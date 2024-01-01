USB 外置充電器 DLP1924NB/40
纖薄強大外置充電器
10000mAh 大容量的安全鋰聚合物電池。手機沒電時再也不必煩惱。使用 2.1A 快速充電雙 USB 為您最近使用的裝置充電。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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纖薄強大外置充電器
配備便攜式備用電源組
- 27000 mAh
- 2 個 USB 充電連接埠
- 黑色
LED 電源指示燈
LED 燈的設計非常周到並會緩慢閃爍，您只需望一眼就能知道裝置是否在充電。
隨處使用 - 方便您在遠離電源時使用
即使您遠離家用電源或車用充電器，您也可透過方便的電池組為裝置的電池及時充電。此智能電池組可在第一時間為您供電，因此即使在使用後移除電池組，您的裝置上仍然有電力充足的電池。
2 個 USB 連接埠，可同時為兩部裝置充電
2 個 USB 連接埠，可同時為兩部裝置充電
隨附 Micro-USB 線，方便連接及充電
隨附的 micro-USB 轉 USB 2.0 電線可用於配備 micro-USB 連接的手機、數碼相機及其他便攜裝置。您可隨身攜帶，放置於桌面或替換遺失的電線，從而在需要時隨時連接並充電。
技術規格
-
兼容度
- 適用於下列裝置
-
USB 充電裝置
-
電源
- 輸出
-
5V/2.4A
USB1 & 2：5V/2.4 A 最大 2.1A
- 最大輸入功率
-
- 電池類型
-
鋰聚合物
- 電池容量
-
10000mAh 37Wh
-
包裝尺寸
- 包括的產品數目
-
1
- 貨架佈置類型
-
兩者皆有
- EAN
-
48 95229 14268 8
-
內紙箱
- 產品包裝數目
-
1
- GTIN
-
2 48 95229 14268 2
-
外盒
- 產品包裝數目
-
2
- GTIN
-
1 48 95229 14268 5
-
產品尺寸
- 高度
-
14.2
厘米
- 寬度
-
7.2
厘米
- 深度
-
4.09
厘米
-
配件
- 連接線
-
Micro-USB
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