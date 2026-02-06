智能三攝影機設計
手掌靜脈識別開鎖
3D 面容開鎖功能
支援磁吸充電
智能三攝影機設計確保從每個角度增強家居安全。配備兩個前置攝影機，Philips DDL902-MFVP-11HWS 在連接網絡並配對應用程式*後，可輕鬆監測門前訪客與包裹遞送。額外的後置攝影機及四個紅外線燈提供進階監控功能，讓您能透過智能手機進行遙距家居監視。
靠近門前，只需掃描手掌即可開門。手掌靜脈識別利用流動血液中血紅蛋白近吸收近紅外線燈光的特性來捕捉精確影像，透過手掌靜脈比對實現安全門鎖。即時識別不僅精確安全，更提供免接觸優勢，從而應對指紋淺淡或手指乾燥等問題。適合全家使用。
當您進入 Philips DDL902-MFVP-11HWS 門鎖 1 米*範圍內時，雷達感應器便會啟動並喚醒面容識別模組。雙前置攝影機可模擬人眼成像，自動捕捉三維面容特徵，同時有效識別影像、影片、妝容等，令面容開鎖輕鬆簡單，免卻手動開門的麻煩。
獎項
應用程式：DDL902-MFVP-11HWS 需配合「Home access 應用程式」使用。
1 米：手掌靜脈與面容識別感應器最遠 1 米距離開鎖。
3 米：雷達感應器偵測 3 米範圍內的動態。徘徊提示預設為停用，但可以透過應用程式啟用。用戶可在應用程式中設定偵測靈敏度（1、2 或 3 米）與持續時間（10、20、30 或 60 秒）。
3 個月：這是內部測試數據，實際電池使用時間可能會因使用次數而有所不同。
其他範圍：隨附的安裝套件適用於上述厚度的門。對於厚度超出此範圍的門，請聯絡 Philips 智能門鎖授權客戶服務中心或指定線下經銷商。
產品相片中顯示的數碼鍵盤可能與實際顯示有所不同。實際使用時請以數碼鍵盤外觀為準。