USB-C 轉 Lightning 電線 DLC3531LB/40
USB-C 轉 Lightning 電線 DLC3531LB/40
USB-C 轉 USB-C 高級電線
1 米高級電線可在 USB-C 裝置充電時增加靈活性 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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USB-C 轉 USB-C 高級電線
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USB-C 轉 USB-C 高級電線
支援 2A 充電
支援 USB 2.0 資料傳輸
支援 USB 2.0 高速 480Mbps 資料傳輸率
富彈性且耐用的電線設計
塑膠包裹的電線設計，增強耐用性和韌性。
USB type C 連接器進行高速充電
用於為最新的 Type C 兼容裝置進行高速充電的 USB type C 連接器
技術規格
-
兼容度
- 兼容
-
-
線纜規格
- 長度
-
3 呎
- 長度
-
1
米
- 資料傳輸率
-
480 Mbps
- USB 版本
-
2.0
-
設計和外表
- 顏色
-
黑色
- 材料
-
PVC 包裝
-
包裝尺寸
- 包裝類型
-
盒裝
- 包括的產品數目
-
1
- EAN
-
48 95229 14361 6
-
外盒
- 產品包裝數目
-
2
- GTIN
-
1 48 95229 14361 3
-
內紙箱
- 產品包裝數目
-
1
- GTIN
-
2 48 95229 14361 0
-
產品尺寸
- 纜線長度
-
100
厘米
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