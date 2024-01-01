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USB 外置充電器

DLP1925CW/40
  • 強大外置充電器 強大外置充電器 強大外置充電器
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    USB 外置充電器

    DLP1925CW/40

    強大外置充電器

    30,000 mAh 大容量能提供超過 1 次完全充電，讓您可以隨時隨地充電。設有具備 USB-A 及 USB-C 的 3 個 USB 連接埠。使用 USB-C PD3.0（最高 20W 輸出）或具備 QC3.0 的 USB-A 連接埠（最高 18W 輸出）為您的裝置快速充電。 查看各種好處

    USB 外置充電器

    強大外置充電器

    30,000 mAh 大容量能提供超過 1 次完全充電，讓您可以隨時隨地充電。設有具備 USB-A 及 USB-C 的 3 個 USB 連接埠。使用 USB-C PD3.0（最高 20W 輸出）或具備 QC3.0 的 USB-A 連接埠（最高 18W 輸出）為您的裝置快速充電。 查看各種好處

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    強大外置充電器

    30,000 mAh 大容量能提供超過 1 次完全充電，讓您可以隨時隨地充電。設有具備 USB-A 及 USB-C 的 3 個 USB 連接埠。使用 USB-C PD3.0（最高 20W 輸出）或具備 QC3.0 的 USB-A 連接埠（最高 18W 輸出）為您的裝置快速充電。 查看各種好處

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      使用 USB-C PD3.0（最高 20W 輸出）或具備 QC3.0 的 USB-A 連接埠（最高 18W 輸出）為您的裝置快速充電

      技術規格

      • 配件

        用戶手冊
        用戶手冊
        連接線
        USB C 線

      • 電源

        輸出
        USB & Type-C 5V/3A
        USB-C 輸出：5V/3A、9V/2.22A、12V/1.5A(PD20W) USB-A1/A2 輸出：5V/2.1A、9V/2A、12V/1.5A(QC18W) 最高總輸出：5V/3A
        最大輸入功率
        USB C \ Micro USB 5V/2A
        Micro USB 輸入：5V/2A、9V/2A USB-C 輸入：5V/2A、9V/2.22A
        電池容量
        30,000mAh 111Wh

      • 外盒

        產品包裝數目
        2
        GTIN
        1 48 95229 14271 5

      • 包裝尺寸

        包括的產品數目
        1
        EAN
        48 95229 14271 8

      • 產品尺寸

        高度
        14.2  厘米
        寬度
        7.2  厘米
        深度
        4.09  厘米

      • 內紙箱

        產品包裝數目
        1
        GTIN
        2 48 95229 14271 2

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