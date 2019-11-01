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DE3203/30
同時體驗愉悅的香氣和乾爽的感覺
Philips 3000 系列空氣抽濕機每天可除去 30 公升**濕氣，讓衣物更快乾透。加入您喜愛的精油，使空氣充滿令人愉悅的芳香氣味，享受更健康的生活環境。
抽濕量高達每日 30 公升**
房間面積：最大 63 平方米*
配備芬香盒
數碼濕度顯示
強勁的系統每天可除去 30 升水**，相等於 54 瓶水****，適用於面積達 63 平方米的房間*。在 30 立方米的房間內*，可於 22 分鐘內將相對濕度從屬於不健康水平的 90％ 降低至健康水平的 60％***。
智能感應器每毫秒偵測一次濕度。根據實時濕度提升表現，並在達至理想濕度時自動關閉壓縮機以節省電力消耗。
設計完善的系統備有高速摩打、高效的風扇罩和壓縮機，以及強大的蒸發器和冷卻器組合，實現最佳的除濕性能。摩打和水箱上的特殊隔音裝置可降低操作過程中的噪音。
推薦適用的房間面積是按照 JEM1411:1998，根據現代混凝土公寓建築類別標準計算得出。
除濕率：由第三方實驗室根據 GB/T 19411-2003 進行測試
22分鐘內去除濕氣：由第三方實驗室根據 GB/T 19411-2003 進行測試，在 35°C 的温度下，於 30 立方米的房間將相對濕度從 90% 降至 60% 所得出的理論計算結果。由於自然通風，水分的釋放或吸收以及在其他溫度下得出的結果可能會有所不同。
54 瓶水：由第三方實驗室根據 GB/T 19411-2003 進行測試的除濕率，除以每瓶 550 毫升的正常飲用水量得出。