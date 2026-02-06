全天候網上看守家居

當訪客按門鈴時，您會透過 Home Access 應用程式收到即時通知。點按該訊息即可開始雙向語音對話，並遙距查看您的家門。此外，視像門眼會在每次按下門鈴時自動拍照或錄製影片。如果您無法立即接聽，仍可在記錄中輕鬆查看訪客資料。