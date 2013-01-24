露營等用途發電站
強勁的 128000 mAh 發電站，適用於所有裝置。露營理想之選
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
露營等用途發電站
強勁的 128000 mAh 發電站，適用於所有裝置。露營理想之選
露營等用途發電站
強勁的 128000 mAh 發電站，適用於所有裝置。露營理想之選
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
露營等用途發電站
強勁的 128000 mAh 發電站，適用於所有裝置。露營理想之選
即使您遠離家用電源或車用充電器，您也可透過方便的電池組為裝置的電池及時充電。此智能電池組可在第一時間為您供電，因此即使在使用後移除電池組，您的裝置上仍然有電力充足的電池。
Qi 無線充電技術可廣泛應用於智能手機及其他流動裝置。Philips 無線充電器兼容配備 Qi 無線技術的手機及裝置。只需將裝置放於充電板上，即可輕鬆充電。
USB-C 是最新的充電連接器，現已用於流動裝置（例如手機、室外相機和平板電腦）。電源輸出 (PD) 是用於輸出電源的 USB 標準，而電源輸出標準定義為 15 瓦、27 瓦、45 瓦以及最高的 100 瓦。
配件
兼容度
外盒
包裝尺寸
電源