為移動而設計
透過 Lightning 連接器，可與 iPhone 5 和最新 iPod 兼容，DS7580 機座喇叭由於造型輕巧，而且有強勁的音效，所以非常適合旅行使用。產品隨附可重複充電的電池以及便攜套。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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透過 Lightning 連接器，可與 iPhone 5 和最新 iPod 兼容，DS7580 機座喇叭由於造型輕巧，而且有強勁的音效，所以非常適合旅行使用。產品隨附可重複充電的電池以及便攜套。 查看各種好處
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透過 Lightning 連接器，可與 iPhone 5 和最新 iPod 兼容，DS7580 機座喇叭由於造型輕巧，而且有強勁的音效，所以非常適合旅行使用。產品隨附可重複充電的電池以及便攜套。 查看各種好處
通過全新的 Lightning 連接器，您不但可一邊欣賞您最愛的音樂，還可同時為 iPod/iPhone 充電！只要將裝置直接接上喇叭，即可以一流的音質播放自己親手挑選的音樂。連接器還可一邊播放音樂，一邊為裝置充電，這樣就再也不用擔心電池會沒電。
wOOx 技術是一種嶄新的喇叭概念，可讓您聆聽並深切感受較任何其他音響系統更為豐富的深沉低音。特殊喇叭驅動器可與 wOOx 低音發射裝置完美兼容，並在主驅動器與高音喇叭之間進行準確調校，確保可從中低頻流暢地轉換到高頻。雙重暫緩功能及完全對稱的夾層結構可實現低沉而準確的低音，不會出現明顯失真。透過將音箱音量調至最高以完全放大音效，wOOx 可產生極為深沉而動感的低音效果。
動態低音增強可在音量設定範圍內加重音樂的低音部份，讓您獲得極致的音樂享受 - 從低音到高音，只要一個按鍵即可設定完成！當音量設定比較低時，最低的低音頻率經常會遺失。為免發生此類問題，可以開啟動態低音增強效果，強化低音部份，這樣，即使您減小音量也可以欣賞到同樣的音效。
只要一個簡單連接，就可使用便攜裝置和電腦享受自己所有的音樂。只要將裝置插入 Philips 機組的音訊（3.5 毫米）連接埠即可。如果使用的是電腦，則通常使用的是耳筒輸出插孔。連接即可直接使用高級喇叭聆聽欣賞所有音樂收藏。使用 Philips，音效就是更好。
RMS 指均方根，是音訊功率的一種常用測量方式，或者指從音訊放大器傳遞到喇叭的電功率，測量單位是瓦。傳遞給喇叭的電功率的大小及其靈敏度確定產生的聲功率。本質上，放大器受所能放大的電能的限制，喇叭受可轉換為聲音能量的電能的控制，而不會使音訊信號產生畸變。電壓越高，喇叭發出的聲功率就越大。
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兼容 iPod
音效
喇叭
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