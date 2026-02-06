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您的面容就是鑰匙
使用 Philips DDL720-FVP-7HWS 體驗面容開鎖的便利性。雙鏡頭模擬人眼成像，捕捉並識別 3D 面部特徵，實現非接觸式開門 — 您的面容就是最安全的鑰匙。
3D 面容開鎖功能
雷達動態偵測
4 吋 LCD 顯示器
當您進入 Philips 智能門鎖 DD720-FVP-7HWS 的 1 米*範圍內，雷達感應器便會啟動並觸發面容識別模組。雙前置攝影機捕捉 3D 面容特徵，以有效識別相片、影片、妝容等，令面容開鎖輕鬆簡單，從此無需再手動開門。
DDL720-FVP-7HWS 可與 Home Access 應用程式配合使用。連接至網絡後即可隨時隨地查看門鎖操作記錄、門鈴通知及開門紀錄。您可透過即時彈出通知查看任何異常活動和門前情況，時刻保障安全。
當訪客按門鈴時，您會透過 Home Access 應用程式收到即時通知。點按該訊息即可開始雙向語音對話，並遙距查看您的家門。此外，視像門眼會在每次按下門鈴時自動拍照或錄製影片。如果您無法立即接聽，仍可在記錄中輕鬆查看訪客資料。
Home Access 應用程式：DDL720-FVP-7HWS 需搭配 Home Access 應用程式使用。
雲端儲存：只有訂閱雲端儲存服務的用戶才可存取過往錄製的影片。非訂閱用戶只能查看高清快照。
1 米：雷達感應器可偵測最遠 1 米範圍內的活動。徘徊提示預設為停用，但可以透過 Home Access 應用程式啟動。您可以在應用程式中調整徘徊偵測靈敏度：高靈敏度為 1 米、低靈敏度為 0.5 米。徘徊時間可設定為 10 秒、20 秒、30 秒或 60 秒。
機械電子鎖體：指具備外部摩打和電子偵測功能的鎖體。當感應門栓被觸發且門鎖已關閉時，外部馬達會啟動插銷，完成鎖定操作。
10 秒：來自內部測試資料。
布防模式：必須使用設有偵測切換器的機械鎖體才能運作。如使用不設偵測切換器的鎖體，布防模式功能便無法運作。
特別功能：布防模式需使用 311 鎖體配合內置偵測模組以啟動布防功能及門栓異常警報。如使用不設偵測切換器的機械鎖體，這些功能便無法運作。
3 個月：這是內部測試數據，實際電池使用時間可能會因使用次數而有所不同。
其他範圍：隨附的安裝套件適用於上述厚度的門。對於厚度超出此範圍的門，請聯絡 Philips 智能門鎖授權客戶服務中心或指定線下經銷商。