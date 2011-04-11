格內其他項目
- 遙控器
- 3.5 毫米立體聲輸入電線
- AC 電源線
- 保用證
- 全球保用證
- 快速安裝指南
體驗真正的高品質音效
Philips Fidelio DS9/10 機座喇叭以其無敵設計和音質自成一派。天然木和優質組件使 iPod Touch、iPhone 及 iPad 音樂流露出真實原聲。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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Philips Fidelio DS9/10 機座喇叭以其無敵設計和音質自成一派。天然木和優質組件使 iPod Touch、iPhone 及 iPad 音樂流露出真實原聲。 查看各種好處
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Philips Fidelio DS9/10 機座喇叭以其無敵設計和音質自成一派。天然木和優質組件使 iPod Touch、iPhone 及 iPad 音樂流露出真實原聲。 查看各種好處
此款精心設計的 Philips 機座喇叭弧線背面可營造更有效結構的音響效果，使聲音完美再現。其清晰弧線可使喇叭機殼更堅固強硬，大大減低內部共鳴以及消除聲音震動和失真。因此，您可以透過外觀優美的喇叭享受不同凡響的剔透音質。
大多數機座喇叭都使用 iPod、iPhone 或 iPad 的類比輸出源，然後將訊號轉回數碼，結果就會導致出現雜音或失去音效細節。利用數碼的方式輸出播放機的訊號，喇叭就可以保留音樂訊號的完整度，從而提供更強的訊號、減少雜音和提高解像度。
Philips 專屬 FullSound 技術使用最新一代的 DSP 數碼訊號處理技術，最忠實地呈現音樂效果。此技術會以動態的方式分析音樂內容，並加以強化，讓您能夠感受音樂的細節與溫度。
低音反射聲學設計運用低音管調整喇叭箱的聲量，藉此利用輕巧的音箱呈現出低沈的低音效果。精心設計的簡易低音管可讓空氣流動，發出低沈、完美的低音效果，就算是大音量播放，也能減少因空氣震動而產生的失真效果。
以自己喜歡的方式播放音樂，SoundStudio 可讓您一手掌握自己的音樂。此外，您還可單只使用 iPhone，以直覺式的簡單控制方式，讓您變更各種音效。現在您可自行改變、塑造和建立自己想要的音效呈現方式，為最喜愛的音樂注入新生命。SoundStudio 還可讓您收聽世界各地上千個互聯網廣播電台，進一步擴展您的音樂視野。
AUX-in 連接可讓您直接使用便攜式媒體播放機直接播放 MP3 內容。AUX-in Link 除了可讓您享受以超凡音效喇叭播放最愛音樂以外，使用也非常方便。您只需要將您的便攜式 MP3 播放機插入到喇叭即可。
這是一款雙向高寶真喇叭，有柔軟半球形高音喇叭。Philips 在 1960 年代初期即研發出這種半球形高音喇叭的設計，而過了半個世紀後，此設計到今天已成為 Hi-Fi 音箱最合適的選擇。柔軟半球形高音喇叭可發出細膩自然的音質，不再有刺耳的雜音或失真，可呈現最豐富的音效。
此款 Philips 喇叭擁有 50 瓦 RMS 總輸出功率。 RMS 即是 Root Mean Square ，是用來量度聲音，又或者是由擴音器傳到喇叭的電力的典型量度法，以瓦為單位。傳到喇叭的電力多少及其感度決定產生出來的聲音。瓦數愈高，從喇叭傳出的聲音愈好。
兼容度
iPod/iPhone/iPad App
喇叭
配件
連接
尺寸
電源
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