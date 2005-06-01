格內其他項目
- DAB 天線
- 6 cinch 連接至 Scart 纜線
- 6 cinch + pin8 連至通訊電線電纜
- 音訊線
- 同軸數碼音訊線
- FM/MW 天線
- 4 頻道音訊 cinch 纜線
- 3 頻道音訊 cinch 纜線
- AC 電源線
- 遙控器
- 附電池: 2 粒長效 AA 電池
用高解像度增強你的體驗
使用這款影音接收器，體驗高科技影音技術，保證帶給你逼真傳神的電影體驗。
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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HDMI 是一種直接的數碼連接介面，可以傳送數碼 HD 圖像和數碼多聲道音效。由於不必轉換至類比訊號，因此可以產生完美的畫質與音質，完全沒有雜訊。HDMI 與 DVI 完全向下兼容。
利用影像解像度加強技術即可將 DVD 使用的 SD (標準畫質) 影像訊號放大為 HD (高畫質) 影像訊號，呈現更逼真的畫面，顯現更多細節。放大後的 HD 影像訊號可經由 HDMI (高畫質多媒體介面) 傳入 HD 顯示器。
NSV™ 精度影是一種內置的減低雜音的技術，可減低在影片訊息中固有存在的雜音，因此提供更優雅畫面的視覺體驗。
杜比數碼 EX 及 DTS ES 是 6.1 聲道格式，配以後方環迴音響聲道，連續編碼到杜比數碼及 DTS bit stream。這些格式在整整 360° 聲源辨位及環迴聲道上提供已增強的空間 (例如︰環迴聲道從一邊到另一邊的聲音移動)。
數碼音訊廣播 (DAB) 是最新的電台技術、讓你以非常清晰、近乎 CD 的音質享受你最愛的電台。此外，你可有更多的電台選擇，而那些由於阻塞的山、高樓大廈和天氣所造成的訊號干擾而引致的電台嘶嘶聲已成為過去的事了。自從 DAB 的電台訊號全數碼後，電台可傳送文字如節目資料、新聞、體育記錄，亦可傳送畫面及影片直接到你的電台。電台從未如此動聽過。
UCD 音響發燒友數碼放大器是全數碼 Class D 放大器，設計來提供最低的輸出阻抗及最好的音訊測量。有了「零回應」放大器的效能，UCD 音響發燒友數碼放大器能為要求最高的音響發燒友，提供滿意的音訊效能。
這款機器的功能使用擴充支撐及護罩，減少偏離 EMI 及震盪的不良影響，以強化底盤。音響電路用高級音響素質零件構成，以大規模的主觀聆聽測驗及以出色的測定結果為支撐，這些零件都經過精心細選的。在必不可少的音響路徑中的元件，經精挑細選，配合優異的音效。
熒幕顯示提供了一個簡單易用的介面，令你的 AV 設備最易用及安裝。
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