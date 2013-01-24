格內其他項目
- 全球保用證
- 3.5 毫米立體聲輸入電線
- 保用證
聲音的魅力
使用此款 Philips 微型音樂系統，走在潮流尖端。使用藍牙® 無線技術毫不費力地串流音樂、用機座支撐 iPod/iPhone/iPad 直接為裝置充電及播放音樂，並使用 SmartDAB 控制您的 DAB+ 收音機及 DigitalRadio 應用程式。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
聲音的魅力
使用此款 Philips 微型音樂系統，走在潮流尖端。使用藍牙® 無線技術毫不費力地串流音樂、用機座支撐 iPod/iPhone/iPad 直接為裝置充電及播放音樂，並使用 SmartDAB 控制您的 DAB+ 收音機及 DigitalRadio 應用程式。 查看各種好處
聲音的魅力
使用此款 Philips 微型音樂系統，走在潮流尖端。使用藍牙® 無線技術毫不費力地串流音樂、用機座支撐 iPod/iPhone/iPad 直接為裝置充電及播放音樂，並使用 SmartDAB 控制您的 DAB+ 收音機及 DigitalRadio 應用程式。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
聲音的魅力
使用此款 Philips 微型音樂系統，走在潮流尖端。使用藍牙® 無線技術毫不費力地串流音樂、用機座支撐 iPod/iPhone/iPad 直接為裝置充電及播放音樂，並使用 SmartDAB 控制您的 DAB+ 收音機及 DigitalRadio 應用程式。 查看各種好處
DAB（數碼聲音廣播）數碼收音機是一種經由地上廣播發射台的全新廣播方式，比 FM 類比傳輸更佳。它以清晰而毫無爆音的音質提供更多選擇及資訊及聽眾。這技術可讓接收者鎖定其所能找到最強的訊號。有了 DAB 數碼電台就毋需再記住頻率，全部按電台名稱調階，所以亦毋需在移動中手動重新調階。
數碼音效控制 (Digital Sound Control) 可讓你在各種預設音效中進行選擇 - 爵士樂、搖滾樂、流行或古典。你可以使用這些選擇來優化不同樂風的頻率範圍。每種模式均使用圖形等化技術自動調節音效平衡，並在你選擇的音樂中增強重要頻率。如此一來，數碼音效控制便可依據你播放的音樂類型精確調節音效平衡，讓你在音樂中得到最大享受。
動態低音增強可在音量設定範圍內加重音樂的低音部份，讓您獲得極致的音樂享受 - 從低音到高音，只要一個按鍵即可設定完成！當音量設定比較低時，最低的低音頻率經常會遺失。為免發生此類問題，可以開啟動態低音增強效果，強化低音部份，這樣，即使您減小音量也可以欣賞到同樣的音效。
一邊為 iPod/iPhone/iPad 充電，一邊享受最愛的 MP3 音樂！您可透過機座將便攜式裝置直接連接到 Philips 系統，便能夠以超凡音效聆聽最愛的音樂。您還可在播放 iPod/iPhone/iPad 的同時為其充電，以便在享受音樂的時候無需擔心便攜式播放機電池電量不足。將便攜式裝置連接至機座時，系統會自動為其充電。
MP3 是 MPEG 1 Audio layer-7.6 厘米（3 吋） 的縮寫。MP3 是一項創新的壓縮技術，數碼音樂檔案可壓縮成 10 倍小，完全不會降低音訊品質。MP3 已經成為全球使用的標準音訊壓縮格式，讓傳送音訊檔案變得快速又簡單。
憑藉其全面的檔案傳送能力，您可以透過內置 USB Direct 輕鬆存取更多數碼音樂，享受其帶來的方便與樂趣。
低音反射喇叭系統透過小巧的喇叭音箱系統，為你提供低沉的低音體驗。它與傳統喇叭音箱系統不同，附加了已與低音喇叭進行聲學校正的低音管線，優化系統的低頻下降狀況，呈現更深沉的低音和更小的失真。此系統令低音管線中的空氣發生共振，像傳統低音喇叭一樣震動。系統結合了低音喇叭的響應，延伸了全部低頻音效，建立了全新的低音境界。
運用 RadioDNS（將 DAB 電台連結至互聯網的組織）提供的強勁功能 RadioVIS 調頻至收音機額外內容。全賴 RadioVIS，收音機透過即時互聯網內容令體驗更多姿多采。能指定網絡資訊新增至收音機功能的方式，為您提供 DAB 廣播，更附上新聞、交通更新、廣告等等的逼真幻燈片（視乎收音機電台提供的資訊而定）。如要享用 RadioVis，只須前往 Apple App Store 下載免費 Philips DigitalRadio 應用程式即可。應用程式亦為您提供所有 DAB+ 及 FM 收音機的完整控制功能。
透過藍牙® ，串流的聲音因技術改進而提升了層次。標準藍牙® 音效採用子帶編解碼器 (SBC)，僅可用於基本音訊傳輸，因而無法滿足用家需要。Philips 喇叭則採用高保真度的藍牙®-aptX® 無線技術，為您帶來豐富、有力及完全清晰的聲音。Philips 喇叭與最新的 Android™ 智能手機、平板電腦及其他裝置兼容，帶來您所追求的音質，無線音樂從此不再平凡。
播放聲音
音效
喇叭
選台器/接收/傳送
連接
便利
配件
尺寸
功率
iPhone 兼容性
iPad 兼容性