5HBS 採用 32 毫米纖薄設計，適合安裝於窄框門（厚度為 25-70 毫米*）。兼容鋁門、隔熱斷橋鋁門及滑動門，是家居及商業場所的理想選擇！
窄機身執手智能門鎖
需搭配 Home Access 應用程式使用*
耐熱高達 70°C*
Philips DDL611S-5HBS 專為日照強烈地區設計，經過嚴格測試，可在 –25°C 及 70°C 環境下運行 5 小時，依然保持全面功能。無論極端嚴寒或酷熱，均能穩定運作，輕鬆應對高溫氣候及晝夜溫差顯著的地區。
DDL611S-5HBS 可配合 Home Access 應用程式使用，讓您透過網關連接至網絡。您可隨時於應用程式內輕鬆查閱門鎖操作記錄、門鈴通知及進出紀錄。異常警報會以彈出通知方式發送，讓您即時掌握門前狀況，安心無憂。
DDL611S-5HBS 支援五種開鎖方式：指紋、PIN 碼、智能鑰匙、門卡及機械鑰匙，為每位家庭成員提供多種開鎖選項，同時兼顧便利性與安全。
32 毫米：數據為實際測量所得，公差為 ±2 毫米。
70℃：經內部測試證實，智能門鎖在高達 70℃ 的溫度下能正常運作超過 5 小時。
25-70 毫米：隨附的安裝套件適用於厚度為 25-70 毫米的門。如門的厚度超出此範圍，請諮詢授權經銷商或客戶服務中心以獲取兼容的產品。
進出 PIN：泛指各項臨時 PIN 解決方案，包括一次性代碼、重複代碼和限時代碼。
一次性密碼：1 小時內最多可產生 10 個唯一限時一次性密碼。
重複密碼：每週特定時間可以重複使用的密碼。
限時密碼：設定為在特定時間內有效的密碼。
6 個月：這是內部測試數據，實際電池使用時間可能會因使用次數而有所不同。