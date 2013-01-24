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車用充電器

DLP2521L/00
  • 車用充電器 1C 1A 連接埠 車用充電器 1C 1A 連接埠 車用充電器 1C 1A 連接埠
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    車用充電器

    DLP2521L/00

    車用充電器 1C 1A 連接埠

    使用支援 PD 的 USB-C 連接埠為您的最新 iPhone 充電，以優化充電功率並大大減少充電時間。也可使用 USB-A 連接埠同時為其他裝置充電。隨附 1 米 C 轉 Lightning 纜線。

    車用充電器

    車用充電器 1C 1A 連接埠

    使用支援 PD 的 USB-C 連接埠為您的最新 iPhone 充電，以優化充電功率並大大減少充電時間。也可使用 USB-A 連接埠同時為其他裝置充電。隨附 1 米 C 轉 Lightning 纜線。

    車用充電器 1C 1A 連接埠

    使用支援 PD 的 USB-C 連接埠為您的最新 iPhone 充電，以優化充電功率並大大減少充電時間。也可使用 USB-A 連接埠同時為其他裝置充電。隨附 1 米 C 轉 Lightning 纜線。

    車用充電器

    車用充電器 1C 1A 連接埠

    使用支援 PD 的 USB-C 連接埠為您的最新 iPhone 充電，以優化充電功率並大大減少充電時間。也可使用 USB-A 連接埠同時為其他裝置充電。隨附 1 米 C 轉 Lightning 纜線。

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      USB-C 是最新的充電連接器，現已用於流動裝置（例如手機、室外相機和平板電腦）。電源輸出 (PD) 是用於輸出電源的 USB 標準，而電源輸出標準定義為 15 瓦、27 瓦、45 瓦以及最高的 100 瓦。

      技術規格

      • 配件

        連接線
        1 米 USB-C 轉 Lightning 連接線

      • 電源

        輸出
        最高 36 瓦
        USB-A：4.5V/5A、5V/4.5A、9V/2A、12V/1.5A USB-C：5V/3A、9V/2A、12V/1.5A
        最大輸入功率
        DC 12 至 24V

      • 包裝尺寸

        總重量
        0.1  千克
        淨重
        0.074  千克
        淨重
        0.026  千克
        總重量
        0.220  磅
        淨重
        0.163  磅
        淨重
        0.057  磅
        EAN
        48 95229 10368 9

      • 外盒

        產品包裝數目
        36
        長度
        40  厘米
        寬度
        34.5  厘米
        高度
        23  厘米
        長度
        15.7  吋
        寬度
        13.6  吋
        高度
        9.1  吋
        總重量
        6.75  千克
        淨重
        2.664  千克
        淨重
        4.086  千克
        總重量
        14.881  磅
        淨重
        5.873  磅
        淨重
        9.008  磅
        GTIN
        1 48 95229 10368 6

      • 內紙箱

        產品包裝數目
        6
        長度
        19  厘米
        寬度
        11  厘米
        高度
        20.5  厘米
        長度
        7.5  吋
        寬度
        4.3  吋
        高度
        8.1  吋
        總重量
        1  千克
        淨重
        0.444  千克
        淨重
        0.556  千克
        總重量
        2.205  磅
        淨重
        0.979  磅
        淨重
        1.226  磅
        GTIN
        2 48 95229 10368 3

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