融入您家的音效
DS3205 機座喇叭透過 Lightning 連接器兼容 iPhone 5 及最新的 iPod，以水晶般清晰的聲音播放 iPod/iPhone 的音樂。可選用交流電或電池電力，更靈活有彈性。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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DS3205 機座喇叭透過 Lightning 連接器兼容 iPhone 5 及最新的 iPod，以水晶般清晰的聲音播放 iPod/iPhone 的音樂。可選用交流電或電池電力，更靈活有彈性。 查看各種好處
通過全新的 Lightning 連接器，您不但可一邊欣賞您最愛的音樂，還可同時為 iPod/iPhone 充電！只要將裝置直接接上喇叭，即可以一流的音質播放自己親手挑選的音樂。連接器還可一邊播放音樂，一邊為裝置充電，這樣就再也不用擔心電池會沒電。
動態低音增強可在音量設定範圍內加重音樂的低音部份，讓你獲得極致的音樂享受 - 從低音到高音，只要一個按鍵即可設定完成！當音量設定比較低時，最低的低音頻率經常會遺失。為免發生此類問題，可以開啟動態低音增強效果，強化低音部份，這樣，即使你減小音量也可以欣賞到同樣的音效。
只要一個簡單連接，就可使用便攜裝置和電腦享受自己所有的音樂。只要將裝置插入 Philips 機組的音訊（3.5 毫米）連接埠即可。如果使用的是電腦，則通常使用的是耳筒輸出插孔。連接即可直接使用高級喇叭聆聽欣賞所有音樂收藏。使用 Philips，音效就是更好。
釹是製造強磁場的最佳物料，它可使語音線圈具有更高的靈敏度，產生更佳的重低音反應以及純正而穩定的音質。
iPhone 兼容性
兼容 iPod
聲音
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