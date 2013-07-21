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DVD 微型音樂系統

DTD3190/98
  • 讓美妙的音樂和電影放鬆您的身心 讓美妙的音樂和電影放鬆您的身心 讓美妙的音樂和電影放鬆您的身心
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    DVD 微型音樂系統

    DTD3190/98

    讓美妙的音樂和電影放鬆您的身心

    這款 Philips DVD 微型音樂系統讓音樂和電影變得豐富多彩，即使經藍芽無線音樂串流，音質亦悅耳動人。讓 wOOx 技術的強勁低音盡情釋放您的音樂吧。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$2,499.00

    DVD 微型音樂系統

    讓美妙的音樂和電影放鬆您的身心

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      執著於音

      • 藍牙®
      • 具備 Lightning 連接器
      • DVD、DivX HDMI ARC
      • 最大值 150 瓦、低音發射裝置
      用於輕鬆播放 MP3 音樂的 USB Direct

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      憑藉其全面的檔案傳送能力，您可以透過內置 USB Direct 輕鬆存取更多數碼音樂，享受其帶來的方便與樂趣。

      最多可預設 20 個電台的 FM 數碼選台

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      數碼 FM 收音機可讓您對 Philips 音響系統上的音樂收藏執行其他音樂選項。只要調頻至您想要預設的電台，按住預設按鈕存儲頻率即可。透過儲存的預設收音機電台，您可快速存取常用電台且無需每次手動調諧頻率。

      可播放 DVD、(S)VCD、MP3-CD、CD(RW) 以及相片 CD

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      Philips 播放機可兼容市面出售的絕大多數 DVD 與 CD 磁碟。DVD、(S)VCD、MP3-CD、CD(RW) 以及 Picture CD - 所有這些均可於播放機上播放。SVCD 代表「Super VideoCD」。SVCD 具有較高的解像度，因此其質量遠優於普通 VCD，尤其是畫面清晰度遠遠超過 VCD。CD(RW) 為 CD 磁碟機的縮寫形式，它可接受一般的可燒錄 CD 格式。

      HDMI 1080p 加強技術帶來高清享受，讓畫面更銳利清晰

      HDMI 1080p 加強技術帶來高清享受，讓畫面更銳利清晰

      HDMI 1080p 加強技術可提供水晶般清淨影像。以真正高清晰解像度享受標準解像度中的電影 - 可以使畫面更細膩、更逼真。逐行掃描（以「1080p」中的「p」表示），消除電視畫面上普遍存在的線路結構，再次確保清晰銳利的影像。要實現此功能，可直接數碼連接 HDMI 以傳送未經壓縮的數碼 HD 影像和數碼多聲道音效，不必轉換成類比訊號 - 可為您呈現出完美的畫質與音質而不受雜訊干擾。

      WOOx™ 喇叭技術提供低沉強勁的低音

      WOOx™ 喇叭技術提供低沉強勁的低音

      wOOx 技術是一種嶄新的喇叭概念，可讓您聆聽並深切感受較任何其他音響系統更為豐富的深沉低音。特殊喇叭驅動器可與 wOOx 低音發射裝置完美兼容，並在主驅動器與高音喇叭之間進行準確調校，確保可從中低頻流暢地轉換到高頻。雙重暫緩功能及完全對稱的夾層結構可實現低沉而準確的低音，不會出現明顯失真。透過將音箱音量調至最高以完全放大音效，wOOx 可產生極為深沉而動感的低音效果。

      透過 Lightning 連接器快速充電和播放音樂

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      通過全新的 Lightning 連接器，您不但可一邊欣賞您最愛的音樂，還可同時為 iPod/iPhone/iPad 充電！只要將裝置直接接上喇叭，即可以一流的音質播放自己親手挑選的音樂。連接器還可一邊播放音樂，一邊為裝置充電，這樣就再也不用擔心電池會沒電。

