格內其他項目
- AC 電源線
- 遙控器
- 3.5 毫米立體聲輸入電線
- 保用證
- 全球保用證
- 快速安裝指南
- 用戶手冊
融入您家的音效
您現在可獲得更加豐富的音樂、遊戲和視訊體驗。此款喇叭不但亮麗和時尚，而且還可提供卓越的 iPod、iPhone 或 iPad 音效，並確保使用內置充電電池和無線藍芽串流更加方便。
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
融入您家的音效
您現在可獲得更加豐富的音樂、遊戲和視訊體驗。此款喇叭不但亮麗和時尚，而且還可提供卓越的 iPod、iPhone 或 iPad 音效，並確保使用內置充電電池和無線藍芽串流更加方便。
融入您家的音效
您現在可獲得更加豐富的音樂、遊戲和視訊體驗。此款喇叭不但亮麗和時尚，而且還可提供卓越的 iPod、iPhone 或 iPad 音效，並確保使用內置充電電池和無線藍芽串流更加方便。
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
融入您家的音效
您現在可獲得更加豐富的音樂、遊戲和視訊體驗。此款喇叭不但亮麗和時尚，而且還可提供卓越的 iPod、iPhone 或 iPad 音效，並確保使用內置充電電池和無線藍芽串流更加方便。
精心設計的弧線背面可營造更有效結構的音響效果，使聲音完美再現。其清晰弧線可使喇叭機殼更堅固強硬，大大減低內部共鳴以及消除聲音震動和失真。因此，您可以透過外觀優美的喇叭享受不同凡響的剔透音質。
設計精巧的彈簧式機座插槽能夠有效連接任何 iPod 或 iPhone，無需特殊轉接器。更重要的是，即使在最嚴格的保護下也能正常工作 — 只需按例接入 iPod 或 iPhone。現在，您便可真正無憂無慮地享受美妙音樂了。
每一個低音喇叭均配備響亮的 3L 優質聲量，完美緊貼經精準調節的回返低音管線，讓如此纖巧的喇叭播出讓人讚嘆的緊密低音音效。為您帶來卓越的現實主義及猶如身臨其境的聽覺體驗。
免費 Philips Fidelio 應用程式為您的 Fidelio 帶來數之不盡的獨家功能。您可以聆聽喜愛的電台節目、探索世界各地成千上萬的網上電台，瀏覽您的音樂收藏，並透過 Facebook 和 Twitter 與好友分享您正在聆聽的音樂。只需輕輕一按，便會即時提供任何音樂檔案或電台節目廣播歌曲的詳細歌曲資訊。時鐘模式讓您設定多個自訂音樂鬧鐘，還提供更新的天氣報告。立即從 App Store 下載，探索更多可能。
與那些擴充機座播放機（使用來自 iPod/iPhone 的類比音效輸出）中所使用的傳統類比音效處理技術相比，先進的純正數碼音效處理技術能提供卓越的音效。透過收集 iPod/iPhone 的數碼音效輸出並在電路各個階段運用數碼處理，能產生更高的訊噪比，實現完美平衡且無與倫比的聲音清晰度。
插入您的 iPod 或 iPhone，整個 Fidelio 機座看上來就十分完美。即使卸下設備，機座仍然美侖美煥。有別於其他機座，這 Fidelio 機座設計上不論有沒有裝上設備都顯得十分華麗。以這會吸引任何人回首的機座為您的書櫃或桌面加添一點優雅吧。
智能音響設計可為您帶來最佳的低音重現效果。分配給每個中音驅動器的聲量均能夠完美配合它的音響要求。因此低音會深沉而緊湊地播放，從而營造出強勁渾厚的低音效果。
只有擁有超凡的聲音效果，遊戲體驗才會變得如此完美。現在，有了這款使聲音變得更加豐富的 Fidelio 機座喇叭，從而使 iPad、iPhone 或 iPod Touch 遊戲變得更加驚心動魄。不但能夠聽到響亮且清晰的聲音，而且還能將您的聽覺體驗提高到更高層次。此外，您還可以透過藍芽功能輕鬆地做任何事情。只需在便攜式裝置和機座喇叭之間進行無線藍芽連接，然後進行播放即可。
iPad 兼容性
iPhone 兼容性
兼容 iPod
iPod/iPhone APP
連接
播放聲音
音效
喇叭
便利
功率
配件
尺寸
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。