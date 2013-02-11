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- AC 電源線
- FM 天線
無線享受 iPod/iPhone/iPad 音樂
透過 Bluetooth® 無線聆聽音樂。由於採用了 LivingSound 和純正數碼技術，此款 Philips 機座系統還可透過 Lightning 連接器從 CD 或 iPod/iPad/iPhone 中播放音樂，帶來音域更闊、水晶般清晰的逼真聲音——全靠 LivingSound & Pure Digital。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
無線享受 iPod/iPhone/iPad 音樂
透過 Bluetooth® 無線聆聽音樂。由於採用了 LivingSound 和純正數碼技術，此款 Philips 機座系統還可透過 Lightning 連接器從 CD 或 iPod/iPad/iPhone 中播放音樂，帶來音域更闊、水晶般清晰的逼真聲音——全靠 LivingSound & Pure Digital。 查看各種好處
無線享受 iPod/iPhone/iPad 音樂
透過 Bluetooth® 無線聆聽音樂。由於採用了 LivingSound 和純正數碼技術，此款 Philips 機座系統還可透過 Lightning 連接器從 CD 或 iPod/iPad/iPhone 中播放音樂，帶來音域更闊、水晶般清晰的逼真聲音——全靠 LivingSound & Pure Digital。 查看各種好處
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無線享受 iPod/iPhone/iPad 音樂
透過 Bluetooth® 無線聆聽音樂。由於採用了 LivingSound 和純正數碼技術，此款 Philips 機座系統還可透過 Lightning 連接器從 CD 或 iPod/iPad/iPhone 中播放音樂，帶來音域更闊、水晶般清晰的逼真聲音——全靠 LivingSound & Pure Digital。 查看各種好處
通過全新的 Lightning 連接器，您不但可一邊欣賞您最愛的音樂，還可同時為 iPod/iPhone/iPad 充電！只要將裝置直接接上喇叭，即可以一流的音質播放自己親手挑選的音樂。連接器還可一邊播放音樂，一邊為裝置充電，這樣就再也不用擔心電池會沒電。
藍牙是一種短距離無線通訊技術，穩健強勁，符合能源效益，讓您與 iPod/iPhone/iPad 或其他藍牙裝置（例如智能手機、平板電腦，甚至筆記型電腦）輕鬆進行無線連接。這樣您就可以輕鬆透過此喇叭無線享受您最喜愛的音樂，影片或遊戲的音效。
Philips 專利產品 LivingSound 大幅延伸了最佳音效聆聽區（房間內最理想的收聽位置），使您可在更廣泛的區域內欣賞純正音樂。透過結合多種音效處理，LivingSound 可忠實還原通常在輕薄型立體聲系統中所丟失音域的豐富細節。為您帶來超乎想象的完美音質以及廣闊均衡的室內環繞聲效果。現在您可以收聽音樂的區域不再局限於傳統的狹窄區域內。在更寬闊的區域中欣賞最佳立體聲音效。
與那些擴充機座播放機（使用來自 iPod/iPhone 的類比音效輸出）中所使用的傳統類比音效處理技術相比，先進的純正數碼音效處理技術能提供卓越的音效。透過收集 iPod/iPhone 的數碼音效輸出並在電路各個階段運用數碼處理，能產生更高的訊噪比，實現完美平衡且無與倫比的聲音清晰度。
這個系統擁有 200 瓦 RMS 總輸出功率。 RMS 即是 Root Mean Square，是用來量度聲音，又或者是由擴音器傳到喇叭的電力的典型量度法，以瓦為單位。傳到喇叭的電力多少及其感度決定產生出來的聲音。瓦數愈高，從喇叭傳出的聲音愈好。
使用 USB Direct 模式，只要將 USB 裝置插入 Philips 裝置的 USB 連接埠，數碼音樂就會直接在 Philips 裝置中播放。
音訊壓縮技術可將大型數碼音樂檔案壓縮為原始大小的十分之一，但音質卻絲毫不減。壓縮格式分為 MP3 和 WMA 兩種，可讓您透過 Philips 播放機暢遊數碼音樂世界。您可以從授權的互聯網音樂網站下載 MP3 或 WMA 歌曲，或者透過開啟音樂 CD 並將其中的音樂傳輸至播放機上來建立個人 MP3 或 WMA 音樂檔案。
數碼 FM 收音機可讓您對 Philips 音響系統上的音樂收藏執行其他音樂選項。只要調頻至您想要預設的電台，按住預設按鈕存儲頻率即可。透過儲存的預設收音機電台，您可快速存取常用電台且無需每次手動調諧頻率。
音訊輸入連接可透過便攜式媒體播放機直接播放音訊內容。音訊輸入除了可讓您享受音響系統發出超凡音效的最愛音樂之外，使用起來也非常方便。只需將便攜式 MP3 播放機插入音響系統即可。
獨特的直立式設計貼合生活時尚。
音效
喇叭
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選台器/接收/傳送
連接
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