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Philips Fidelio

Primo 機座喇叭

DS9/10
Fidelio
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    Philips Fidelio Primo 機座喇叭

    DS9/10

    體驗真正的高品質音效

    Philips Fidelio DS9/10 機座喇叭以其無敵設計和音質自成一派。天然木和優質組件使 iPod Touch、iPhone 及 iPad 音樂流露出真實原聲。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$3,199.00

    Philips Fidelio Primo 機座喇叭

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    Philips Fidelio DS9/10 機座喇叭以其無敵設計和音質自成一派。天然木和優質組件使 iPod Touch、iPhone 及 iPad 音樂流露出真實原聲。 查看各種好處

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      附機座喇叭

      • iPod/iPhone/iPad 適用
      SoundCurve 提供不同凡響的剔透音質

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      此款精心設計的 Philips 機座喇叭弧線背面可營造更有效結構的音響效果，使聲音完美再現。其清晰弧線可使喇叭機殼更堅固強硬，大大減低內部共鳴以及消除聲音震動和失真。因此，您可以透過外觀優美的喇叭享受不同凡響的剔透音質。

      通過音效鏈的純訊號純正數碼處理

      通過音效鏈的純訊號純正數碼處理

      大多數機座喇叭都使用 iPod、iPhone 或 iPad 的類比輸出源，然後將訊號轉回數碼，結果就會導致出現雜音或失去音效細節。利用數碼的方式輸出播放機的訊號，喇叭就可以保留音樂訊號的完整度，從而提供更強的訊號、減少雜音和提高解像度。

      FullSound 可強化音效細節，提供豐富、強勁的音效

      FullSound 可強化音效細節，提供豐富、強勁的音效

      Philips 專屬 FullSound 技術使用最新一代的 DSP 數碼訊號處理技術，最忠實地呈現音樂效果。此技術會以動態的方式分析音樂內容，並加以強化，讓您能夠感受音樂的細節與溫度。

      低音反射設計，可呈現低沈渾厚的低音效果

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      低音反射聲學設計運用低音管調整喇叭箱的聲量，藉此利用輕巧的音箱呈現出低沈的低音效果。精心設計的簡易低音管可讓空氣流動，發出低沈、完美的低音效果，就算是大音量播放，也能減少因空氣震動而產生的失真效果。

      SoundStudio App 可提供完整的音訊設定控制

      SoundStudio App 可提供完整的音訊設定控制

      以自己喜歡的方式播放音樂，SoundStudio 可讓您一手掌握自己的音樂。此外，您還可單只使用 iPhone，以直覺式的簡單控制方式，讓您變更各種音效。現在您可自行改變、塑造和建立自己想要的音效呈現方式，為最喜愛的音樂注入新生命。SoundStudio 還可讓您收聽世界各地上千個互聯網廣播電台，進一步擴展您的音樂視野。

      AUX-in 便於連接幾乎是任何電子裝置

      AUX-in 便於連接幾乎是任何電子裝置

      AUX-in 連接可讓您直接使用便攜式媒體播放機直接播放 MP3 內容。AUX-in Link 除了可讓您享受以超凡音效喇叭播放最愛音樂以外，使用也非常方便。您只需要將您的便攜式 MP3 播放機插入到喇叭即可。

      半球形高音喇叭，可發出細膩自然的音質

      這是一款雙向高寶真喇叭，有柔軟半球形高音喇叭。Philips 在 1960 年代初期即研發出這種半球形高音喇叭的設計，而過了半個世紀後，此設計到今天已成為 Hi-Fi 音箱最合適的選擇。柔軟半球形高音喇叭可發出細膩自然的音質，不再有刺耳的雜音或失真，可呈現最豐富的音效。

      50W RMS 總輸出功率

      此款 Philips 喇叭擁有 50 瓦 RMS 總輸出功率。 RMS 即是 Root Mean Square ，是用來量度聲音，又或者是由擴音器傳到喇叭的電力的典型量度法，以瓦為單位。傳到喇叭的電力多少及其感度決定產生出來的聲音。瓦數愈高，從喇叭傳出的聲音愈好。

      技術規格

      • 兼容度

        兼容
        所有 iPod、iPhone 和 iPad

      • iPod/iPhone/iPad App

        App 名稱
        • SoundStudio
        • 從 App Store 免費下載
        兼容度
        iPod touch、iPhone、iPad iOS 4.3 以上版本

      • 喇叭

        喇叭驅動器
        • 2 x 3/4 吋（20 毫米）高音喇叭
        • 2 x 3 吋（8 厘米）中低音喇叭
        輸出功率（RMS）
        50 瓦

      • 配件

        附配件
        • 遙控器
        • 3.5 毫米立體聲輸入電線
        • AC 電源線
        • 保用證
        • 全球保用證
        • 快速安裝指南

      • 連接

        輔助輸入

      • 尺寸

        産品尺寸（寬x深x高）
        511 x 205 x 178  毫米
        包裝尺寸（寬x深x高）
        566 x 260 x 244 毫米
        産品重量
        5.5  千克
        重量 (含包裝)
        7.2  千克

      • 電源

        電源
        100-240VAC, 50/60Hz

      包裝盒内容

      格內其他項目

      • 遙控器
      • 3.5 毫米立體聲輸入電線
      • AC 電源線
      • 保用證
      • 全球保用證
      • 快速安裝指南

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