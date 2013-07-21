格內其他項目
- 複合影像線 (Y)
- AC 電源線
讓美妙的音樂和電影放鬆您的身心
這款 Philips DVD 微型音樂系統讓音樂和電影變得豐富多彩，即使經藍芽無線音樂串流，音質亦悅耳動人。讓 wOOx 技術的強勁低音盡情釋放您的音樂吧。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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讓美妙的音樂和電影放鬆您的身心
這款 Philips DVD 微型音樂系統讓音樂和電影變得豐富多彩，即使經藍芽無線音樂串流，音質亦悅耳動人。讓 wOOx 技術的強勁低音盡情釋放您的音樂吧。 查看各種好處
憑藉其全面的檔案傳送能力，您可以透過內置 USB Direct 輕鬆存取更多數碼音樂，享受其帶來的方便與樂趣。
數碼 FM 收音機可讓您對 Philips 音響系統上的音樂收藏執行其他音樂選項。只要調頻至您想要預設的電台，按住預設按鈕存儲頻率即可。透過儲存的預設收音機電台，您可快速存取常用電台且無需每次手動調諧頻率。
Philips 播放機可兼容市面出售的絕大多數 DVD 與 CD 磁碟。DVD、(S)VCD、MP3-CD、CD(RW) 以及 Picture CD - 所有這些均可於播放機上播放。SVCD 代表「Super VideoCD」。SVCD 具有較高的解像度，因此其質量遠優於普通 VCD，尤其是畫面清晰度遠遠超過 VCD。CD(RW) 為 CD 磁碟機的縮寫形式，它可接受一般的可燒錄 CD 格式。
HDMI 1080p 加強技術可提供水晶般清淨影像。以真正高清晰解像度享受標準解像度中的電影 - 可以使畫面更細膩、更逼真。逐行掃描（以「1080p」中的「p」表示），消除電視畫面上普遍存在的線路結構，再次確保清晰銳利的影像。要實現此功能，可直接數碼連接 HDMI 以傳送未經壓縮的數碼 HD 影像和數碼多聲道音效，不必轉換成類比訊號 - 可為您呈現出完美的畫質與音質而不受雜訊干擾。
wOOx 技術是一種嶄新的喇叭概念，可讓您聆聽並深切感受較任何其他音響系統更為豐富的深沉低音。特殊喇叭驅動器可與 wOOx 低音發射裝置完美兼容，並在主驅動器與高音喇叭之間進行準確調校，確保可從中低頻流暢地轉換到高頻。雙重暫緩功能及完全對稱的夾層結構可實現低沉而準確的低音，不會出現明顯失真。透過將音箱音量調至最高以完全放大音效，wOOx 可產生極為深沉而動感的低音效果。
通過全新的 Lightning 連接器，您不但可一邊欣賞您最愛的音樂，還可同時為 iPod/iPhone/iPad 充電！只要將裝置直接接上喇叭，即可以一流的音質播放自己親手挑選的音樂。連接器還可一邊播放音樂，一邊為裝置充電，這樣就再也不用擔心電池會沒電。
自動滑行式前檔門為該系統的優雅設計倍添華麗。無論何時想要更換音樂，僅需一鍵觸控即可順暢滑動上下式時尚多功能碟倉門。端坐家中並欣賞動態音效，亦可透過透明視窗觀看碟片顯示。
Hi-Fi 半球形高音喇叭可重現清晰的中高頻音域，從而提昇喇叭音效的總體清晰度。傳遞不失真而自然的寬音域音效之和諧組合，樂音清晰細膩，樂器音調純淨 - 與低音喇叭組合時可取得整體音效的平衡。
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