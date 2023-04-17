纖薄強勁的流動充電器
10000mAh 超大容量，配備安全的鋰聚合物電池。手機沒電時不再手忙腳亂。USB-C 3A 快速充電及雙 USB-A 接口，可為您的最新裝置充電。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
纖薄強勁的流動充電器
配備便攜式後備電源
- 10,000 mAh
- USB A 及 USB C 充電接口
- 鋰聚合物電池
- 黑色
LED 電量指示燈
低調的 LED 燈會柔和亮起，讓您一眼便知裝置已通電。
智能防過熱、過壓及過流保護
智能防過熱、過壓及過流保護
技術規格
-
外盒
- 長度
-
40
厘米
- 產品包裝數目
-
36
- 長度
-
15.7
吋
- 寬度
-
35
厘米
- 總重量
-
11
kg
- 高度
-
22.5
厘米
- GTIN
-
1 48 95229 13549 6
- 寬度
-
13.8
吋
- 高度
-
8.9
吋
- 淨重
-
8.28
kg
- 總重量
-
24.251
磅
- 淨重
-
18.254
磅
- 淨重
-
2.72
kg
- 淨重
-
5.997
磅
-
內紙箱
- 長度
-
19
厘米
- 產品包裝數目
-
6
- 長度
-
7.5
吋
- 寬度
-
10.7
厘米
- 高度
-
20.5
厘米
- 寬度
-
4.2
吋
- 高度
-
8.1
吋
- 淨重
-
1.38
kg
- 總重量
-
1.75
kg
- 淨重
-
3.042
磅
- 總重量
-
3.858
磅
- 淨重
-
0.37
kg
- 淨重
-
0.816
磅
- GTIN
-
2 48 95229 13549 3
-
兼容性
- 適用於下列裝置
-
可透過 USB 充電的裝置
-
電源
- 電池容量
-
10000mAh 37Wh
- 電池類型
-
鋰聚合物
- 最大輸入功率
-
USB 5V/2A
- 輸出
-
USB C 5V/3A USB1 & 2：5V/2.1 A
-
包裝尺寸
- 高度
-
19.5
厘米
- 貨架佈置類型
-
兩者
- 寬度
-
9.5
厘米
- 深度
-
3
厘米
- 高度
-
7.7
吋
- 包括的產品數目
-
1
- EAN
-
48 95229 13549 9
- 寬度
-
3.7
吋
- 總重量
-
0.28
kg
- 深度
-
1.2
吋
- 淨重
-
0.23
kg
- 總重量
-
0.617
磅
- 淨重
-
0.507
磅
- 淨重
-
0.05
kg
- 淨重
-
0.11
磅
-
產品尺寸
- 高度
-
14.67
厘米
- 寬度
-
6.9
厘米
- 深度
-
1.58
厘米
- 寬度
-
2.7
吋
- 高度
-
5.8
吋
- 深度
-
0.6
吋
- 重量
-
0.225
kg
- 重量
-
0.496
磅
-
配件
- 連接線
-
USB-C 充電線
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。