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USB 壁式充電器

DLP3303NB/40
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    USB 壁式充電器

    DLP3303NB/40

    3 USB 壁式充電器

    同時為手機和平板裝置全速充電，短時間內即可恢復最高電量。Smart Protection 為您的裝置提供智能保護，防止寶貴裝置損壞。最大總輸出功率為 DC 5V 2.4A + QC18W 查看各種好處

    USB 壁式充電器

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      3 USB 壁式充電器

      設有過電流和短路保護功能。

      • 3 個 USB 充電連接埠
      • 2.4A USB 充電
      • 快速充電 QC 3.0

      2.1A 全速充電 2 部手機或 1 部平板電腦同時充電

      5V/2.1A 快速充電可為 2 部手機或 1 部平板電腦全速充電

      快速充電技術優化充電時間

      快速充電技術可優化充電的電流和電壓，裝置充電更快。

      智能保護預防過電壓、過電流與過熱情況

      智能保護預防過熱、過壓與過流情況

      技術規格

      • 電源

        轉接器類型
        BS 類型
        輸出
        DC 5V 2.4A+ QC18W
        最大輸入功率
        110~240v，50/60hz

      • 包裝尺寸

        包括的產品數目
        1
        EAN
        48 95229 10526 3

      • 外盒

        產品包裝數目
        80
        GTIN
        1 48 95229 10526 0

      • 內紙箱

        產品包裝數目
        40
        GTIN
        2 48 95229 10526 7

      • 產品尺寸

        高度
        5.6  厘米
        寬度
        9.2  厘米
        深度
        3  厘米

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