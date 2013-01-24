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機座喇叭

DS7580/10
  • 為移動而設計 為移動而設計 為移動而設計
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    機座喇叭

    DS7580/10

    為移動而設計

    透過 Lightning 連接器，可與 iPhone 5 和最新 iPod 兼容，DS7580 機座喇叭由於造型輕巧，而且有強勁的音效，所以非常適合旅行使用。產品隨附可重複充電的電池以及便攜套。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$1,499.00

    機座喇叭

    為移動而設計

    透過 Lightning 連接器，可與 iPhone 5 和最新 iPod 兼容，DS7580 機座喇叭由於造型輕巧，而且有強勁的音效，所以非常適合旅行使用。產品隨附可重複充電的電池以及便攜套。 查看各種好處

    為移動而設計

    透過 Lightning 連接器，可與 iPhone 5 和最新 iPod 兼容，DS7580 機座喇叭由於造型輕巧，而且有強勁的音效，所以非常適合旅行使用。產品隨附可重複充電的電池以及便攜套。 查看各種好處

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      wOOx 技術實現渾厚且精確的低音效果，沒有絲毫失真

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      只要一個簡單連接，就可使用便攜裝置和電腦享受自己所有的音樂。只要將裝置插入 Philips 機組的音訊（3.5 毫米）連接埠即可。如果使用的是電腦，則通常使用的是耳筒輸出插孔。連接即可直接使用高級喇叭聆聽欣賞所有音樂收藏。使用 Philips，音效就是更好。

      10 瓦 RMS 總輸出功率

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      RMS 指均方根，是音訊功率的一種常用測量方式，或者指從音訊放大器傳遞到喇叭的電功率，測量單位是瓦。傳遞給喇叭的電功率的大小及其靈敏度確定產生的聲功率。本質上，放大器受所能放大的電能的限制，喇叭受可轉換為聲音能量的電能的控制，而不會使音訊信號產生畸變。電壓越高，喇叭發出的聲功率就越大。

      技術規格

      • iPhone 兼容性

        兼容於
        iPhone 5

      • 兼容 iPod

        兼容於
        • iPod nano 第七代
        • iPod touch 第五代

      • 音效

        輸出功率（RMS）
        10 瓦
        音效增強
        動態低音增強效果
        音效系統
        立體聲
        音量控制
        音量控制增加/減少

      • 喇叭

        釹質磁性系統

      • 連接

        音訊輸入（3.5 毫米）

      • 功率

        電源
        100-240VAC, 50/60Hz
        電池類型
        鋰離子（內置）
        電池的使用時間
        長達 8 小時

      • 尺寸

        産品尺寸（寬x深x高）
        381 X 44 X 107  毫米
        包裝尺寸（寬x深x高）
        405 X 82 X 150 毫米
        産品重量
        0.58  千克
        重量（含包裝）
        1.16  千克

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