車用充電器 1C 1A 連接埠
使用支援 PD 的 USB-C 連接埠為您的最新 iPhone 充電，以優化充電功率並大大減少充電時間。也可使用 USB-A 連接埠同時為其他裝置充電。隨附 1 米 C 轉 Lightning 纜線。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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