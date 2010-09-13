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機座喇叭

DS8550/10
2 獎項
  • 融入您家的音效 融入您家的音效 融入您家的音效
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    Bluetooth

    機座喇叭

    DS8550/10
    2 獎項

    融入您家的音效

    您現在可獲得更加豐富的音樂、遊戲和視訊體驗。此款喇叭不但亮麗和時尚，而且還可提供卓越的 iPod、iPhone 或 iPad 音效，並確保使用內置充電電池和無線藍芽串流更加方便。

    此產品已不再銷售。

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      SoundCurve 提供不同凡響的剔透音質

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      精心設計的弧線背面可營造更有效結構的音響效果，使聲音完美再現。其清晰弧線可使喇叭機殼更堅固強硬，大大減低內部共鳴以及消除聲音震動和失真。因此，您可以透過外觀優美的喇叭享受不同凡響的剔透音質。

      即使在外殼內都可連接 iPod/iPhone

      即使在外殼內都可連接 iPod/iPhone

      設計精巧的彈簧式機座插槽能夠有效連接任何 iPod 或 iPhone，無需特殊轉接器。更重要的是，即使在最嚴格的保護下也能正常工作 — 只需按例接入 iPod 或 iPhone。現在，您便可真正無憂無慮地享受美妙音樂了。

      經過精確調準的低音管線，可重現深沉渾厚的低音效果

      經過精確調準的低音管線，可重現深沉渾厚的低音效果

      每一個低音喇叭均配備響亮的 3L 優質聲量，完美緊貼經精準調節的回返低音管線，讓如此纖巧的喇叭播出讓人讚嘆的緊密低音音效。為您帶來卓越的現實主義及猶如身臨其境的聽覺體驗。

      透過免費 Fidelio 應用程式，探索及分享音樂，並享用更多功能

      透過免費 Fidelio 應用程式，探索及分享音樂，並享用更多功能

      免費 Philips Fidelio 應用程式為您的 Fidelio 帶來數之不盡的獨家功能。您可以聆聽喜愛的電台節目、探索世界各地成千上萬的網上電台，瀏覽您的音樂收藏，並透過 Facebook 和 Twitter 與好友分享您正在聆聽的音樂。只需輕輕一按，便會即時提供任何音樂檔案或電台節目廣播歌曲的詳細歌曲資訊。時鐘模式讓您設定多個自訂音樂鬧鐘，還提供更新的天氣報告。立即從 App Store 下載，探索更多可能。

      純正數碼處理技術提供最佳的聲音清晰度

      與那些擴充機座播放機（使用來自 iPod/iPhone 的類比音效輸出）中所使用的傳統類比音效處理技術相比，先進的純正數碼音效處理技術能提供卓越的音效。透過收集 iPod/iPhone 的數碼音效輸出並在電路各個階段運用數碼處理，能產生更高的訊噪比，實現完美平衡且無與倫比的聲音清晰度。

      不論是否對接 iPod/iPhone，外觀同樣精美

      插入您的 iPod 或 iPhone，整個 Fidelio 機座看上來就十分完美。即使卸下設備，機座仍然美侖美煥。有別於其他機座，這 Fidelio 機座設計上不論有沒有裝上設備都顯得十分華麗。以這會吸引任何人回首的機座為您的書櫃或桌面加添一點優雅吧。

      最優質的聲量符合喇叭要求

      智能音響設計可為您帶來最佳的低音重現效果。分配給每個中音驅動器的聲量均能夠完美配合它的音響要求。因此低音會深沉而緊湊地播放，從而營造出強勁渾厚的低音效果。

      透過藍芽實現超凡遊戲聲音效果

      只有擁有超凡的聲音效果，遊戲體驗才會變得如此完美。現在，有了這款使聲音變得更加豐富的 Fidelio 機座喇叭，從而使 iPad、iPhone 或 iPod Touch 遊戲變得更加驚心動魄。不但能夠聽到響亮且清晰的聲音，而且還能將您的聽覺體驗提高到更高層次。此外，您還可以透過藍芽功能輕鬆地做任何事情。只需在便攜式裝置和機座喇叭之間進行無線藍芽連接，然後進行播放即可。

      技術規格

      • iPad 兼容性

        兼容於
        iPad

      • iPhone 兼容性

        兼容於
        • iPhone
        • iPhone 3G
        • iPhone 3GS
        • iPhone 4

      • 兼容 iPod

        兼容於
        • iPod
        • iPod mini
        • 擁有彩色顯示功能的 iPod
        • 第二代 iPod nano
        • 第三代 iPod nano
        • iPod classic
        • iPod touch
        • 第一代 iPod nano
        • 第四代 iPod nano
        • 第五代 iPod nano
        • 第二代 iPod touch
        • 第二代 iPod touch 8/16/32GB
        • 第 5 代 iPod
        • 第六代 iPod nano

      • iPod/iPhone APP

        從 App Store 免費下載
        App 名稱
        Fidelio+
        兼容度
        Fidelio 機座喇叭
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        • 定時睡眠功能
        • 在音樂中悠然醒來
        • 在自然聲音中悠然醒來
        • 一起身就看到相片
        電池狀態
        喇叭電池狀態

      • 連接

        藍芽
        藍芽規格
        • A2DP
        • AVRCP
        藍芽範圍
        視線，10M 或 30FT
        輔助輸入

      • 播放聲音

        機座播放模式
        • 為 iPhone 充電
        • 為 iPod 充電
        • 播放及暫停
        • 下一及上一曲目

      • 音效

        輸出功率 (RMS)
        2x15 W
        音效系統
        立體聲
        喇叭類型
        低音反射喇叭系統
        音量控制
        音量控制增加/減少

      • 喇叭

        喇叭驅動器
        2 座 3 吋全音域低音喇叭

      • 便利

        背光時間
        遙控器
        多功能

      • 功率

        電源
        • 100-240VAC, 50/60Hz
        • 電池
        電池類別
        內置電池
        電池的使用時間
        5  hr

      • 配件

        附配件
        • AC 電源線
        • 遙控器
        • 3.5 毫米立體聲輸入電線
        • 保用證
        • 全球保用證
        • 快速安裝指南
        • 用戶手冊

      • 尺寸

        産品深度
        139  毫米
        産品高度
        158  毫米
        産品寬度
        421  毫米
        包裝深度
        158  毫米
        包裝高度
        220  毫米
        包裝寬度
        484  毫米

      包裝盒内容

      格內其他項目

      • AC 電源線
      • 遙控器
      • 3.5 毫米立體聲輸入電線
      • 保用證
      • 全球保用證
      • 快速安裝指南
      • 用戶手冊

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