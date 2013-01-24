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車用充電器

DLP2520/00
  • 雙 USB 車用充電器 雙 USB 車用充電器 雙 USB 車用充電器
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    車用充電器

    DLP2520/00

    雙 USB 車用充電器

    在車上同時為手機和平板電腦全速充電，短時間內即可恢復最高電量。Smart Protection 為您的裝置提供智能保護，防止寶貴裝置損壞。3.1 安，最大輸出功率為 15.5 瓦。

    車用充電器

    雙 USB 車用充電器

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    雙 USB 車用充電器

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    車用充電器

    雙 USB 車用充電器

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      技術規格

      • 電源

        輸出
        1A/5V + 2.1A/5V
        1A/5V + 2.1A/5V 最大 15.5 瓦
        最大輸入功率
        DC 12 至 24V

      • 包裝尺寸

        總重量
        0.067  千克
        淨重
        0.05  千克
        淨重
        0.017  千克
        總重量
        0.148  磅
        淨重
        0.110  磅
        淨重
        0.038  磅
        EAN
        48 95229 10365 8

      • 外盒

        產品包裝數目
        36
        長度
        40  厘米
        寬度
        34.5  厘米
        高度
        23  厘米
        長度
        15.7  吋
        寬度
        13.6  吋
        高度
        9.1  吋
        總重量
        5.562  千克
        淨重
        1.80  千克
        淨重
        3.762  千克
        總重量
        12.262  磅
        淨重
        3.968  磅
        淨重
        8.294  磅
        GTIN
        1 48 95229 10365 5

      • 內紙箱

        產品包裝數目
        6
        長度
        19  厘米
        寬度
        11  厘米
        高度
        23  厘米
        長度
        7.5  吋
        寬度
        4.3  吋
        高度
        9.1  吋
        總重量
        0.802  千克
        淨重
        0.30  千克
        淨重
        0.502  千克
        總重量
        1.768  磅
        淨重
        0.661  磅
        淨重
        1.107  磅
        GTIN
        2 48 95229 10365 2

      • 產品尺寸

        高度
        2.45  厘米
        寬度
        2.45  厘米
        深度
        4.5  厘米
        高度
        1.0  吋
        寬度
        1.0  吋
        深度
        1.8  吋
        重量
        0.02  千克
        重量
        0.044  磅

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