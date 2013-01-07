機座喇叭 DS1155/12
融入您家的音效
DS1155 機座喇叭透過 Lightning 連接器兼容 iPhone 5 及最新的 iPod，更備有時鐘顯示及柔和夜光，是放在床頭的最理裝置。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
建議零售價: HK$1,199.00
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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DS1155 機座喇叭透過 Lightning 連接器兼容 iPhone 5 及最新的 iPod，更備有時鐘顯示及柔和夜光，是放在床頭的最理裝置。 查看各種好處
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DS1155 機座喇叭透過 Lightning 連接器兼容 iPhone 5 及最新的 iPod，更備有時鐘顯示及柔和夜光，是放在床頭的最理裝置。 查看各種好處
融入您家的音效
- 具備 Lightning 連接器
- iPod/iPhone 適用
- USB 連接埠可進行充電
- 6 瓦
透過 Lightning 連接器快速充電和播放音樂
通過全新的 Lightning 連接器，您不但可一邊欣賞您最愛的音樂，還可同時為 iPod/iPhone 充電！只要將裝置直接接上喇叭，即可以一流的音質播放自己親手挑選的音樂。連接器還可一邊播放音樂，一邊為裝置充電，這樣就再也不用擔心電池會沒電。
在插入插座時自動跟 iPod/iPhone 時鐘同步
連接和泊入時，機座會自動跟您的 iPod/iPhone 時鐘同步。
6 瓦 RMS 總輸出功率
RMS 指均方根，是音訊功率的一種常用測量方式，或者指從音訊放大器傳遞到喇叭的電功率，測量單位是瓦。傳遞給喇叭的電功率的大小及其靈敏度確定產生的聲功率。本質上，放大器受所能放大的電能的限制，喇叭受可轉換為聲音能量的電能的控制，而不會使音訊信號產生畸變。電壓越高，喇叭發出的聲功率就越大。
技術規格
-
iPhone 兼容性
- 兼容
-
-
iPhone 5
-
iPhone 6
-
iPhone 6 plus
-
iPhone 6S
-
iPhone 6S Plus
-
iPhone SE
-
兼容 iPod
- 兼容
-
-
iPod nano 第七代
-
iPod touch 第五代
-
聲音
- 輸出功率
-
6 瓦 RMS
- 音效系統
-
立體聲
- 音量控制
-
上 / 下
-
充電
- USB 裝置
-
5V
-
舒適
- 時鐘
-
數碼
-
尺寸
- 産品尺寸（寬x深x高）
-
177 x 177 x 100
毫米
- 包裝尺寸（寬x深x高）
-
222 x 139 x 222
- 産品重量
-
0.88
千克
- 重量 (含包裝)
-
1.08
千克
-
電源
- 電源
-
100 - 240V AC, 50/60Hz
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