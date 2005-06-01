DAB 提供更多的電台及非常清晰的音效

數碼音訊廣播 (DAB) 是最新的電台技術、讓你以非常清晰、近乎 CD 的音質享受你最愛的電台。此外，你可有更多的電台選擇，而那些由於阻塞的山、高樓大廈和天氣所造成的訊號干擾而引致的電台嘶嘶聲已成為過去的事了。自從 DAB 的電台訊號全數碼後，電台可傳送文字如節目資料、新聞、體育記錄，亦可傳送畫面及影片直接到你的電台。電台從未如此動聽過。