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已停產

機座喇叭

DS7580/10

為移動而設計

透過 Lightning 連接器，可與 iPhone 5 和最新 iPod 兼容，DS7580 機座喇叭由於造型輕巧，而且有強勁的音效，所以非常適合旅行使用。產品隨附可重複充電的電池以及便攜套。

查看所有優點

為移動而設計

  • 具備 Lightning 連接器

  • iPod/iPhone 適用

  • 10 瓦 充電電池

透過 Lightning 連接器快速充電和播放音樂

透過 Lightning 連接器快速充電和播放音樂

通過全新的 Lightning 連接器，您不但可一邊欣賞您最愛的音樂，還可同時為 iPod/iPhone 充電！只要將裝置直接接上喇叭，即可以一流的音質播放自己親手挑選的音樂。連接器還可一邊播放音樂，一邊為裝置充電，這樣就再也不用擔心電池會沒電。

wOOx 技術實現渾厚且精確的低音效果，沒有絲毫失真

wOOx 技術實現渾厚且精確的低音效果，沒有絲毫失真

wOOx 技術是一種嶄新的喇叭概念，可讓您聆聽並深切感受較任何其他音響系統更為豐富的深沉低音。特殊喇叭驅動器可與 wOOx 低音發射裝置完美兼容，並在主驅動器與高音喇叭之間進行準確調校，確保可從中低頻流暢地轉換到高頻。雙重暫緩功能及完全對稱的夾層結構可實現低沉而準確的低音，不會出現明顯失真。透過將音箱音量調至最高以完全放大音效，wOOx 可產生極為深沉而動感的低音效果。

DBB 可在任何音量保持深沉的低音表現

DBB 可在任何音量保持深沉的低音表現

動態低音增強可在音量設定範圍內加重音樂的低音部份，讓你獲得極致的音樂享受 - 從低音到高音，只要一個按鍵即可設定完成！當音量設定比較低時，最低的低音頻率經常會遺失。為免發生此類問題，可以開啟動態低音增強效果，強化低音部份，這樣，即使你減小音量也可以欣賞到同樣的音效。

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