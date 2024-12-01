DDL702FACBW/97
手掌靜脈開鎖
只需簡單掃描，即可體驗輕鬆的手掌靜脈開鎖！Philips DDL702-MVP-17HWS 採用手掌靜脈識別技術，抬起手掌即可輕鬆開鎖。讓您的家人享受免接觸式空間感應開門的便利性。
手掌靜脈識別
遙距視像對講
雷達動態偵測
4 吋 LCD 顯示器
側邊距離 70 毫米
當您走近時，簡單的手掌掃描即可立即開門。手掌靜脈識別利用流動血液中血紅蛋白吸收的近紅外線燈光來捕捉精確的影像，透過手掌靜脈比較來安全開鎖。透過即時識別，可精確、安全，並且免接觸，從而應對指紋淺和手指乾的問題。適合全家使用。
連接至網絡並與 Home Access 應用程式*配對後，DDL702-MVP-17HWS 會透過彈出通知將門鈴訊息、出入記錄和鎖定異常提示直接發送到您的手機。讓您隨時隨地輕鬆監控家門的狀態，確保安心和安全。
當訪客按門鈴時，門鎖會向您的應用程式發送快速通知。點擊以接聽電話，進行無縫的雙向音訊對話，並遙距檢查您的家門。當門鈴響起，可視門眼會自動擷取照片或影片。即使您錯過來電，也可以隨時透過訊息歷史記錄查看訪客記錄。
應用程式：DDL702-MVP-17HWS 需搭配 Home Access 應用程式使用。
雲端儲存：只有訂閱雲端儲存服務的用戶方可存取過往錄製的影片。否則，用戶只能查看高清快照。
1 米：雷達感應器的最遠偵測距離為 1 米。徘徊提示預設為停用，但可以透過 Home Access 應用程式啟動。可在應用程式中調整徘徊偵測靈敏度：高靈敏度為 1 米、低靈敏度為 0.5 米。徘徊時間可設定為 10 秒、20 秒、30 秒或 60 秒。
機械電子鎖體：指具備外部摩打和電子偵測功能的鎖體。當輔助門栓被觸發並偵測到門鎖處於關閉狀態時，外部摩打會啟動門栓完成鎖定操作。
10 秒：來自內部測試資料。
3 個月：這是內部測試數據，實際使用時長可能會因使用次數而有所不同。
其他範圍：隨附的安裝套件適用於上述厚度的門。對於厚度超出此範圍的門，請聯絡 Philips 智能門鎖授權客戶服務中心或指定線下經銷商。
真人語音導航功能：預設為英文，但可透過門鎖設定輕鬆切換為其他語言。