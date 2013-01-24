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微型音響系統

DTB855/10
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    微型音響系統

    DTB855/10

    聲音的魅力

    使用此款 Philips 微型音樂系統，走在潮流尖端。使用藍牙® 無線技術毫不費力地串流音樂、用機座支撐 iPod/iPhone/iPad 直接為裝置充電及播放音樂，並使用 SmartDAB 控制您的 DAB+ 收音機及 DigitalRadio 應用程式。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$2,399.00

    微型音響系統

    聲音的魅力

    使用此款 Philips 微型音樂系統，走在潮流尖端。使用藍牙® 無線技術毫不費力地串流音樂、用機座支撐 iPod/iPhone/iPad 直接為裝置充電及播放音樂，並使用 SmartDAB 控制您的 DAB+ 收音機及 DigitalRadio 應用程式。 查看各種好處

    聲音的魅力

    使用此款 Philips 微型音樂系統，走在潮流尖端。使用藍牙® 無線技術毫不費力地串流音樂、用機座支撐 iPod/iPhone/iPad 直接為裝置充電及播放音樂，並使用 SmartDAB 控制您的 DAB+ 收音機及 DigitalRadio 應用程式。 查看各種好處

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    微型音響系統

    聲音的魅力

    使用此款 Philips 微型音樂系統，走在潮流尖端。使用藍牙® 無線技術毫不費力地串流音樂、用機座支撐 iPod/iPhone/iPad 直接為裝置充電及播放音樂，並使用 SmartDAB 控制您的 DAB+ 收音機及 DigitalRadio 應用程式。 查看各種好處

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      聲音的魅力

      執著於音

      • 藍牙® aptX
      • iPod/iPhone/iPad 機座
      • CD、MP3-CD、USB、DAB+、FM
      • USB 連接埠可進行充電
      兼容 DAB 和 FM，提供完整無線電體驗

      兼容 DAB 和 FM，提供完整無線電體驗

      DAB（數碼聲音廣播）數碼收音機是一種經由地上廣播發射台的全新廣播方式，比 FM 類比傳輸更佳。它以清晰而毫無爆音的音質提供更多選擇及資訊及聽眾。這技術可讓接收者鎖定其所能找到最強的訊號。有了 DAB 數碼電台就毋需再記住頻率，全部按電台名稱調階，所以亦毋需在移動中手動重新調階。

      數碼音效控制，提供最佳的樂風設定

      數碼音效控制，提供最佳的樂風設定

      數碼音效控制 (Digital Sound Control) 可讓你在各種預設音效中進行選擇 - 爵士樂、搖滾樂、流行或古典。你可以使用這些選擇來優化不同樂風的頻率範圍。每種模式均使用圖形等化技術自動調節音效平衡，並在你選擇的音樂中增強重要頻率。如此一來，數碼音效控制便可依據你播放的音樂類型精確調節音效平衡，讓你在音樂中得到最大享受。

      動態低音增強效果，提供更深沉、震撼的音效

      動態低音增強效果，提供更深沉、震撼的音效

      動態低音增強可在音量設定範圍內加重音樂的低音部份，讓您獲得極致的音樂享受 - 從低音到高音，只要一個按鍵即可設定完成！當音量設定比較低時，最低的低音頻率經常會遺失。為免發生此類問題，可以開啟動態低音增強效果，強化低音部份，這樣，即使您減小音量也可以欣賞到同樣的音效。

      播放您的 iPod/iPhone/iPad 並為其充電

      播放您的 iPod/iPhone/iPad 並為其充電

      一邊為 iPod/iPhone/iPad 充電，一邊享受最愛的 MP3 音樂！您可透過機座將便攜式裝置直接連接到 Philips 系統，便能夠以超凡音效聆聽最愛的音樂。您還可在播放 iPod/iPhone/iPad 的同時為其充電，以便在享受音樂的時候無需擔心便攜式播放機電池電量不足。將便攜式裝置連接至機座時，系統會自動為其充電。

      播放 MP3-CD、CD 及 CD-R/RW

      播放 MP3-CD、CD 及 CD-R/RW

      MP3 是 MPEG 1 Audio layer-7.6 厘米（3 吋） 的縮寫。MP3 是一項創新的壓縮技術，數碼音樂檔案可壓縮成 10 倍小，完全不會降低音訊品質。MP3 已經成為全球使用的標準音訊壓縮格式，讓傳送音訊檔案變得快速又簡單。

