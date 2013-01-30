wOOx 技術實現渾厚且精確的低音效果，沒有絲毫失真

wOOx 技術是一種嶄新的喇叭概念，可讓您聆聽並深切感受較任何其他音響系統更為豐富的深沉低音。特殊喇叭驅動器可與 wOOx 低音發射裝置完美兼容，並在主驅動器與高音喇叭之間進行準確調校，確保可從中低頻流暢地轉換到高頻。雙重暫緩功能及完全對稱的夾層結構可實現低沉而準確的低音，不會出現明顯失真。透過將音箱音量調至最高以完全放大音效，wOOx 可產生極為深沉而動感的低音效果。