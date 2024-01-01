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  • USB-C 轉 USB-C 高級電線 USB-C 轉 USB-C 高級電線 USB-C 轉 USB-C 高級電線
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    USB-C 轉 USB-C 電線

    DLC6541CB/40

    USB-C 轉 USB-C 高級電線

    1.2 米高級電線可在 USB-C 裝置充電時增加靈活性。支援 60W 快速充電。

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    USB-C 轉 USB-C 電線

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    USB-C 轉 USB-C 高級電線

    矽膠包裹

    • 同步及充電
    • 1.2 米
    • 黑色

    支援 USB 2.0 資料傳輸

    支援 USB 2.0 高速 480Mbps 資料傳輸率

    富彈性且耐用的電線設計

    塑膠包裹的電線設計，增強耐用性和韌性。

    技術規格

    • 設計和外表

      顏色
      黑色
      材料
      矽膠包裹

    • 外盒

      產品包裝數目
      2
      GTIN
      1 48 95229 14385 9

    • 內紙箱

      產品包裝數目
      1
      GTIN
      2 48 95229 14385 6

    • 兼容性

      兼容
      • 手機
      • 電腦及筆記簿型電腦

    • 包裝尺寸

      包裝類型
      盒裝
      包括的產品數目
      1
      EAN
      48 95229 14385 2

    • 產品尺寸

      纜線長度
      120  厘米

    • 線纜規格

      長度
      4 呎
      長度
      1.2  米
      資料傳輸率
      480 Mbps
      USB 版本
      2.0

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