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機座喇叭

DS3205/12
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    機座喇叭

    DS3205/12

    融入您家的音效

    DS3205 機座喇叭透過 Lightning 連接器兼容 iPhone 5 及最新的 iPod，以水晶般清晰的聲音播放 iPod/iPhone 的音樂。可選用交流電或電池電力，更靈活有彈性。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$1,099.00

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    DS3205 機座喇叭透過 Lightning 連接器兼容 iPhone 5 及最新的 iPod，以水晶般清晰的聲音播放 iPod/iPhone 的音樂。可選用交流電或電池電力，更靈活有彈性。 查看各種好處

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    DS3205 機座喇叭透過 Lightning 連接器兼容 iPhone 5 及最新的 iPod，以水晶般清晰的聲音播放 iPod/iPhone 的音樂。可選用交流電或電池電力，更靈活有彈性。 查看各種好處

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      透過 Lightning 連接器快速充電和播放音樂

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      DBB 可在任何音量保持深沉的低音表現

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      動態低音增強可在音量設定範圍內加重音樂的低音部份，讓你獲得極致的音樂享受 - 從低音到高音，只要一個按鍵即可設定完成！當音量設定比較低時，最低的低音頻率經常會遺失。為免發生此類問題，可以開啟動態低音增強效果，強化低音部份，這樣，即使你減小音量也可以欣賞到同樣的音效。

      音訊輸入，可輕鬆便攜播放音樂

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      只要一個簡單連接，就可使用便攜裝置和電腦享受自己所有的音樂。只要將裝置插入 Philips 機組的音訊（3.5 毫米）連接埠即可。如果使用的是電腦，則通常使用的是耳筒輸出插孔。連接即可直接使用高級喇叭聆聽欣賞所有音樂收藏。使用 Philips，音效就是更好。

      釹合金喇叭可呈現純正而穩定的聲音

      釹是製造強磁場的最佳物料，它可使語音線圈具有更高的靈敏度，產生更佳的重低音反應以及純正而穩定的音質。

      技術規格

      • iPhone 兼容性

        兼容
        • iPhone 5
        • iPhone 6
        • iPhone 6 plus
        • iPhone 6S
        • iPhone 6S Plus
        • iPhone SE

      • 兼容 iPod

        兼容
        • 第 7 代 iPod nano
        • 第 5 代iPod touch

      • 聲音

        音效系統
        立體聲
        音量控制
        上 / 下
        音效增強
        Dynamic Bass Boost
        輸出功率
        10 瓦 RMS

      • 連接

        音訊輸入（3.5 毫米）

      • 電源

        電源
        100 - 240V AC, 50/60Hz
        電池類型
        AA 規格 (LR6)
        電池數量
        4
        電池壽命
        8  hr

      • 尺寸

        産品尺寸（寬x深x高）
        224 x 120 x 162  毫米
        包裝尺寸（寬x深x高）
        240 x 145 x 240 毫米
        産品重量
        1.1  千克
        重量 (含包裝)
        1.33  千克

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