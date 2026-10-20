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DDL720ECABW/00
人臉或手掌
體驗 Philips DDL720-MFVP-11HWS，提供多種生物識別選項！無論是指紋、人臉或手掌靜脈，您都可以自由選擇，讓您每天輕鬆又安全地開啟家門。
手掌靜脈識別
3D 人臉識別
遙距視像對講機
動作觸發拍攝
側邊距離 60 毫米
當接近門口 1 米*範圍內時，雷達感應器會被觸發，啟動人臉識別模組，實現輕鬆無接觸進出。DDL720-MFVP-11HWS 即使在低光或背光環境下亦能穩定運作，能迅速識別化妝、佩戴眼鏡或帽子的人臉。此外，系統亦能有效偵測照片及影片，防止未經授權進入。
只需將手掌靠近距離門鎖 8 至 25 厘米*的位置，手掌靜脈識別模組便能迅速讀取及驗證您獨有的靜脈圖案，輕鬆開鎖。活體檢測功能確保安全可靠，即使是手指磨損的長者或指紋較淡的小朋友亦能輕鬆使用。快速、安全、無需接觸——是全家人的理想選擇。
DDL720-MFVP-11HWS 可配合 Home Access 應用程式使用。連接後，您可隨時隨地查看門鎖的操作記錄、門鈴訊息及開鎖紀錄。若有任何異常活動，您會即時收到通知，讓您掌握家門的所有情況，時刻安心無憂。
8 至 25 厘米：實驗室測試顯示，這是手掌靜脈識別的有效距離。
雲端儲存：只有訂閱雲端儲存服務的用戶才可存取過往錄製的影片。非訂閱用戶只能查看高清快照。
1 米：雷達感應器的最大偵測範圍為 1 米。預設情況下，持續警報功能為關閉狀態，可透過 Home Access 應用程式啟用。感應靈敏度可於應用程式內調整——高靈敏度可偵測至 1 米，低靈敏度則可偵測至 0.5 米。持續警報時間可設定為 10、20、30 或 60 秒。
電子感應鎖體：一種具備電子偵測功能的鎖體，當感應到異常門閂狀態時會觸發提示。
門戶長時間未關妥：若門戶在開鎖後 10 秒內未關閉，門鎖會發出提示：「門未關閉。」此功能只在使用隨附具備電子偵測功能鎖體的情況下支援。
布防模式：只適用於配備偵測開關的隨附機械鎖體。若使用沒有偵測開關的機械鎖體，則無法運作。
遙控器：並非標準配置，需另行購買。
3 個月：這是內部測試數據，實際電池使用時間可能會因使用次數而有所不同。
其他範圍：隨附的安裝套件適用於上述厚度的門。對於厚度超出此範圍的門，請聯絡授權客戶服務中心或指定線下經銷商。