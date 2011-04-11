SoundStudio App 可提供完整的音訊設定控制

以自己喜歡的方式播放音樂，SoundStudio 可讓您一手掌握自己的音樂。此外，您還可單只使用 iPhone，以直覺式的簡單控制方式，讓您變更各種音效。現在您可自行改變、塑造和建立自己想要的音效呈現方式，為最喜愛的音樂注入新生命。SoundStudio 還可讓您收聽世界各地上千個互聯網廣播電台，進一步擴展您的音樂視野。