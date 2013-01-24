USB-C 轉 Lightning 高級編織電線
您只需要這款 USB-C 轉 lightning 電線，即可使用 PD 充電器為您的 iPhone 和 iPad 以最高功率充電。6 呎高級電線可增加靈活性。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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兼容度
線纜規格
設計和外表
包裝尺寸
外盒
內紙箱