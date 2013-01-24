兼容 DAB 和 FM，提供完整無線電體驗

DAB（數碼聲音廣播）數碼收音機是一種經由地上廣播發射台的全新廣播方式，比 FM 類比傳輸更佳。它以清晰而毫無爆音的音質提供更多選擇及資訊及聽眾。這技術可讓接收者鎖定其所能找到最強的訊號。有了 DAB 數碼電台就毋需再記住頻率，全部按電台名稱調階，所以亦毋需在移動中手動重新調階。