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Philips Fidelio擴充聲音系統

DTM5095/12

無線享受 iPod/iPhone/iPad 音樂

透過 Bluetooth® 無線聆聽音樂。由於採用了 LivingSound 和純正數碼技術，此款 Philips 機座系統還可透過 Lightning 連接器從 CD 或 iPod/iPad/iPhone 中播放音樂，帶來音域更闊、水晶般清晰的逼真聲音——全靠 LivingSound & Pure Digital。

查看所有優點

執著於音

無線享受 iPod/iPhone/iPad 音樂

  • 藍牙

  • 具備 Lightning 連接器

透過 Lightning 連接器快速充電和播放音樂

透過 Lightning 連接器快速充電和播放音樂

通過全新的 Lightning 連接器，您不但可一邊欣賞您最愛的音樂，還可同時為 iPod/iPhone/iPad 充電！只要將裝置直接接上喇叭，即可以一流的音質播放自己親手挑選的音樂。連接器還可一邊播放音樂，一邊為裝置充電，這樣就再也不用擔心電池會沒電。

經藍牙無線音樂串流

經藍牙無線音樂串流

藍牙是一種短距離無線通訊技術，穩健強勁，符合能源效益，讓您與 iPod/iPhone/iPad 或其他藍牙裝置（例如智能手機、平板電腦，甚至筆記型電腦）輕鬆進行無線連接。這樣您就可以輕鬆透過此喇叭無線享受您最喜愛的音樂，影片或遊戲的音效。

LivingSound 提供音域更闊和更令人陶醉的立體聲

LivingSound 提供音域更闊和更令人陶醉的立體聲

Philips 專利產品 LivingSound 大幅延伸了最佳音效聆聽區（房間內最理想的收聽位置），使您可在更廣泛的區域內欣賞純正音樂。透過結合多種音效處理，LivingSound 可忠實還原通常在輕薄型立體聲系統中所丟失音域的豐富細節。為您帶來超乎想象的完美音質以及廣闊均衡的室內環繞聲效果。現在您可以收聽音樂的區域不再局限於傳統的狹窄區域內。在更寬闊的區域中欣賞最佳立體聲音效。

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