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USB 外置充電器

DLP1924NW/40
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    USB 外置充電器

    DLP1924NW/40

    纖薄強大外置充電器

    10000mAh 大容量的安全鋰聚合物電池。手機沒電時再也不必煩惱。使用 2.1A 快速充電雙 USB 為您最近使用的裝置充電。 查看各種好處

    USB 外置充電器

    纖薄強大外置充電器

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      纖薄強大外置充電器

      配備便攜式備用電源組

      • 27000 mAh
      • 2 個 USB 充電連接埠
      • 白色

      LED 電源指示燈

      LED 燈的設計非常周到並會緩慢閃爍，您只需望一眼就能知道裝置是否在充電。

      隨處使用 - 方便您在遠離電源時使用

      即使您遠離家用電源或車用充電器，您也可透過方便的電池組為裝置的電池及時充電。此智能電池組可在第一時間為您供電，因此即使在使用後移除電池組，您的裝置上仍然有電力充足的電池。

      2 個 USB 連接埠，可同時為兩部裝置充電

      2 個 USB 連接埠，可同時為兩部裝置充電

      隨附 Micro-USB 線，方便連接及充電

      隨附的 micro-USB 轉 USB 2.0 電線可用於配備 micro-USB 連接的手機、數碼相機及其他便攜裝置。您可隨身攜帶，放置於桌面或替換遺失的電線，從而在需要時隨時連接並充電。

      技術規格

      • 兼容度

        適用於下列裝置
        USB 充電裝置

      • 電源

        輸出
        5V/2.1A
        USB1 & 2：5V/2.1 A 最大 2.1A
        最大輸入功率
        USB 5V/2A
        MicroUSB：5V/2A
        電池類型
        鋰聚合物
        電池容量
        10000mAh 37Wh

      • 包裝尺寸

        包括的產品數目
        1
        貨架佈置類型
        兩者皆有
        EAN
        48 95229 14269 5

      • 內紙箱

        產品包裝數目
        1
        GTIN
        2 48 95229 14269 9

      • 外盒

        產品包裝數目
        2
        GTIN
        1 48 95229 14269 2

      • 產品尺寸

        高度
        14.2  厘米
        寬度
        7.2  厘米
        深度
        4.09  厘米

      • 配件

        連接線
        Micro-USB

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