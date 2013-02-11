搜尋字眼

ZH
EN
1

Philips Fidelio

擴充聲音系統

DTM5095/12
Fidelio
Fidelio
  • 無線享受 iPod/iPhone/iPad 音樂 無線享受 iPod/iPhone/iPad 音樂 無線享受 iPod/iPhone/iPad 音樂
    -{discount-value}

    Philips Fidelio 擴充聲音系統

    DTM5095/12

    無線享受 iPod/iPhone/iPad 音樂

    透過 Bluetooth® 無線聆聽音樂。由於採用了 LivingSound 和純正數碼技術，此款 Philips 機座系統還可透過 Lightning 連接器從 CD 或 iPod/iPad/iPhone 中播放音樂，帶來音域更闊、水晶般清晰的逼真聲音——全靠 LivingSound & Pure Digital。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$4,999.00

    Philips Fidelio 擴充聲音系統

    無線享受 iPod/iPhone/iPad 音樂

    透過 Bluetooth® 無線聆聽音樂。由於採用了 LivingSound 和純正數碼技術，此款 Philips 機座系統還可透過 Lightning 連接器從 CD 或 iPod/iPad/iPhone 中播放音樂，帶來音域更闊、水晶般清晰的逼真聲音——全靠 LivingSound & Pure Digital。 查看各種好處

    無線享受 iPod/iPhone/iPad 音樂

    透過 Bluetooth® 無線聆聽音樂。由於採用了 LivingSound 和純正數碼技術，此款 Philips 機座系統還可透過 Lightning 連接器從 CD 或 iPod/iPad/iPhone 中播放音樂，帶來音域更闊、水晶般清晰的逼真聲音——全靠 LivingSound & Pure Digital。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$4,999.00

    Philips Fidelio 擴充聲音系統

    無線享受 iPod/iPhone/iPad 音樂

    透過 Bluetooth® 無線聆聽音樂。由於採用了 LivingSound 和純正數碼技術，此款 Philips 機座系統還可透過 Lightning 連接器從 CD 或 iPod/iPad/iPhone 中播放音樂，帶來音域更闊、水晶般清晰的逼真聲音——全靠 LivingSound & Pure Digital。 查看各種好處

    類似產品

    See all Hi-Fi

      無線享受 iPod/iPhone/iPad 音樂

      執著於音

      • 藍牙
      • 具備 Lightning 連接器
      透過 Lightning 連接器快速充電和播放音樂

      透過 Lightning 連接器快速充電和播放音樂

      通過全新的 Lightning 連接器，您不但可一邊欣賞您最愛的音樂，還可同時為 iPod/iPhone/iPad 充電！只要將裝置直接接上喇叭，即可以一流的音質播放自己親手挑選的音樂。連接器還可一邊播放音樂，一邊為裝置充電，這樣就再也不用擔心電池會沒電。

      經藍牙無線音樂串流

      經藍牙無線音樂串流

      藍牙是一種短距離無線通訊技術，穩健強勁，符合能源效益，讓您與 iPod/iPhone/iPad 或其他藍牙裝置（例如智能手機、平板電腦，甚至筆記型電腦）輕鬆進行無線連接。這樣您就可以輕鬆透過此喇叭無線享受您最喜愛的音樂，影片或遊戲的音效。

      LivingSound 提供音域更闊和更令人陶醉的立體聲

      LivingSound 提供音域更闊和更令人陶醉的立體聲

      Philips 專利產品 LivingSound 大幅延伸了最佳音效聆聽區（房間內最理想的收聽位置），使您可在更廣泛的區域內欣賞純正音樂。透過結合多種音效處理，LivingSound 可忠實還原通常在輕薄型立體聲系統中所丟失音域的豐富細節。為您帶來超乎想象的完美音質以及廣闊均衡的室內環繞聲效果。現在您可以收聽音樂的區域不再局限於傳統的狹窄區域內。在更寬闊的區域中欣賞最佳立體聲音效。

      純正數碼處理技術提供最佳的聲音清晰度

      純正數碼處理技術提供最佳的聲音清晰度

      與那些擴充機座播放機（使用來自 iPod/iPhone 的類比音效輸出）中所使用的傳統類比音效處理技術相比，先進的純正數碼音效處理技術能提供卓越的音效。透過收集 iPod/iPhone 的數碼音效輸出並在電路各個階段運用數碼處理，能產生更高的訊噪比，實現完美平衡且無與倫比的聲音清晰度。

      200 瓦 RMS 總輸出功率

      200 瓦 RMS 總輸出功率

      這個系統擁有 200 瓦 RMS 總輸出功率。 RMS 即是 Root Mean Square，是用來量度聲音，又或者是由擴音器傳到喇叭的電力的典型量度法，以瓦為單位。傳到喇叭的電力多少及其感度決定產生出來的聲音。瓦數愈高，從喇叭傳出的聲音愈好。