      在家中享受卡拉 OK 的無窮樂趣

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      使用音樂裝置藍牙無線音樂串流

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      電動 CD 載入器存取方便

      自動滑行式前檔門為該系統的優雅設計倍添華麗。無論何時想要更換音樂，僅需一鍵觸控即可順暢滑動上下式時尚多功能碟倉門。端坐家中並欣賞動態音效，亦可透過透明視窗觀看碟片顯示。

      Hi-Fi 半球形高音喇叭，發出細膩自然的音質

      Hi-Fi 半球形高音喇叭可重現清晰的中高頻音域，從而提昇喇叭音效的總體清晰度。傳遞不失真而自然的寬音域音效之和諧組合，樂音清晰細膩，樂器音調純淨 - 與低音喇叭組合時可取得整體音效的平衡。

      技術規格

      • 音效

        音效增強
        數碼音效控制
        音效系統
        杜比數碼解碼器
        最大輸出功率（RMS）
        150 瓦

      • 喇叭

        喇叭驅動器
        圓形高頻喇叭連 4 吋低音喇叭
        喇叭類型
        半球形高音喇叭
        主喇叭
        • 雙聲道
        • wOOx 低音發射裝置

      • 影像播放

        播放媒體
        • DivX
        • DVD-Video
        • Picture CD
        • 影像 CD/SVCD
        • DVD+R/+RW
        • DVD-R/-RW
        光碟播放模式
        • A-B 重複
        • 角度
        • PBC
        • 慢動作
        • 縮放
        • 監管控制
        • 光碟功能表
        • 快速反帶
        • 快速前進
        • OSD
        • 從停止狀態恢復播放
        DVD 區域
        3
        視訊增強
        • 逐行掃描
        • 視訊像素倍增技術（Video Upscaling）

      • 播放聲音

        播放媒體
        • MP3-CD
        • CD
        • CD-R
        • CD-RW
        光碟播放模式
        • 重複/單一/全部/節目
        • 快速前進 / 反帶
        • 下一首 / 上一首曲目搜尋
        USB Direct 模式
        • 快退 / 快進
        • 播放 / 暫停
        • 前一首 / 下一首
        • 編排播放
        • 重複
        • 停止

      • 靜態照片播放

        影像壓縮格式
        JPEG
        影像增强功能
        幻燈片展示連 MP3 播放功能
        播放媒體
        • Picture CD
        • CD-R/RW
        • DVD+R/+RW

      • 選台器/接收/傳送

        選台器波段
        FM 立體聲
        自動數碼選台
        選台器增强功能
        自動儲存
        記憶選台
        20
        天線
        FM 天線
        RDS
        • 節目類型
        • 電台名稱

      • 連接

        HDMI 1
        HDMI （音訊回傳頻道）
        視訊輸出 - 類比
        複合視訊 CVBS (黃色 cinch)
        藍牙規格
        A2DP
        音訊連接
        類比聲音輸入 (L/R)
        USB
        USB 主機
        咪高風
        咪插
        耳筒
        3.5 毫米

      • 便利

        鬧鐘
        • CD 鬧鐘
        • 定時關機
        • 收音機鬧鐘
        • USB 鬧鐘
        時鐘
        在主屏幕上
        指示功能
        DIM 模式

      • 配件

        附配件
        • 複合影像線 (Y)
        • AC 電源線
        用戶手冊
        多語言
        遙控器

      • 尺寸

        總重量
        9.4  千克
        主機深度
        237  毫米
        主機高度
        195  毫米
        主機闊度
        230  毫米
        主喇叭深度
        230  毫米
        主喇叭高度
        304  毫米
        主喇叭寬度
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        包裝深度
        360  毫米
        包裝高度
        290  毫米
        包裝寬度
        514  毫米
        淨重量
        8  千克

      • 功率

        電源
        • 110-240V
        • 50/60 Hz

      • iPad 兼容性

        兼容於
        • iPad mini
        • 有 Retina 顯示的 iPad

      • iPhone 兼容性

        兼容於
        iPhone 5

      • 兼容 iPod

        兼容於
        • iPod nano 第七代
        • iPod touch 第五代

      包裝盒内容

      格內其他項目

      • 複合影像線 (Y)
      • AC 電源線

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