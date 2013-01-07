搜尋字眼

ZH
EN
1

機座喇叭

DS1155/12
  • 融入您家的音效 融入您家的音效 融入您家的音效
    -{discount-value}

    機座喇叭

    DS1155/12

    融入您家的音效

    DS1155 機座喇叭透過 Lightning 連接器兼容 iPhone 5 及最新的 iPod，更備有時鐘顯示及柔和夜光，是放在床頭的最理裝置。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$1,199.00

    機座喇叭

    融入您家的音效

    DS1155 機座喇叭透過 Lightning 連接器兼容 iPhone 5 及最新的 iPod，更備有時鐘顯示及柔和夜光，是放在床頭的最理裝置。 查看各種好處

    融入您家的音效

    DS1155 機座喇叭透過 Lightning 連接器兼容 iPhone 5 及最新的 iPod，更備有時鐘顯示及柔和夜光，是放在床頭的最理裝置。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$1,199.00

    機座喇叭

    融入您家的音效

    DS1155 機座喇叭透過 Lightning 連接器兼容 iPhone 5 及最新的 iPod，更備有時鐘顯示及柔和夜光，是放在床頭的最理裝置。 查看各種好處

    類似產品

    See all 擴充基座

      融入您家的音效

      • 具備 Lightning 連接器
      • iPod/iPhone 適用
      • USB 連接埠可進行充電
      • 6 瓦
      透過 Lightning 連接器快速充電和播放音樂

      透過 Lightning 連接器快速充電和播放音樂

      通過全新的 Lightning 連接器，您不但可一邊欣賞您最愛的音樂，還可同時為 iPod/iPhone 充電！只要將裝置直接接上喇叭，即可以一流的音質播放自己親手挑選的音樂。連接器還可一邊播放音樂，一邊為裝置充電，這樣就再也不用擔心電池會沒電。

      在插入插座時自動跟 iPod/iPhone 時鐘同步

      連接和泊入時，機座會自動跟您的 iPod/iPhone 時鐘同步。

      6 瓦 RMS 總輸出功率

      RMS 指均方根，是音訊功率的一種常用測量方式，或者指從音訊放大器傳遞到喇叭的電功率，測量單位是瓦。傳遞給喇叭的電功率的大小及其靈敏度確定產生的聲功率。本質上，放大器受所能放大的電能的限制，喇叭受可轉換為聲音能量的電能的控制，而不會使音訊信號產生畸變。電壓越高，喇叭發出的聲功率就越大。

      技術規格

      • iPhone 兼容性

        兼容
        • iPhone 5
        • iPhone 6
        • iPhone 6 plus
        • iPhone 6S
        • iPhone 6S Plus
        • iPhone SE

      • 兼容 iPod

        兼容
        • iPod nano 第七代
        • iPod touch 第五代

      • 聲音

        輸出功率
        6 瓦 RMS
        音效系統
        立體聲
        音量控制
        上 / 下

      • 充電

        USB 裝置
        5V

      • 舒適

        時鐘
        數碼

      • 尺寸

        産品尺寸（寬x深x高）
        177 x 177 x 100  毫米
        包裝尺寸（寬x深x高）
        222 x 139 x 222
        産品重量
        0.88  千克
        重量 (含包裝)
        1.08  千克

      • 電源

        電源
        100 - 240V AC, 50/60Hz

      為本產品獲取支援

      尋找常見問題、疑難排解、用戶手冊及貼士

      建議產品

        最近查閱過的產品

          訂閱電子通訊

          Philips 非常重視和尊重您的私隱。詳情請閱讀您的 私隱政策

          感謝您訂閱電子通訊！

          抱歉，您並未成功訂閱電子通訊。 請稍後重試。

          成為
          My Philips 會員

          獲取產品保養期限

          獲取推廣及特惠價

          輕鬆取得產品支援

          立即登記

          最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。