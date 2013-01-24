雙 USB 車用充電器
在車上同時為手機和平板電腦全速充電，短時間內即可恢復最高電量。Smart Protection 為您的裝置提供智能保護，防止寶貴裝置損壞。3.1 安，最大輸出功率為 15.5 瓦。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
雙 USB 車用充電器
在車上同時為手機和平板電腦全速充電，短時間內即可恢復最高電量。Smart Protection 為您的裝置提供智能保護，防止寶貴裝置損壞。3.1 安，最大輸出功率為 15.5 瓦。
雙 USB 車用充電器
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如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
雙 USB 車用充電器
在車上同時為手機和平板電腦全速充電，短時間內即可恢復最高電量。Smart Protection 為您的裝置提供智能保護，防止寶貴裝置損壞。3.1 安，最大輸出功率為 15.5 瓦。
2 個 USB 連接埠，可同時為兩部裝置充電
這款輕巧型充電器可插入車內 12V 電源插座，輕鬆連接到您的裝置，以便您在途中充電。
智能保護預防過熱、過壓與過流情況
2 個 USB 充電連接埠，提供 3.4 安總輸出
5 伏/3.1 安 全速充電可為 1 部手機及 1 部平板電腦同時全速充電
電源
包裝尺寸
外盒
內紙箱
產品尺寸