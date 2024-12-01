輕鬆在網上守護您的家

當訪客按門鈴時，門鎖會向您的應用程式發送快速通知。點擊以接聽電話，進行無縫的雙向音訊對話，並遙距檢查您的家門。當門鈴響起，可視門眼會自動擷取照片或影片。即使您錯過來電，也可以隨時透過訊息歷史記錄查看訪客記錄。