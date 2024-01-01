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USB-C 轉 USB-C 電線

DLC3531CB/40
  • USB-C 轉 USB-C 高級電線 USB-C 轉 USB-C 高級電線 USB-C 轉 USB-C 高級電線
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    USB-C 轉 USB-C 電線

    DLC3531CB/40

    USB-C 轉 USB-C 高級電線

    1 米高級電線可在 USB-C 裝置充電時增加靈活性 查看各種好處

    USB-C 轉 USB-C 電線

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      塑膠包裹的電線設計，增強耐用性和韌性。

      技術規格

      • 兼容度

        兼容
        • 手機
        • 電腦及筆記簿型電腦

      • 線纜規格

        長度
        3 呎
        長度
        1  米
        資料傳輸率
        480 Mbps
        USB 版本
        2.0

      • 設計和外表

        顏色
        黑色
        材料
        PVC 包裝

      • 包裝尺寸

        包裝類型
        盒裝
        包括的產品數目
        1
        EAN
        48 95229 14359 3

      • 外盒

        產品包裝數目
        2
        GTIN
        1 48 95229 14359 0

      • 內紙箱

        產品包裝數目
        1
        GTIN
        2 48 95229 14359 7

      • 產品尺寸

        纜線長度
        100  厘米

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