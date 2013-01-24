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發電站

DLP8088NC/00
  • 露營等用途發電站 露營等用途發電站 露營等用途發電站
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    發電站

    DLP8088NC/00

    露營等用途發電站

    強勁的 128000 mAh 發電站，適用於所有裝置。露營理想之選

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      隨處使用 - 方便您在遠離電源時使用

      即使您遠離家用電源或車用充電器，您也可透過方便的電池組為裝置的電池及時充電。此智能電池組可在第一時間為您供電，因此即使在使用後移除電池組，您的裝置上仍然有電力充足的電池。

      Qi 無線技術

      Qi 無線充電技術可廣泛應用於智能手機及其他流動裝置。Philips 無線充電器兼容配備 Qi 無線技術的手機及裝置。只需將裝置放於充電板上，即可輕鬆充電。

      支援電源輸出功能的 USB-C 連接埠

      USB-C 是最新的充電連接器，現已用於流動裝置（例如手機、室外相機和平板電腦）。電源輸出 (PD) 是用於輸出電源的 USB 標準，而電源輸出標準定義為 15 瓦、27 瓦、45 瓦以及最高的 100 瓦。

      技術規格

      • 配件

        連接線
        充電電線

      • 兼容度

        適用於下列裝置
        USB 充電裝置

      • 外盒

        GTIN
        1 48 95229 10730 1
        產品包裝數目
        2

      • 包裝尺寸

        EAN
        48 95229 10730 4

      • 電源

        電池容量
        128000mAh
        電池類型
        鋰離子電池
        輸出
        460.8Wh
        2 個配備 PD 的 USB-C（每個可支援最高 60 瓦）4 個 USB-A（2 個支援 QC 3.0 連接埠）2 個 AC (220V/50Hz) 2 個 qi（每個最高 10 瓦）1 個車內 DC 電源插座，最高 96 瓦 @ 12V/8A
        最大輸入功率
        AC 和 DC 電源
        AC 220V/50Hz 約 6 小時 DC 12V 車內電源插座約 10 小時

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