      用於 MP3/WMA 音樂播放的 USB Direct

      用於 MP3/WMA 音樂播放的 USB Direct

      使用 USB Direct 模式，只要將 USB 裝置插入 Philips 裝置的 USB 連接埠，數碼音樂就會直接在 Philips 裝置中播放。

      播放 MP3/WMA-CD、CD 及 CD-RW

      播放 MP3/WMA-CD、CD 及 CD-RW

      音訊壓縮技術可將大型數碼音樂檔案壓縮為原始大小的十分之一，但音質卻絲毫不減。壓縮格式分為 MP3 和 WMA 兩種，可讓您透過 Philips 播放機暢遊數碼音樂世界。您可以從授權的互聯網音樂網站下載 MP3 或 WMA 歌曲，或者透過開啟音樂 CD 並將其中的音樂傳輸至播放機上來建立個人 MP3 或 WMA 音樂檔案。

      設有預設功能的 FM 數碼選台

      設有預設功能的 FM 數碼選台

      數碼 FM 收音機可讓您對 Philips 音響系統上的音樂收藏執行其他音樂選項。只要調頻至您想要預設的電台，按住預設按鈕存儲頻率即可。透過儲存的預設收音機電台，您可快速存取常用電台且無需每次手動調諧頻率。

      音訊輸入，可輕鬆便攜播放音樂

      音訊輸入，可輕鬆便攜播放音樂

      音訊輸入連接可透過便攜式媒體播放機直接播放音訊內容。音訊輸入除了可讓您享受音響系統發出超凡音效的最愛音樂之外，使用起來也非常方便。只需將便攜式 MP3 播放機插入音響系統即可。

      獨特的直立式設計貼合生活時尚

      獨特的直立式設計貼合生活時尚。

      技術規格

      • 音效

        輸出功率（RMS）
        200 瓦
        音效增強
        • 數碼音效控制 4 種模式
        • 動態低音增強效果
        • LivingSound
        音量控制
        上 / 下

      • 喇叭

        主喇叭
        • 5 吋低音喇叭
        • 低音反射式喇叭系統
        內置喇叭數量
        4
        重低音喇叭類型
        被動式

      • 播放聲音

        播放媒體
        • CD
        • CD-R
        • CD-RW
        • MP3-CD
        • WMA-CD
        • USB 快閃磁碟
        光碟播放模式
        • 重複/單一/全部/節目
        • 隨機播放
        • 可編排 20 首曲目
        • 快速前進 / 反帶
        • 下一首 / 上一首曲目搜尋
        載入器類型
        • 機動化
        • 光碟盤
        ID3-tag 支援
        USB Direct 模式
        • 快退 / 快進
        • 播放 / 暫停
        • 前一首 / 下一首
        • 編排播放
        • 重複
        • 隨機播放
        • 停止
        機座播放模式
        • 為 iPhone 充電
        • 為 iPod 充電
        • 為 iPad 充電

      • 選台器/接收/傳送

        選台器波段
        FM 立體聲
        自動數碼選台
        選台器增强功能
        自動儲存
        RDS
        • 節目類型
        • 電台名稱
        • RDS 時鐘設定
        記憶選台
        20
        天線
        FM 天線

      • 連接

        其他連接
        FM 天線
        3.5 毫米立體聲輸入端子
        MP3 Link
        後方連接
        輔助輸入
        藍牙規格
        A2DP

      • 便利

        鬧鐘
        • CD 鬧鐘
        • 收音機鬧鐘
        • 定時關機
        • USB 鬧鐘
        時鐘
        • 在主屏幕上
        • 定時關機
        顯示類型
        VFD 顯示
        環保慳電功能
        0.5 瓦
        指示功能
        DIM 模式
        充電裝置
        • iPad
        • iPhone
        • iPod
        • iPad Mini
        顯示類型
        VFD 顯示

      • 配件

        附配件
        • AC 電源線
        • FM 天線
        快速入門指南
        英語、德語、荷蘭語、法語、西班牙語、意大利語
        遙控器
        用戶手冊
        16 種語言
        電線 / 連接
        • 3.5 毫米立體聲輸入電線
        • 電源線
        其他
        用戶手冊

      • 尺寸

        包裝深度
        398  毫米
        包裝高度
        1130  毫米
        包裝寬度
        422  毫米
        總重量
        18  千克
        淨重量
        14.5  千克
        主機深度
        300  毫米
        主機高度
        978  毫米
        主機闊度
        300  毫米

      • 功率

        電源
        • 220-240V
        • 50 Hz

      • 播放聲音

        插座播放模式
        • 快進及反帶
        • 下一及上一曲目
        • 播放及暫停
        播放媒體
        • CD
        • MP3-CD
        • USB 快閃磁碟
        • WMA-CD

      • 兼容 iPod

        兼容於
        • iPod nano 第七代
        • iPod touch 第五代

      • iPhone 兼容性

        兼容於
        iPhone 5

      • iPad 兼容性

        兼容於
        • iPad mini
        • 有 Retina 顯示的 iPad

      包裝盒内容

      格內其他項目

      • AC 電源線
      • FM 天線

      為本產品獲取支援

      尋找常見問題、疑難排解、用戶手冊及貼士

      建議產品

        最近查閱過的產品

          訂閱電子通訊

          Philips 非常重視和尊重您的私隱。詳情請閱讀您的 私隱政策

          感謝您訂閱電子通訊！

          抱歉，您並未成功訂閱電子通訊。 請稍後重試。

          成為
          My Philips 會員

          獲取產品保養期限

          獲取推廣及特惠價

          輕鬆取得產品支援

          立即登記

          最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。