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USB-C 轉 Lightining 電線

DLC5206L/00
  • USB-C 轉 Lightning 高級編織電線 USB-C 轉 Lightning 高級編織電線 USB-C 轉 Lightning 高級編織電線
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    USB-C 轉 Lightining 電線

    DLC5206L/00

    USB-C 轉 Lightning 高級編織電線

    您只需要這款 USB-C 轉 lightning 電線，即可使用 PD 充電器為您的 iPhone 和 iPad 以最高功率充電。6 呎高級電線可增加靈活性。 查看各種好處

    USB-C 轉 Lightining 電線

    USB-C 轉 Lightning 高級編織電線

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    USB-C 轉 Lightining 電線

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      特長電線令存取容易及便利

      有時候您只需要一條較長的電線就能令存取資料更容易及方便。

      USB type C 連接器進行高速充電

      用於為最新的 Type C 兼容裝置進行高速充電的 USB type C 連接器

      可配合您現有的 USB 壁式充電器或車用充電器使用

      可配合您現有的任何 USB 電源（壁式、車用或電腦）使用，以便在需要時方便充電。

      技術規格

      • 兼容度

        兼容
        • iPad
        • iPhone
        iPhone、iPad、iPod
        專用於：iPhone、iPad、iPod

      • 線纜規格

        長度
        6 呎
        長度
        2  米
        最大充電率
        18  瓦
        資料傳輸率
        480 Mbps

      • 設計和外表

        材料
        編織

      • 包裝尺寸

        總重量
        0.049  千克
        淨重
        0.032  千克
        淨重
        0.017  千克
        總重量
        0.108  磅
        淨重
        0.071  磅
        淨重
        0.037  磅
        EAN
        48 95229 10384 9

      • 外盒

        產品包裝數目
        36
        長度
        40  厘米
        寬度
        34.5  厘米
        高度
        23  厘米
        長度
        15.7  吋
        寬度
        13.6  吋
        高度
        9.1  吋
        總重量
        4.914  千克
        淨重
        1.152  千克
        淨重
        3.762  千克
        總重量
        10.833  磅
        淨重
        2.540  磅
        淨重
        8.294  磅
        GTIN
        1 48 95229 10384 6

      • 內紙箱

        產品包裝數目
        6
        長度
        19  厘米
        寬度
        11  厘米
        高度
        20.5  厘米
        長度
        7.5  吋
        寬度
        4.3  吋
        高度
        8.1  吋
        總重量
        0.694  千克
        淨重
        0.192  千克
        淨重
        0.502  千克
        總重量
        1.530  磅
        淨重
        0.423  磅
        淨重
        1.107  磅
        GTIN
        2 48 95229 10384 3

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