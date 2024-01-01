強大外置充電器
30,000 mAh 大容量能提供超過 1 次完全充電，讓您可以隨時隨地充電。設有具備 USB-A 及 USB-C 的 3 個 USB 連接埠。使用 USB-C PD3.0（最高 20W 輸出）或具備 QC3.0 的 USB-A 連接埠（最高 18W 輸出）為您的裝置快速充電。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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30,000 mAh 大容量能提供超過 1 次完全充電，讓您可以隨時隨地充電。設有具備 USB-A 及 USB-C 的 3 個 USB 連接埠。使用 USB-C PD3.0（最高 20W 輸出）或具備 QC3.0 的 USB-A 連接埠（最高 18W 輸出）為您的裝置快速充電。 查看各種好處
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強大外置充電器
30,000 mAh 大容量能提供超過 1 次完全充電，讓您可以隨時隨地充電。設有具備 USB-A 及 USB-C 的 3 個 USB 連接埠。使用 USB-C PD3.0（最高 20W 輸出）或具備 QC3.0 的 USB-A 連接埠（最高 18W 輸出）為您的裝置快速充電。 查看各種好處
即使您遠離家用電源或車用充電器，您也可透過方便的電池組為裝置的電池及時充電。此智能電池組可在第一時間為您供電，因此即使在使用後移除電池組，您的裝置上仍然有電力充足的電池。
在旅行途中，此便攜電源可為您提供超過兩次完全充電的額外電力。旅行時隨身攜帶，在您需要時隨時為您提供備用電源。
電源指示 LCD 顯示器
可編程電源 (PPS) 是 USB-C 裝置的快速充電技術的標準。這項技術可以根據裝置的充電狀態實時調整電壓及電流，達到最大的充電功率。智能安全地減少充電時間。
快速充電技術可優化充電的電流和電壓，裝置充電更快。
智能保護預防過熱、過壓與過流情況
3 個 USB 連接埠同時為 3 部移動裝置充電
快速充電 - 只需 30 分鐘，即可將手機從 0% 充電至 50%。
使用 USB-C PD3.0（最高 20W 輸出）或具備 QC3.0 的 USB-A 連接埠（最高 18W 輸出）為您的裝置快速充電
配件
電源
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