      用於輕鬆播放 MP3 音樂的 USB Direct

      用於輕鬆播放 MP3 音樂的 USB Direct

      憑藉其全面的檔案傳送能力，您可以透過內置 USB Direct 輕鬆存取更多數碼音樂，享受其帶來的方便與樂趣。

      低音反射喇叭系統發出深厚有力的低音

      低音反射喇叭系統發出深厚有力的低音

      低音反射喇叭系統透過小巧的喇叭音箱系統，為你提供低沉的低音體驗。它與傳統喇叭音箱系統不同，附加了已與低音喇叭進行聲學校正的低音管線，優化系統的低頻下降狀況，呈現更深沉的低音和更小的失真。此系統令低音管線中的空氣發生共振，像傳統低音喇叭一樣震動。系統結合了低音喇叭的響應，延伸了全部低頻音效，建立了全新的低音境界。

      30W RMS 總輸出功率

      30W RMS 總輸出功率

      設計優雅的超薄 CD 插槽

      設計優雅的超薄 CD 插槽

      免費 DigitalRadio app 應用程式備有 RadioVIS 及 DAB+/FM 控制

      運用 RadioDNS（將 DAB 電台連結至互聯網的組織）提供的強勁功能 RadioVIS 調頻至收音機額外內容。全賴 RadioVIS，收音機透過即時互聯網內容令體驗更多姿多采。能指定網絡資訊新增至收音機功能的方式，為您提供 DAB 廣播，更附上新聞、交通更新、廣告等等的逼真幻燈片（視乎收音機電台提供的資訊而定）。如要享用 RadioVis，只須前往 Apple App Store 下載免費 Philips DigitalRadio 應用程式即可。應用程式亦為您提供所有 DAB+ 及 FM 收音機的完整控制功能。

      高保真度的無線藍牙®-aptX® 音樂串流

      透過藍牙® ，串流的聲音因技術改進而提升了層次。標準藍牙® 音效採用子帶編解碼器 (SBC)，僅可用於基本音訊傳輸，因而無法滿足用家需要。Philips 喇叭則採用高保真度的藍牙®-aptX® 無線技術，為您帶來豐富、有力及完全清晰的聲音。Philips 喇叭與最新的 Android™ 智能手機、平板電腦及其他裝置兼容，帶來您所追求的音質，無線音樂從此不再平凡。

      技術規格

      • 播放聲音

        播放媒體
        • CD
        • CD-R
        • CD-RW
        • MP3-CD
        光碟播放模式
        • 可編排 20 首曲目
        • 重複/單一/全部/節目
        • 快速前進 / 反帶
        • 下一首 / 上一首曲目搜尋
        • 重複播放
        • 隨機播放
        載入器類型
        插槽
        機座播放模式
        • 快進及反帶
        • 下一及上一曲目
        • 播放及暫停
        • 為 iPhone 充電
        • 為 iPod 充電
        • 為 iPad 充電

      • 音效

        輸出功率
        30W RMS 總功率
        音效增強
        • 動態低音增強效果
        • 數碼音效控制
        音效系統
        立體聲

      • 喇叭

        主喇叭
        • 3 吋低音喇叭
        • 低音反射式喇叭系統

      • 選台器/接收/傳送

        選台器波段
        FM 立體聲
        自動數碼選台
        記憶選台
        20
        RDS
        • 節目類型
        • 無線電文字
        • 電台名稱
        選台器增强功能
        自動儲存
        DAB/DAB+
        • Band III 頻段
        • 資料顯示
        • 功能表

      • 連接

        其他連接
        FM 固定式天線
        音訊連接
        3.5 毫米立體聲輸入端子 - MP3 連線
        藍牙
        藍牙規格
        • A2DP
        • aptX
        USB
        30 針裝置專用 USB 機座

      • 便利

        鬧鐘
        • 定時關機
        • 收音機鬧鐘
        • CD 鬧鐘
        • iPod 鬧鐘
        時鐘
        在主屏幕上
        顯示類型
        LCD
        背光燈顏色
        白光
        背光時間
        載入器類型
        插槽

      • 配件

        附配件
        • 全球保用證
        • 3.5 毫米立體聲輸入電線
        • 保用證
        快速入門指南
        6 種語言
        用戶手冊
        • 丹麥文/挪威文
        • 中文
        • 法文
        • 德文
        • 意大利文

      • 尺寸

        調整寬度
        380  毫米
        調整高度
        165  毫米
        調整深度
        227  毫米
        包裝寬度
        495  毫米
        包裝高度
        338  毫米
        包裝深度
        238  毫米
        淨重量
        4.19  千克

      • 功率

        電源
        • 50 Hz
        • 100-240VAC, 50/60Hz

      • iPhone 兼容性

        兼容於
        iPhone 5

      • iPad 兼容性

        兼容於
        • iPad mini
        • 有 Retina 顯示的 iPad

      包裝盒内容

      格內其他項目

      • 全球保用證
      • 3.5 毫米立體聲輸入電線
      • 保用證

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