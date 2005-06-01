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數碼 AV 接收器系統

DFR9000/01
  • 用高解像度增強你的體驗 用高解像度增強你的體驗 用高解像度增強你的體驗
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    數碼 AV 接收器系統

    DFR9000/01

    用高解像度增強你的體驗

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    此產品已不再銷售。

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      技術規格

      • 支援的顯示解像度

        視訊格式
        • 480i，60Hz
        • 480p，60Hz
        • 576i，50Hz
        • 576p，50Hz
        • 720p，60Hz
        • 1080i，60Hz
        • 1080i，50Hz
        電腦格式
        • 640 x 480，60Hz
        • 800 x 600，60Hz
        • 1024 x 768，60Hz
        • 1280 x 768，60Hz

      • 圖像/顯示

        A/D 轉換器
        10 bit，54 MHz
        數碼/類比轉換器
        10 bit，54 MHz
        圖像增强功能
        • 黑色訊號調整
        • 數碼雜訊抑制
        • 動態調適去交錯
        • 逐行掃描
        • Video Up-sampling
        • 視訊像素倍增技術 (Video Upscaling)

      • 音效

        音效系統
        • 杜比數碼解碼器
        • 杜比數碼 (EX)
        • 杜比邏輯定向 II
        • 杜比邏輯定向 IIx
        • DTS
        • dts ES
        • DTS Neo:6
        • DTS 96/24
        音效增強
        • 高、低音控制
        • 夜間模式
        • 音量
        數碼/類比轉換器
        24 bit，192 kHz
        串音干擾 (1kHz)
        95  dB
        失真與雜訊 (1kHz)
        90  dB
        動態範圍 (1kHz)
        98  dB
        頻率響應
        20-48000  Hz
        阻抗
        4 歐姆
        最大電量輸入
        2.8 伏特
        靈敏度
        0.88 伏特 +12dB 調整式
        訊噪比
        108 dB (A- 加重)
        輸出功率 (RMS)
        6 x 100 瓦

      • 選台器/接收/傳送

        選台器波段
        • FM
        • FM 立體聲
        • MW
        預設頻道數目
        40
        自動數碼選台
        自動儲存
        RDS
        • 節目類型
        • 電台名稱
        DAB
        • Band III 頻段
        • Band L 頻段
        • 資料顯示

      • 連線

        前方/側面連接
        • 左/右音訊輸入
        • CVBS 輸入
        • S-video 輸入端子
        耳筒
        3.5 毫米
        其他連接
        • 2 組 HDMI 輸入
        • HDMI 輸出
        • Speakerterminal 左方
        • Speakerterminal 右方
        • Speakerterminal 中央
        • Speakerterminal 環迴音效左方
        • Speakerterminal 環迴音效右方
        • Speakerterminal 環迴音效後方
        • 超重低音輸出
        • 8 頻多頻輸入
        • 2 組色差端子輸入
        • 色差視訊輸出逐行掃描
        • S-端子/CVBS 視訊輸出
        • 複合影像 (CVBS) 輸出
        • 透過 2.5 公釐插座控制電線電纜
        • 3 組 S-端子/CVBS 視訊輸入
        • 3 組類比音訊輸入左/右輸入
        • 3 組數碼同軸輸入
        • 數碼光學輸入
        • 2 組類比音訊左/右輸出
        • 數碼音訊同軸輸出
        • DAB 天線
        • FM 天線

      • 功率

        電源供應器
        • 50/60 Hz
        • 220-240V
        備用模式耗電量
        < 1 瓦

      • 配件

        附配件
        • DAB 天線
        • 6 cinch 連接至 Scart 纜線
        • 6 cinch + pin8 連至通訊電線電纜
        • 音訊線
        • 同軸數碼音訊線
        • FM/MW 天線
        • 4 頻道音訊 cinch 纜線
        • 3 頻道音訊 cinch 纜線
        • AC 電源線
        • 遙控器
        附電池
        2 粒長效 AA 電池

      • 尺寸

        調整重量
        9  千克
        調整深度
        400 毫米  毫米
        調整寬度
        435 毫米  毫米
        調整高度
        89 毫米  毫米
        包裝深度
        465 毫米  毫米
        包裝高度
        219 毫米  毫米
        包裝寬度
        600 毫米  毫米
        重量 (含包裝)
        11.5 千克  千克

      包裝盒内容

      格內其他項目

      • DAB 天線
      • 6 cinch 連接至 Scart 纜線
      • 6 cinch + pin8 連至通訊電線電纜
      • 音訊線
      • 同軸數碼音訊線
      • FM/MW 天線
      • 4 頻道音訊 cinch 纜線
      • 3 頻道音訊 cinch 纜線
      • AC 電源線
      • 遙控器
      • 附電池: 2 粒長效 AA 電池

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